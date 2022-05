Internáty UK: čo nás čaká v ďalšom semestri?

Naše internáty sa pomaly prepínajú do letného režimu, informácie sme zverejnili na stránkach Mlynov UK a Družby UK. Mysleli sme aj na tých, ktorí tento semester ubytovanie nepotrebovali, ale budú musieť v Bratislave prespať počas štátnic či obhajob, alebo si budú v lete robiť prax.

My však už teraz uvažujeme, ako to bude vyzerať na našich internátoch od septembra, keď po lete, dovolenkách, festivaloch a zážitkoch začne zimný semester 2022/2023. Prinášame šesť noviniek, o ktorých by ste mali vedieť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

1. Zmeny v ubytovacom procese

Univerzita Komenského sa snaží byť ešte inkluzívnejšia. Rozširujeme výhody pre študentov so špecifickými potrebami a rozširujeme množinu študentov, ktorí môžu byť ubytovaní na ubytovacej kapacite vyčlenenej študentom s ťažkými zdravotnými postihnutiami. Študentom z tejto skupiny ako aj študentom so špecifickými potrebami ubytovanie garantujeme. Významnou zmenou je rozdelenie jednotného ubytovacieho procesu pre všetkých žiadateľov na dva osobitné procesy – (1) ubytovací proces pre študentov so špecifickými potrebami a žiadateľov o zmiešané ubytovanie a (2) ubytovací proces pre ostatných žiadateľov. Žiadosti o zmiešané ubytovanie pokračujúcich študentov sa vyhodnocujú spoločne, súčtom bodového zisku dosiahnutého každým z dvojice žiadajúcich študentov. Po vyhodnotení žiadostí pokračujúcich študentov vytvoríme poradovník, v ktorom bude vyznačené, ktorým študentom bolo ubytovanie pridelené. Neúspešným žiadateľom o zmiešané ubytovanie ponúkneme bežné ubytovanie. Bližšie informácie budú súčasťou sprievodcu ubytovacím procesom, ktorý vyjde v najbližších týždňoch.

2. Nový ubytovací systém

Minulý rok niektorí z vás zažili nepríjemné prekvapenie, keď im ubytovací systém najprv ubytovanie potvrdil a potom zrušil, keďže administrátori študentom omylom pridelili neexistujúcu kapacitu. Omyl sme napokon vyriešili k spokojnosti všetkých. V tomto roku aj v nadväznosti na zmeny v ubytovacom procese však plánujeme zmeny v dosluhujúcom online rezervačnom systéme tak, aby fungoval spoľahlivejšie. O tom, ako to bude fungovať a čo bude inak, vám dáme včas vedieť cez e-mail aj internátne sociálne siete. Už teraz vás však prosíme o trpezlivosť a pochopenie.

3. Rekonštrukcie pokračujú!

Všetci nedočkavo voláme po rekonštrukciách. Tie však majú aj svoje tienisté stránky: prinášajú hluk, obmedzenia a dočasný výpadok ubytovacej kapacity. To je však nevyhnutný sprievodný jav snahy, aby naše internáty po rokoch zanedbávania konečne začali vyzerať ako v 21. storočí. Samozrejme sa snažíme toho čo najviac urobiť cez leto, aby bolo všetko na zimný semester pripravené. Iba bloky C a E Átriových domčekov budú dostupné až od letného semestra.

Čo sa teda cez leto chystá? V blokoch F, G a J Átriových domčekov vymenia do septembra 2022 podlahy na chodbách. Letom to však neskončí: v bloku M Átriových domčekov postupne do júna 2023 vymenia podlahy, kompletne vymaľujú priestory a vymenia nábytok. Na Družbe zas po tieto dni prebieha veľká rekonštrukcia kotolne.

V septembri by sa mala začať veľká rekonštrukcia Výškového bloku A: rekonštrukcia kúpeľní prinesie dlhodobé odstávky vody, takže celá táto časť bude budúci akademický rok uzavretá. Zároveň izby dostanú nové okná a balkónové dvere. Vďaka tomu nám „vypadne“ viac ako tisíc lôžok. Každoročne na našich internátoch býva práve okolo tisíc študentov z iných univerzít, ale keďže študentov Univerzity Komenského ubytovávame prednostne, ich by sa výpadok dotknúť nemal. Ak všetko pôjde hladko, tak by sa okamžite po skončení malej rekonštrukcie „áčka“, mala začať dlhoočakávaná veľká rekonštrukcia „béčka“.

4. Nové služby

Nedávno sme v spolupráci s našimi partnermi obnovili legendárny klub UniK Mlyny. Pripravujeme otvorenie novej jedálne, v septembri by mali opäť ožiť priestory obľúbenej Venzy. Na Mlynoch plánujeme vytvoriť zdravotné stredisko a centrum služieb; mali by tu sídliť všeobecný lekár, zubár a ďalší poskytovatelia. Čoskoro otvoríme novú študovňu. Po rekonštrukcii povrchov a ciest chystáme aj rekonštrukciu príjazdu: masívnu rampu na Mlynoch v štýle vstupu do raketovej základne nahradí civilnejšie pôsobiace zariadenie, ktoré nebude tak často mimo prevádzky a hlavne bude mať nižšie náklady na údržbu.

5. Zábava vs. pokoj

Po skončení pandémie sme sa nemohli nasýtiť pocitu slobody. Aj keď chápeme, že k študentskému životu patrí aj zábava, mnohí z vás sa sťažovali na hluk a neporiadok po niektorých akciách. V ostatnej dobe sme intenzívne komunikovali s niekoľkými prevádzkovateľmi podnikov a snažili sa dohodnúť rozumné pravidlá s cieľom, aby sa akcie nekončili o piatej ráno a aby po nich neostávala v areáli spúšť. Väčšie akcie nám napríklad budú hlásiť dopredu, aby sme sa pripravili a posilnili bezpečnosť a zabezpečili upratovanie. Veríme, že sa nám podarilo nastaviť rozumný kompromis tak, aby si na svoje prišli aj zástancovia študentského života - ale aby sa zároveň mohli vyspať aj tí, ktorých ráno čaká skúška. Uvidíme, ako sa nové nastavenie pravidiel osvedčí. V prípade potreby ho budeme priebežne dolaďovať.

6. Zmeny cien

Posledná zmena asi príjemná nebude. Kto však posledné mesiace nežil v jaskyni alebo v internátnej izbe bez wifi, tak vidí, čo sa všade okolo nás deje s cenami potravín, benzínu či energií. Nás sa týkajú hlavne tie energie, ktoré stúpajú obrovským tempom. Výdavky na energie na našich internátoch vzrástli o viac ako 40 %. Preto nám neostáva nič iné ako Akademickému senátu UK predložiť návrh na zvýšenie cien za ubytovanie pre študentov a zamestnancov od budúceho semestra. Nie sme v situácii, aby sme mohli rozhodovať, či ceny zvyšovať alebo nie – zvýšenie bude len o sumu, o ktorú internátom narástli oprávnené výdavky. Univerzita nemá iné zdroje, z ktorých by tieto dodatočné náklady mohla pokryť, takže bez navýšenia by sme internáty nezvládli otvoriť. O presných hodnotách budeme informovať po schválení na pôde senátu. Uvedomujeme si však, že teraz je situácia pre mnohých náročná a snažíme sa, aby to bolo menej ako spomínaných 40 %, pričom študentov by sa zvýšenie cien malo týkať menej ako zamestnancov.

Máme za sebou akademický rok, v ktorom sa stretli tri veci: globálna pandémia COVID-19, vojnový konflikt v susednej krajine a bezprecedentné znižovanie dotácie štátu vysokým školám. Robíme však všetko pre to, aby sme internáty udržali v čo najlepšej kondícii a aby si čo najviac študentov mohlo dovoliť štúdium na našej univerzite.