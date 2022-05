Slovenské kúpele

Ak mám v archíve fotografie, prikladám ich ako (dobovú) ilustráciu, preto uvádzam aj dátum snímania. Všetko z môjho uhla pohľadu, a preto subjektívne, ako nejaké improvizované kúpeľné "curriculum vitae". Všetky základné faktografické údaje sú zo stránky: https://www.kupele.org/

Keď sme sa pred pár rokmi skúšobne prechádzali v areáli starých kúpeľov Brusno, stretli sme 4 "sudičky", milé staršie dámy, ktoré už prešli viacerými kúpeľmi a porozprávali nám o svojich skúsenostiach. Trochu nám to pomohlo pri výbere kúpeľnej liečby, ktorá nás čakala.

Kúpele Brusno... ležia v údolí Slovenského rudohoria, 22 km severovýchodne od Banskej Bystrice. Nádherná okolitá príroda, čistý vzduch a liečivé účinky termálnych prameňov...

V kúpeľoch Brusno sme teda strávili v roku 2018 pár chvíľ a prechádzali sme sa len v areáli starých kúpeľov, v novej kúpeľnej budove sme neboli. Kúpele vtedy riešili nejaké majetkové problémy, ale zdá sa, že už je to na dobrej ceste. Príroda a prostredie, to všetko je tam naozaj nádherné, aj naše dámy boli s kúpeľnou liečbou v Brusne spokojné.

Bardejovské kúpele... sú 5 km severne od mesta Bardejov v malebnom údolí Nízkych Beskýd v oblasti bohatej na výskyt minerálnych vôd.

Veľmi pekný stručný popis pre tak krásne miesto. My sme si nakoniec vybrali kúpeľný dom Družba, ktorý patrí ministerstvu vnútra. Niekedy aj cena zaváži... Boli sme tam veľmi spokojní, všetky procedúry boli pod jednou strechou, len na pitné kúry sme chodili do kúpeľnej kolonády, kde je 6 prameňov s rôznou mineralizáciou. Skúsili sme aj soľnú jaskyňu v v kúpeľnom dome Alžbeta.

V areáli kúpeľov je skanzen a v okolitých lesoch perfektné príležitosti pre malú turistiku a prechádzky. Východné Slovensko, a mesto Bardejov zvlášť, majú mnoho kultúrnych a prírodných pamiatok, ktoré sú v blízkom dosahu kúpeľov. Boli sme tam ešte v "rúškovom" období, ale už to nebolo také hrozné, vonku sa chodilo "hore bez".

Bola tam aj zábava, v zariadení ministerstva vnútra som bol bez vlastného pričinenia považovaný za policajta, tak sme si pri stole vypočuli zaujímavé príhody z "policajnej latiny" spolupacientov. Všetko sa nakoniec ku všeobecnej spokojnosti vysvetlilo. V Bardejovských kúpeľoch bolo dobre po každej stránke, aj augustové počasie bolo ako na objednávku.

Kúpele Bojnice sú pokojným miestom v srdci Slovenska, ktoré svojou polohou, klímou a zložením termálnych vôd vytvárajú ideálne podmienky pre liečebné procesy, regeneráciu.

V zelenom údolí, kde sú kúpele Bojnice, sme sa boli pozrieť len raz, bohužiaľ fotografie nemám a o týchto kúpeľoch (zatiaľ) nič neviem. Možno nabudúce...

Kúpele Číž - jódové vody sú na Slovensku veľmi vzácne. Svojou prírodnou liečivou jódovo-brómovou vodou, patria viac ako 100 rokov medzi vzácne zdroje v Európe.

V kúpeloch Číž sme ešte neboli, takže o týchto kúpeľoch tiež nič neviem. Možno nabudúce...

Kúpele Dudince, jedno z najmladších kúpeľných miest Slovenska, ležia v malebnom údolí riečky Štiavnice, na rozhraní Krupinskej planiny a Podunajskej pahorkatiny, 56 km juhozápadne od Zvolena.

S kúpeľmi Dudince máme už dvojnásobnú skúsenosť. Prvýkrát to bolo pred 10. rokmi v kúpeľnom dome Diamant, teraz v Rubíne. Nemal by som porovnávať, ale čerstvé skúsenosti s Rubínom sú veľmi dobré, po každej stránke. Všetky procedúry pod jednou strechou, strava bohatá na vitamíny, milá obsluha a sestričky pri procedúrach ochotné, vychádzajú v ústrety klientom.

Okolie Dudiniec, napriek tomu, že je to na juhu, je členité a bohaté na zaujímavé lokality. V turistickom informačnom centre poskytujú materiály a zasvätené informácie. Spomeniem aspoň niektoré: Lišov - múzem a skalné obydlia v lese, Sudovce - lisovňa olejov, Hrušov, Plášťovce, Hontianske Tesáre (roklina) a mnoho ďalších zaujímavých miest je v dosahu z Dudiniec. V dosahu sú aj mestá Šahy a Krupina.

V Šahách sme sa chceli pozrieť na Kalváriu. Pán farár z kostola Panny Márie Nanebovzatej nám to odporúčal, lebo všetky zastavenia sú vynovené. Keď sme sa však blížili k vrcholu Kalvárie, dostali sme špeciálnu ponuku od neznámeho pána, majiteľa vinárne "István Pince" na prehliadku jeho vínnej pivnice, samozrejme aj s ochutnávkou kvalitných vín z vlastnej rodinnej produkcie. Pivnica má dva veľké priestory na spoločenské stretnutia, svadby a pod., dobudováva sa zaujímavá rotunda na spôsob Panteónu v Ríme, ktorá bude slúžiť ako kaplnka na svadobné obrady. Objekty vinárne majú niekoľko stavbárskych a architektonických zaujímavostí. Majiteľ je profesiou stavbár a poslanec mestského zastupiteľstva v Šahách. Vďaka za príjemný zážitok a exkurziu vo vínnej pivnici.

Oblasť doliny Ľubovnianskych kúpeľov je známa najmä tým, že sa tu nachádza množstvo minerálnych prameňov a patrí medzi klimaticky najčistejšie oblasti v strednej Európe.

Je tam hotel Sorea, moja informácia je z roku 2006, vtedy sme tam strávili krátku dovolenku. Príjemné miesto, ďaleko od "civilizácie", ale o minerálnych prameňoch veľa neviem.

Ľubovnianske kúpele, hotel SOREA (september 2006)

Kúpele Kováčová ležia v podhorskej obci Kováčová, ktorá sa rozprestiera v malebnom úbočí pod výbežkami Kremnického pohoria severozápadne od Zvolena v nadmorskej výške 290 m.

V kúpeľoch Kováčová som si prvýkrát v živote dal urobiť celotelovú masáž a krátky pobyt v minerálnej vode. Bývali sme v penzióne neďaleko kúpeľov. Druhýkrát sme boli len na kúpalisku, ktoré som vtedy pociťoval ako kúpalisko s najchladnejšou vodou. Pamätám si, že vedľa nás na deke ležal Peter Nagy a ani on sa studenej vody nebál... V Kováčovej sme nikdy nevynechali reštauráciu Salaš (foto z roku 2018)..

Kúpele Lúčky patria medzi najstaršie kúpele na Slovensku. Nachádzajú sa pod Chočom na rozhraní Oravy a Liptova, 14 km od Ružomberka, len na skok od termálneho kúpaliska Bešeňová.

V Lúčkach sme sa niekoľkokrát zastavili, hlavne pri vodopáde, dokonca sme sa raz boli pozrieť aj na budovu kúpeľov, ale to je všetko, čo o týchto kúpeľoch viem.

Kúpele Nimnica patria medzi najmladšie Slovenské kúpele a sú minerálnou perlou Slovenska. Nachádzajú sa v Trenčianskom kraji v údolí rieky Váh, medzi Púchovom a Považskou Bystricou.

Kúpele Nimnica sme doteraz nepoznali, tak v minulom roku, keď sa naskytla príležitosť, sme si ich boli prezrieť. Oslovili nás príjemnou atmosférou, ale nakoniec sme dali prednosť kúpeľom Dudince, Rubín.

Kúpele Nový Smokovec patria k najznámejším klimatickým kúpeľom na Slovensku. Sú situované v centre Tatranského národného parku, na úpätí Slavkovského štítu. (Nepoznám)

Piešťany. Kúpeľná časť s termálnymi prameňmi, liečivým bahnom, kúpeľnými hotelmi, liečebnými zariadeniami, leží na ľavom brehu Váhu, v príjemnom a kultivovanom prostredí parkov Kúpeľného ostrova.

Piešťanské kúpele poznáme len z prechádzok v kúpeľnom parku...

Kúpele Rajecké Teplice patria medzi najpríťažlivejšie kúpele na Slovensku. Ležia na severe stredného Slovenska v Rajeckej doline, v údolí riečky Rajčianka, 12 km od Žiliny. Oblasť je bohatá na minerálne vody.

Skutočne sú príťažlivé. Kedysi dávno som si tam vliezol (nahý) do perličkovej vane a to si človek zapamätá. O tomto krátkom pobyte v kúpeľoch Rajecké Teplice som písal nedávno, tak sa nebudem opakovať... Príjemné miesto v nádhernom prírodnom prostredí a množstvo zaujímavých prírodných lokalít na "preskúmanie".

Kúpele Sklené Teplice ležia na úpätí Štiavnických vrchov, v prekrásnej idylickej doline, cez ktorú preteká potok Teplá a sú zo všetkých strán obklopené bohatými ihličnatými a listnatými lesmi.

Kúpele Sklené Teplice majú u mňa špeciálne postavenie, súvisia s mojou mladosťou. Ako 12 ročný som tam strávil s bratrancami 4 dni a o rok na to opäť 4 dni. Vďaka Skleným Tepliciam som sa na tamojšom kúpalisku naučil plávať a stretol som tam aj prvú skoro detskú až študentskú lásku. Neskôr sme sa tam párkrát zastavili a okúpali sa v Banskom kúpeli. Sú to teda kúpele so spomienkou na mladosť.

Kúpele Sliač ležia v západnej časti Zvolenskej kotliny v blízkosti Banskej Bystrice a Zvolena. Svojou polohou sa kúpele zaraďujú medzi najoptimálnejšie položené kúpele Slovenska.

Kúpele Sliač majú všetkých mojich "5 P", ako som písal v článku z roku 2018.

Prírodné liečebné Kúpele Smrdáky ležia v Západnej časti Slovenska na úpätí Bielych Karpát asi 90 km od Bratislavy, 60 km západne od Piešťan a 8 km od okresného mesta Senica. (Nepoznám)

Účinok klimatickej liečby v Kúpeľoch Štós je znásobený SPELEOTERAPIOU – unikátnou liečbou v blízkej Jasovskej jaskyni. Kúpele majú v tejto liečbe dlhodobú tradíciu.

Na kúpele Štós sme sa boli raz pozrieť, teda vieme len to, že sú v peknom prírodnom prostredí...

Tatranská Kotlina je najvýchodnejšou a zároveň najnižšie položenou osadou na úpätí Tatier. Klíma osady má vysokohorský ráz. Nachádza sa v zalesnenej oblasti na úpätí Belianskych Tatier. (Nepoznám)

Kúpele Trenčianske Teplice asi 4 km od Trenčianskej Teplej. Nádherná okolitá príroda a liečivé účinky termálnych prameňov jedno z najvyhľadávanejších a najstarších kúpeľných stredísk.

Mám len niekoľko záberov z krátkej prechádzky kúpeľným mestečkom.

Kúpele Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpele v Európe. Ležia v juhozápadnej časti Turca, priamo v srdci Slovenska, 35 km od Banskej Bystrice.

V Turčianskych Tepliciach sme boli len krátko a to ešte v zime, ako som dokumentoval vo svojom článku z roku 2011 a v článku o Galérii Mikuláša Galandu.

Kúpele Vyšné Ružbachy ležia na juhovýchodnom úpätí Spišskej Magury, v blízkosti Pieninského národného parku, východne od Vysokých Tatier, vzdialené 15 km západne od Starej Ľubovne.

Vo Vyšných Ružbachoch sme boli niekoľkokrát a najzaujímavejšia tam bola pre nás prírodná galéria, kúpalisko s ostrovčekom a "kráter".

Týmto končí moja prehliadka slovenských kúpeľov. Ak som niektoré vynechal, nebolo to úmyselné. Okrem liečebných kúpeľov máme na Slovensku aj množstvo rekreačných vodných objektov (ako príklad - Podhájska). Napočítal som 7 aquaparkov a 17 termálnych kúpalísk. Blíži sa leto, možno si niektoré vyberieme na dovolenkové dni.