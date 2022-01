Booking.com má rôzne ceny cez appku a webovú verziu – pozri si moje tipy na zníženie ceny ubytovania

Kde všade sa dá booknuť ubytovanie

Ja viem, že existuje veľa stránok na rezervovanie ubytovania. Najznámejší je Booking.com, na tom sa asi zhodneme. Okrem neho však operuje napríklad Expedia, Agoda, či Hotels.com. Toto všetko sú predajcovia ubytovaní. Ich ceny toho istého ubytovania sú väčšinou rozdielne, no rozdiely sú pár eur (česť výnimkám).

Ceny týchto predajcov si vieš porovnať cez rôzne stránky. Potom tu máme porovnávače – napríklad Priceline, Hotelscombined.com či Kayak alebo Google Hotel Finder. Tu som našla super článok s tipmi, kde sú zhrnuté weby, kde bookovať ubytovanie – po anglicky.

A samozrejme netreba zabudnúť ani na možnosť rezervácie ubytovania priamo cez web hotela.

Okrem týchto (na 99%) bezpečných predajcov je však plný internet scammerov a podvodníkov – malých stránok, o ktorých nikto nikdy nič nepočul a ponúkajú ubytovanie napríklad o 30% lacnejšie ako Booking.com či Hotels.com. Samozrejme, s platbou vopred. Čo sa tu často stáva je, že po príchode na hotel ti recepčná oznámi, že tvoju rezerváciu žiaľ nemá v systéme.

Ako zistiť, kto je scammer a kto nie? Dám ti príklad na webe, ktorý som skúmala naposledy. Najprv som si klikla na ich web, vyselektovala náhodný hotel a dostala som sa až do bodu platby. Samozrejme, bolo treba platiť vopred. Následne som si do Googlu dala ich “h-en.reserving.com scam reviews” a rozklikla som si 3 stránky s hodnoteniami.

Treba rátať s tým, že hodnotenia bývajú aj zaplatené, a tak keď som videla, že tento predajca má buď najlepšie 5 hviezdičkové hodnotenia a potom 1 hviezdičkové, kde ich ľudia obviňujú, že sú to scammeri, vedela som, ktoré sú pravé a ktoré zaplatené.

Kde bookujem ubytovanie ja?

Ja ubytovanie ZÁSADNE nebookujem cez neznáme weby. Ak sa neráta Airbnb, každú rezerváciu robím cez Booking.com, pretože ich dôverne poznám, viem sa orientovať na ich webe, viem efektívne vyhľadávať a vyhovuje mi, že veľa hotelov viem booknuť bez platby kartou vopred či dokonca bez zadania platobnej karty do systému.

Kto ale bookuje cez Expediu, Hotels.com a podobné overené a známe portály, nespraví chybu. Veľakrát môžu mať akciu, secret deal či inú ponuku, ktorá je oveľa lepšia ako Booking.com. Pozerať 3 weby namiesto jedného je však časovo náročnejšie. Preto hľadám ubytovanie cez Booking.com a keď už nájdem, spravím iba rýchlu kontrolu, či inde nie je výrazne lacnejšie – na to použijem Google Hotel Finder alebo Kayak.

Keďže stále hľadám ubytovanie cez Booking, mám niekoľko trikov, ktoré s tebou chcem zdieľať.

Booking.com má inú cenu na webe a cez aplikáciu

Ja hľadám ubytovanie väčšinou cez počítač, pretože mi to príde pohodlnejšie. Akonáhle ale nájdem ubytovanie, ktoré chcem rezervovať, pozriem sa, koľko stojí (to isté) ubytovanie cez appku. V 80% prípadoch stojí o 5% – 10% menej, niekedy je rozdiel ceny ešte väčší.

Ukážem ti to na obrázkoch:

Rovnaká izba, rovnaké dátumy, rovnaký hotel, dokonca pri oboch verziách som prihlásená do môjho konta.

Booking.com má rozdielne ceny na základe tvojej lokality či národnosti

Okrem toho, že inú cenu nájdeš v appke a na webe Booking.com, inú cenu na ten istý hotel na tie isté dátumy a tú istú izbu bude mať osoba, ktorá je v Mexiku a ty, keď si na Slovensku.

Toto som si odskúšala, keď som kamoške Adi, ktorá práve bola v Mexiku, hovorila, že neviem nájsť dobré ubytovanie na pláži v Tulume pod 500€ na noc (pre 6 ľudí). Ona otvorila jej appku a našla viacero ubytovaní za 350€- 450€. Poslala mi screenshoty a ja som sa nestíhala diviť. Hotely, ktoré som ja cez appku videla za 520€ na noc, videla ona za 450€ na noc.

Po tomto zistení som si nastavila VPN na Mexiko (používam platenú Proton VPN pretože verím, že keď za takéto služby budem platiť, nebude musieť služba zarábať inak – napríklad predajom mojich súkromných dát. Proton VPN má ale aj neplatenú verziu.) aj s mexickou VPN som však stále videla vyššie ceny ako moja kamoška, ktorá v Mexiku je.

Napadlo mi ešte zmeniť si v profile moju národnosť zo slovenskej na mexickú. Akonáhle som národnosť zmenila, začala som vidieť rovnaké ceny ako kamoška Aďa v Mexiku.

Rôzne telefóny, rôzne ceny

Ďalším kamarátom sa zas v Kolumbii pravidelne dialo, že ak všetci štyria hľadali cez Booking appku ubytovanie (sedeli vedľa seba, každý na dátach alebo na wifine), každý dostal trochu inú cenu toho istého ubytovania. Ak teda cestujete viacerí, pozrite, čo Booking.com appka “ponúka” na každom telefóne, ktorý máte ako partia k dispozícii.

Koľko som ušetrila vďaka týmto trikom na Booking.com

Vďaka tomu, že som na Booking.com začala bookovať cez appku, používať VPN krajiny, kde bookujem ubytovanie a meniť národnosť v appke, som ušetrila 19% nákladov na ubytovanie. V našom prípade, keďže do Mexika ideme šiesti skoro na 3 týždne, to boli stovky eur (a to máme cez Booking.com iba polovicu ubytovaní, zvyšné sú cez Airbnb).

Verím, že tieto triky ti pomôžu ušetriť nemalé peniažky na cestách. Ak máš vlastné triky, ako znížiť cenu ubytovania cez Booking alebo iné weby, sem s nimi! Poteším sa nielen ja, ale aj ďalší čitatelia.