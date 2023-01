Útvar hodnoty za peniaze - najväčší ničiteľ snov a nádejí Slovenska

A zadusí ju z pragmatických dôvodov, vždy odborne, s dátami. Neoplatilo by sa to, je to neefektívne. Čo na tom, že kvalita života občanov v rôznych častiach krajiny sa tak od seba iba vzďaľuje.

A tak na Slovensku nebude mať krajské mesto Nitra priame či rýchle vlakové spojenie s Bratislavou. Lebo nová trať, ktorá na Slovensku nepribudla od roku 1985, sa neoplatí.

A tak na Gemeri nebudú mať bezpečnejšie cestovanie a možnosť prilákať investorov do Rimavskej Soboty či Rožňavy ani najbližších desať rokov. Lebo diaľnica, ktorá na juhu stredného Slovenska zúfalo chýba, sa neoplatí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A tak si teraz s novým grafikonom od decembra cestujeme s rekordnými meškaniami. Lebo je to tak podľa ÚHP efektívnejšie. Písal o tom aj Michal Čop.

A tak sa už obyvatelia Štiavnických vrchov či viacerých obcí dolného Považia medzi Trnavou a Trenčínom už vlakmi neodvezú. Lebo státie vlakov v ich obciach, často so zrekonštruovanými stanicami, sa neoplatí.

A tak sa na ÚHP vždy zistí, že bude výhodnejšie postaviť tretí a štvrtý obchvat Bratislavy, než dobudovať diaľnice a železnice v málo rozvinutých regiónoch Slovenska, lebo čísla nepustia, ľudí je a bude viac v Bratislave než v Lučenci či Svidníku. Akoby aj nebolo, keď vďaka bludnému kruhu oveľa lepšej infraštruktúry sem prichádza oveľa viac investícií a tým pádom aj ľudia, ktorí hľadajú prácu a sú nútení svoje regióny kvôli nej opustiť.

Toto nie je Slovensko, na ktorom chcem žiť. Bývam v meste, ktoré je, ako by povedali moderní ľavičiari, "privilegované". Prechádza cezeň hlavná železničná trať (a aspoň nejaké vlaky tu ešte zatiaľ stoja), diaľnica a má aj letisko. Keď však vidím, ako nerovnako štát pristupuje k rozvoju regiónov, je mi z toho zle. Nožničky regionálnych rozdielov sa takto naďalej iba otvárajú.