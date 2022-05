Typy študentov na ústnom skúšaní

Teploty vonku sa pomaly, ale isto začínajú podobať na tie vystrihnuté z dovolenkových časopisov. Nás, študentov, od prvého otvorenia opaľovacieho krému však ešte čaká rampa skúškového obdobia. Môžeme sa síce nastaviť slnečným lúčom, ale iba po ceste na skúšku. Môžeme si dať dokonca aj šľapky, no pred dverami skúšobnej miestnosti ich jednoznačne vymeníme za slušnú obuv. V dnešnom blogu sme sa zamerali na špecifických jednotlivcov, ktorí do tejto miestnosti vchádzajú.

1) Streswoman Stella

Prvá sa pri dverách do skúšobnej miestnosti objaví naša spolužiačka Stella, známa streswoman. Počas celého semestra ju nájdete sedieť v prvej lavici, hltá každé slovo z prednášky, zapisuje si každú jednu poznámku, hlási sa na každú otázku od prednášajúceho a samozrejme, odpovedá vždy bez omylu. Práve táto naša neomylná Stella prichádza na skúšku celá spotená, dychčiaca a zúfalá, že nič nevie. Celá trieda na ňu samozrejme zazerá a nečudo, keďže sa od skúšajúceho vráti vysmiata s obrovským Áčkom. A ďalší semester zase, a zase, a zase.

2) Obkecávač Ondrej

Ďalším známym stereotypom je obkecávač Ondrej, ktorý chodí na prednášky výsostne bez zošita. Počas prednášky stihne so susedom rozobrať celé spoločenské dianie, je to známy extrovert, s každým kamarát. Tí, čo sa poctivo učia si o ňom myslia, že nič nevie, a predsa zo skúšky odchádza so solídnym Béčkom. Ako je to možné? Obkecávač Ondrej má vyvinutý šiesty zmysel. Vie počúvať, aj keď nepočúva, má pamäť na zaujímavosti, a keď na skúške dostane otvorenú otázku, vie sa veľmi šikovne s tým málom informácií, ktoré zachytil, vyrozprávať.

3) Chodiaca encyklopédia Emma

Ďalšia v poradí vchádza do miestnosti študentka Emma, ktorá je naučená všetko. Naozaj na všetko. Pri vytiahnutej otázke spustí ako gramofón až kým ju skúšajúci nepreruší, prerozpráva celý výklad z prednášky aj s citoslovcami. Jej postrachom sú otázky na vedomosti v praxi. Učivo je naučená ako otčenáš, kameňom úrazu sú však otázky z praxe, ktoré v prepísaných poznámkach nemala. Tu začne jej habkanie, premýšľanie a následný zúfalý povzdych, v ojedinelých prípadoch dokonca opakované prerozprávanie výkladu.

4) Zaseknutý Zdeno

Do skúšobnej miestnosti vchádza aj ďalší stereotyp, zaseknutý Zdeno. Ide o študenta, ktorý nejaví známky existencie. V prípade bielej skúšobne zaniká s pozadím. Jeho úroveň stresu je tak vysoká, že odmieta akúkoľvek činnosť. Keď sa ho skúšajúci opýta prvú otázku, prvýkrát zareaguje. Jeho reakciu by sme však mohli prirovnať k zúfalému prekvapeniu, keď vám niekto povie, že vám namiesto sladkej nutelovej palacinky so šľahačkou doniesol mastný chleba s cibuľou. A vaše chuťové poháriky sa scvrknú. Podobne aj jeho motivácia odpovedať. V mozgu mu v tom momente zabliká červená kontrolka, a keďže celý deň nič nepil a nejedol, jeho vedomie to vzdáva. Nechceli by ste byť v tom momente v koži skúšajúceho, ktorý sa len pýtal na meno a priezvisko.

5) Nabudená Natália

Ako ďalšiu máme na skúšanie na prvý pohľad veľmi akčnú študentku Natáliu. Už pri vstupe narazí do dverí, zasmeje sa na sebe aj na skúšajúceho a pokračuje až k stoličke. Sadá si až prirýchlo a keď dopadne, vyjde z nej ďalší priškrtený smiech. Keby ste Natáliu zobrali na testy, s určitosťou by ste objavili nový limit ľudského organizmu. Jej telom prechádza isté množstvo kofeínu, pravdepodobne aj alkoholu, cukru a jej srdce pri zbežnej kontrole vykazuje taký rýchly tep, na ktorý vám nestačil ani ten najlepší tlakomer. Čo sa však týka vedomostí, zaručene sa dozviete niečo nové, čo mozog s týmto mixom látok vytvorí.

6) Stratený Stano

Predposledným študentom je samozrejme stratený Stano. Je to spolužiak, o ktorom väčšina ročníka nič nevie. Predbežné zadania sú pre neho neznámou až do tretieho varovania. Jeho prítomnosť na seminároch je tiež len akousi náhodou a ojedinelým úkazom. Verte, že to nebude inak ani v skúškovom období. Kým vy obetujete noci urputnému učeniu, Stano zatiaľ vymetá všetky bary v okolí a ráno píše do všetkých skupín sveta, či niekto nenašiel kľúče od jeho izby. Nečudo, že pri tomto zaneprázdnenom životnom štýle zabúda na svoj status študenta a na skúške sa objaví s kruhmi pod očami a opojnou vôňou prebdenej noci. A už vôbec nečudo, že to odradí aj samotného skúšajúceho, ktorý pre záchranu svojho zdravia radšej napíše odraté Éčko, ako by toto mal zažiť ešte raz.

7) Špekulantka Šarlota

Poslednou študentkou vstupujúcou do miestnosti je špekulantka Šarlota. Naschvál si vybrala poradie poslednej skúšanej, keďže vie, že aj skúšajúci je už vtedy mierne vyčerpaný. Sadá si tak, aby jej náhodou netrčal žiadny z pripravených ťahákov. Pri každej otázke sa najprv zamyslí, čo môže vzbudzovať dojem, že urputne rozmýšľa nad odpoveďou. V skutočnosti len uvažuje, na ktorý ťahák si písala odpovede k danej téme. A teraz sa na ne len nenápadne pozrieť a zahviezdiť s pripravenou odpoveďou. Vynaliezavosti nikdy nie je dosť, a už vôbec nie pri študentoch.

Našli ste sa v niektorom stereotype? Alebo viete o nejakom, na ktorý sme zabudli? Dajte nám vedieť do komentára.