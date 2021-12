Každý deň aspoň jedna fotka - pokračovanie

15

Fotiť treba asi iba vtedy, keď sú na to podmienky. Dnes to za veľa nestálo.

16

Ďalší deň už to bolo lepšie.

17



Beh veveričky o život. Po veľmi dlhom čase sa mi stalo, že som mal úplne zaplnenú kartu vo foťáku. Toto bol posledný voľný obrázok. Kým som vymazal pár zbytočných záberov, bola preč.



Pozostatky po troch snehuliakoch



18



19

Nie je každý deň nedeľa. (Aj keď dnes vlastne je.) Obrázok vznikol medzi dvomi prehánkami. Nie je to nič výnimočné. Je to kúsok mesta, v ktorom žijem.

Čítal som si nedávno v dejinách výtvarnej fotografie: najprogresívnejší počin na konci tisícročia bol, keď jeden fotograf nechal svoj fotoaparát fotiť bez toho, aby ho nejako kontroloval. Mal ho iba zavesený na krku a nastavenú samospúšť, ktorá fotila v nejakých intervaloch to, čo objektív zachytil. On potom tie fotky nazväčšoval a vystavil. Netrápila ho kompozícia, svetlo, výrezy. Aj tak to bolo zachytenie neopakovateľného okamihu, dokonca oprostené o subjektívny pohľad fotografa. Niečo ako hudba, alebo obraz vytvorený počítačom.

20

mesiac

21



22



Príležitosť robí zlodeja. Keď sa doma objavil zaujímavý objekt, treba sa ho pokúsiť nafotiť.



23



24



Závej na balkóne

25



Nekupuj mi nové saká, nekupuj mi kravaty

Nie som žiadny krehký predmet čo sa balí do vaty,

Nezháňaj mi nové svetre, obleky a košele

Vystačím aj s tými čo mám, počkaj kým ich zoderiem.

Nevnucuj mi nohavice, topánky či tenisky

Mám ich aj tak plnú skriňu ako playboy parížsky.

Nesnívaj už o kabáte najnovšieho strihu

Keď mi radosť urobiť chceš kúp mi radšej knihu.

Spieval Miro Žbirka



podarilo sa

26