Súdna mašinéria! Bude sa stavať v historickom centre?

V historickom centre Bratislavy, v tesnej blízkosti Hotela Carlton a za americkou ambasádou sa nachádza pozemok, ktorý dlhé roky slúžil ako externá galéria Slovenskej národnej galérie (SNG). Išlo o trávnatú plochu pokrytú stromami, na ktorej boli vystavené aj exponáty. Všetko bolo v poriadku do momentu, kým pozemok o veľkosti 558 štvorcových metrov nepredali súkromnému investorovi, ktorý tam už dlhšiu dobu plánuje postaviť osem poschodový polyfunkčný objekt - Paulínyho (POP). Jedno ďalšie podlažie má byť podzemné pre účely parkovania vozidiel. Zastavaná plocha má byť viac ako 95 percent, čo vedie k záveru, že všetka zeleň ustúpi novej stavbe. V plánovanom objekte by mali byť kancelárie, obchody, apartmány a aj luxusné byty. Projekt je ešte z roku 2012. Mestská časť – Staré Mesto rozhodla, že investor nemusí vykonať náhradnú výsadbu zelene, stačí že finančne uhradí kompenzáciu vo výške 14 308,50 eur. Výrub 15 kusov drevín môže nastať až po právoplatnom stavebnom rozhodnutí. Investor sa však pokúsil stromy vyrúbať ešte skôr, čo mu bolo zabránené na základe mojej iniciatívy a iniciatívy obyvateľov.

Vyznačený pozemok, kde má vzniknúť Polyfunkčný objekt Paulínyho (zdroj: SNG)

Pozemok je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Podľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy územný plán v stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení. Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné akceptovať, chrániť a rozvíjať. Ľudskou rečou povedané, že v zásade tam môže stáť čokoľvek.

Ako účastníci územného konania bola prizvaná SNG a aj majitelia bytov a nebytových priestorov z vedľajšieho obytného domu. Magistrát a pamiatkari s výstavbou súhlasili. Kvôli protestom obyvateľov a SNG však bolo územné konanie na istý čas prerušené.

Pripomienky účastníkov konania

Galéria mala výhrady najmä ohľadom orientácie okenných otvorov a presklených plôch na fasáde polyfunkčného objektu. Argumentovala tým, že POP nie je skoordinovaný s plánovanou rekonštrukciou SNG, kde im dalo za pravdu aj mesto.

Obyvatelia vedľajšej bytovky namietali, že denné osvetlenie a insolácia (preslnenie) nebude dodržané vo všetkých priestoroch určených pre trvalé bývanie. Túto skutočnosť potvrdil aj nezávislý svetlo technický posudok. Ďalšou argumentáciou bolo, že nebude dodržaný charakteristický obraz a proporcie dotknutého územia. Bohužiaľ obe námietky obyvateľov boli zamietnuté. V novembri 2016 sa problémom zaoberala aj RTVS v relácii Reportéri.

Dreviny v pozadí, ktoré majú ustúpiť polyfunkčnému domu (zdroj: OK)

Územné rozhodnutie

Už v roku 2014 sme kontaktovali vtedajšieho novo zvoleného starostu, nové vedenie Starého Mesta a tiež poslanca, ktorý v súčasnosti kandiduje na starostu Starého Mesta. Každý zostal zaskočený, že nie je možné, aby niečo také mohlo vzniknúť v absolútnom centre mesta a že máme ich plnú podporu. Prebehlo aj niekoľko osobných stretnutí, pričom bola sľúbená aj audiencia u primátora. Bohužiaľ k ničomu ďalšiemu už neprišlo.

V roku 2017 začal investor opäť riešiť územné povolenie a aj ho úspešne získal.

Ako účastník konania, spolu so susedmi sme napadli územné rozhodnutie na súde. Ešte v novembri 2018 sa podala na Krajský súd v Bratislave správna žaloba. Žalobou sa domáhame preskúmania rozhodnutia Okresného úradu Bratislava zo septembra 2018, pričom sme žiadali, aby Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutie ako aj prvostupňové rozhodnutie príslušného stavebného úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto z januára 2018.

Okresný úrad Bratislava totiž konštatoval, že rozhodnutie staromestského úradu o umiestnenie stavby, ktorým sa určuje stavebný pozemok, podmienky umiestnenia stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia pre novostavbu polyfunkčného objektu je v poriadku.

Zároveň sme podali na súd návrh na vydanie neodkladného opatrenia voči Okresnému úradu Bratislava a voči odporcovi v druhom rade, ktorým je súkromná spoločnosť plánujúca výstavbu na danom pozemku. Žiadali sme, aby sa zdržali akéhokoľvek konania smerujúceho k začatiu, respektíve k pokračovaniu akýchkoľvek stavebných prác smerujúcich k výstavbe polyfunkčného objektu. Okresný úrad Bratislava, nesúhlasil s prejednaním veci bez nariadenia pojednávania a tiež sa vyjadril, že nevidí dôvod na zmenu alebo zrušenie napadnutých rozhodnutí.

Boj na súde

Krajský súd Bratislava vo februári 2019 rozhodol tak, že zamietol náš návrh na vydanie neodkladného opatrenia, nakoľko mal za to, že nám nehrozí závažná ujma.

Ten istý rok v marci Krajský súd v Bratislave vydal uznesenie a privzal do konania aj súkromnú spoločnosť, ktorej pozemok patrí a tá sa vyjadrila, že sa plne stotožňuje s vyjadrením Okresného úradu Bratislava a tiež nesúhlasí s prejednaním veci bez nariadenia pojednávania.

No a dané vyjadrenie z 2019 bolo našim advokátom doručené až v uplynulých dňoch. Presne 17.októbra 2022. Teda po viac ako tri a pol roku! O veci samozrejme tým pádom nebolo doteraz rozhodnuté. Čakáme na nariadenie pojednávania.

Problém má aj SNG

Medzitým však finišujú práce ohľadne rekonštrukcie budovy SNG, ktorá momentálne čelí problému ako prepojiť Hviezdoslavovo námestie s novo vybudovaným námestím Karola Vaculíka. Jedno z riešení by bolo, ak by Hlavné mesto SR Bratislava odkúpilo daný pozemok od investora späť.

Ak by spomínaný pozemok pred rokmi nepredali súkromnému investorovi, problém so vstupom do galérie mohol byť vyriešený elegantne a museli by sa hľadať provizórne riešenia. Tejto téme som sa venoval aj v mojich predchádzajúcich článkoch. Prečítať si ich môžete tu a tu.