Mlynská dolina opäť vo forme!

V celej svojej kráse k nám zavítala jar – s plnou náručou alergénov, stále nerozhodná, či nám už dopraje teplo alebo ešte nie je ten správny čas, za to s novou dávkou elánu a chuti do života. Zaklopala na dvere viacerým zodpovedným ľuďom a vnukla im rozhodnutie, že aj Mlynská dolina by touto radosťou mala oplývať ešte viac. Medzi nimi sme boli aj my, nám však namiesto rozhodnutí načrtla iba nápad, ktorý spríjemní pondelkovú náladu všetkým čitateľom. Dnes vám ponúkame aktualizovaný blog o tom, čo všetko sa v Mlynskej doline opäť rozhýbalo a kto boli tí šťastní s rozhodnutiami, ako vylepšiť život študentom.

1) Spoločenský život

V prvom rade to boli prevádzkari či majitelia klubov v Mlynskej doline. Zimný spánok (ale aj korona spánok) bol až príliš dlhý a aby sme mali kde vypustiť paru či doplniť energiu, v rámci Mlynov sa otvorili viaceré prevádzky, ktoré lákajú na zábavný a spoločensky ladený čas. Medzi prvými bola prevádzka Kotolňa, ktorá nelenila a akonáhle to opatrenia dovolili, dopriala študentom kvalitne strávený večerný čas s hudbou a nostalgiou bláznivých večerov a ešte bláznivejších rán. Klubu 39 trvalo trochu dlhšie, kým nazbieral odvahu a pustil sa do prvej verejnej akcie. Dovtedy súkromné párty teda nabrali na počte a dnes už v Klube 39 nenájdete jedného unudeného študenta. Pomaly, ale isto sa chystá na otvorenie aj ďalší podnik, a to vynovený UniK Mlyny. Lákať bude na bujaré večery, ale aj na poobednú šálku kávy či spoločenský podvečer pri vychladenom pivku.

2) Gastro život

V Mlynskej doline však nezacítili prítomnosť jari a študentov len kluby. Nachádzajú sa tu aj také prevádzky, ktoré spôsobia párty a gastronomický zážitok vášmu žalúdku. Ich výhodou sú študentské ceny, za ktoré vám bude peňaženka mimoriadne vďačná. Číslom 1 je v Mlynskej doline určite prevádzka Eat&Meet. Predchádzajú ho recenzie širokého spektra, no my odporúčame prísť a urobiť si vlastný názor. Pre milovníkov pizze sa tu nachádza viacero prevádzok. V átriových domkoch prevádzka Pizza&Pasta, na ktorej si pochutnáte hlavne v noci. Na rozhraní Štúraku a Mladosti pizza Študentka, ktorá vás pohostí tiež vo večerných hodinách, avšak zatiaľ len cez týždeň. Hneď vedľa nej však nájdete Grill 53, kde si k pizzi dáte aj vychladenú dvanástku. Stiahnutým žalúdkom odporúčame trojuholník pizze v Sole grill, kde vám k nemu naservírujú kebab do ruky. Nesmieme zabudnúť ani na prevádzku Palmyra, kde si nepochutnáte len na talianskej verzii posúcha zapečeného so šunkou a syrom, ale aj na vodnej fajke (odporúčame mätovú). Ak vám nesadne menu v Eate, nemáte chuť ani na pizzu, uvíta vás neďaleká Billa s parižákom a rožkami.

3) Športové možnosti

Keď ste sa poriadne najedli, je načase so sebou aj niečo robiť. Neoddeliteľnou súčasťou jari sú zabudnuté predsavzatia z nového roka, ktoré pri pohľade na slnko vyplávajú na povrch aj s predstavou o postave v plavkách. Nepáči sa vám táto predstava s momentálnou dispozíciou tela? Aj na to v Mlynskej doline mysleli. Niektorí prevádzkari hovoria, že najlepšie je ísť si poriadne zaboxovať a uvoľniť z tela adrenalín, spoznať nových ľudí a vypotiť pri tom nejaké to kilečko. To môžete v prevádzkach Titan Gym alebo Chaos šport. Ak ste mierumilovnejšia osoba, bude vám stačiť prevádzka Športovisko a ich činky. No a ak chcete popri cvičení cítiť okrem seba aj vietor vo vlasoch, určite využite workout zónu vonku.

4) Areál

Zlepšiť život študentov, ale aj skrášliť areál, sa rozhodli aj naši zamestnanci. Trpezlivo zbierajú odpadky, zbavujú sa burín a kosia vyrastenú trávu. Aj vďaka nim si v tomto čoraz teplejšom počasí môžete na tráve vytasiť deku a prečítať nejaké tie strany k zadaniam do školy. Chceli by však urobiť ešte viac. V rámci areálu síce sú nejaké tie ihriská, väčšina z nich však nevykazuje známky používania. Vedeli ste napríklad o tom, že nad manželákmi bolo kedysi betónové ihrisko a amatérsky skatepark? Ak nie, už viete, no ak by ste tam teraz išli, veľmi by ste to tam nespoznali. Už teraz sa však usilovne pracuje na tom, aby ste tam o pár mesiacov mohli nabehnúť s basketbalkou a hodiť si pár trojok z polovice ihriska. Ak sledujete naše sociálne siete, o pár dní na nich pribudne pozvánka na jarnú brigádu, kde môžete aj vy priložiť ruku k dielu. Okrem plánov do budúcna sú na Mlynoch aj dokončené projekty, ako napríklad rekonštrukcia dolného parkoviska a príjazdovej cesty z dolnej rampy, čiže nelenili ani chlapci z Oddelenia nebytových priestorov. Je to však len začiatok projektu, ktorý by mal zlepšiť všetky komunikácie v rámci Mlynskej doliny, takže sa ešte máme na čo tešiť.

5) Iné novinky

Posledné z noviniek, na ktoré by sme chceli upozorniť, sú napríklad Knižná polička. Vyrástla vo vestibule Štúraku a má pre vás nejaké tie tituly, ktoré v rámci voľného času môžete prelúskať. Neurazí sa ani na vašu pohostinnosť, ak by ste sa rozhodli ju podporiť. Miesta tam je dosť, čiže ak sa vám už nové knižky nezmestia do vašej vlastnej poličky a máte nejaké také, ktoré poznáte aj odzadu, neváhajte ich ponúknuť Knižnej poličke. Síce vám nahlas nepoďakuje, urobíte ale radosť inému znudenému študentovi. Keď sme už prišli k tej nude, dávame do pozornosti aj očakávané akcie, ktoré sa v Mlynskej doline plánujú. Jednou z nich je napríklad TedXUniverzitaKomenského, ktorý bude krstnou akciou pre novootvorený UniK Mlyny, čo by ste si určite nemali nechať ujsť. Plánujú sa aj festivalové novinky či akcie s komunitnejším zameraním. Jediné, čo musíte urobiť, je sledovať sociálne siete, aby ste si nič nenechali ujsť.