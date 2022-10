Niko Pirosmani: ťažký osud geniálneho umelca

Umelec, ktorý si počas života neužil mnoho slávy ani uznania. Vo svojom rodnom meste ho poznali ako tvrdohlavého maliara, ktorý mal najlepšie roky dávno za sebou. “Býval som bohatý,” vravel tým, ktorí boli ochotní počúvať, “ale teraz nevlastním ani poriadne oblečenie.” Taký bol osud jedného z najdôležitejších gruzínskych maliarov, Nika Pirosmaniho.

Veselica štyroch domácich (zdroj: Niko Pirosmani )

Aký bol život v Gruzínsku?

Niko Pirosmani prostredníctvom svojich obrazov dal hlas gruzínskej kultúre, tradíciám a náture.

Pirosmani vyrastal na malej farme, ktorú vlastnili jeho rodičia. Jeho každodenný život sa tak nelíšil od života väčšiny Gruzíncov - bol obklopený prácou, prírodou, zvieratami a ostatnými ľuďmi.

Nikova rodina nebola chudobná, ale nemali ani nazvyš. Žili pokojný život. Toto idylické obdobie neskôr zachytil v obraze Rtveli – zbieranie vína.

Rtveli - zbieranie vína (zdroj: Niko Pirosmani )

Zlom nastal po smrti oboch rodičov: dostal sa ako sluha do bohatej rodiny. Jednou z jeho úloh bolo obsluhovať samovar, ktorý zohrieval vodu. Rodina sa k nemu správala ako vlastnému, čo mu otvorilo cestu ku vzdelaniu: naučil sa čítať a písať nielen v gruzínčine, ale aj v ruštine. K dispozícii mal knižnicu plnú historických a filozofických kníh, noviny a rodina ho brávala do divadiel.

Práve tu ho očaril svet umenia. Keď bol čas poslať ho do práce, svojím opatrovníkom povedal, žeby chcel byť umelcom. Jeho sen sa nestretol s pochopením, ale Niko si otvoril dielňu na maľovanie vývesných tabúľ. Neskôr začal pracovať ako brzdár na železnici, ale s prácou skončil kvôli chorobe.

Gruzínska žena s tamburínou (zdroj: Niko Pirosmani )

Bohatstvo a láska

Až po otvorení obchodu s mliečnymi produktami si vybudoval veľký majetok a blahobyt. Zároveň spoznal herečku Margaritu, do ktorej sa zaľúbil. Narazil na ňu v miestnom kabarete: “Niko od nej nemohol odtrhnúť oči, bol očarovaný,” napísal Ilia Zdanevich, ktorý o Nikovi napísal článok v ruských novinách. Vraví sa, že jej kúpil tisíce kvetín, ktoré naukladal pred jej domom. Nanešťastie, Margarita Nika po roku opustila a už ju nikdy nevidel.

Herečka Margarita (zdroj: Niko Pirosmani )

Po Margaritinom odchode sa Pirosmani stal “vandrákom”. Navštevoval dukhany, reštaurácie, kde sa stretávali ľudia z rôznych prostredí a viedli každodenné či obchodné debaty. Dukhany sa pre Nika stali miestom jeho inšpirácie a miestom, kde nachádzal svojich klientov.

Podarilo sa mu nájsť strechu nad hlavou - starú zatuchnutú pivnicu. Neskôr si našiel drobnú izbu pri železničnej stanici.

Nové obrazy vystavoval v dukhane, kde si ich mohli všetci obzrieť. Diela väčšinou zožali úspech, ale obyčajní ľudia ich nedokázali poriadne oceniť: “Som chudobný... a moji klienti nie sú vzdelaní.” opísal svoju situáciu. Namiesto uznania ho vnímali ako opilca a bezdomovca.

Oslavujúci Molokani (zdroj: Niko Pirosmani )

Čo všetko Niko maľoval?

Nikove obrazy môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií na základe ich tém:

Do prvej patria zachytenia každodenného života Gruzíncov. Tradície, oblečenie, jedlo, sviatky... všetko si našlo cestu na plátno. Zo začiatku používal tmavé farby - najčastejšie na čiernom voskovom plátne, ale postupne obrazy nadobudli svetlejší ráz.

Pirosmani nikdy neprešiel akademickým maliarskym vzdelaním, vďaka čomu si vytvoril unikátny naivný štýl. Nešlo mu o presné zobrazenie reality a nedbal na detaily.

Jeho postavy robia bežné činnosti - ale len málokedy ich vidíme v pohybe. Niko maľoval ľudí v stuhnutých pózach, ktoré však dokázali zachytiť ich osobnosť a emócie.

Terajšie gruzínske umenie mu pomohlo pri formovaní svojho jednoduchého štýlu. Umenie v Gruzínsku zostalo v stredoveku, išlo viac o naratív, než o detailné zobrazenie reality. Pirosmani túto jednoduchosť využil vo svoj prospech – na vyjadrenie podstaty subjektu mu stačilo len zopár ťahov štetcom.

Dievčatko v modrých šatách (zdroj: Niko Pirosmani )

Druhou kategóriou sú jeho zoomorfné obrazy, v ktorých nájdeme rôzne zvieratá, dokonca aj exotické: žirafu a leva. Mnohí sa pýtali otázku, odkiaľ Niko poznal tieto zvieratá, nakoľko nikdy neopustil hranice Gruzínska. Niektorí navrhujú, že ich možno videl počas jedného z častých návštev cirkusov.

Väčšinou však maľoval medvede, jelene a hospodárske zvieratá.

Žirafa (zdroj: Niko Pirosmani )

Do tretej skupiny patria historické výjavy. Nakoľko v mladosti čítal mnoho historických kníh, veľmi dobre poznal dejiny. Jeho obľúbenou postavou bola kráľovná Tamara, ktorej vláda sa označuje ako zlaté časy Gruzínska.

Okrem dôležitých osobností zobrazoval aj historické udalosti. Zobrazil napríklad Giorgi Saakadzeho, gruzínskeho generála, ako bráni krajinu proti nepriateľom. Z novších udalostí zachytil rusko-japonskú vojnu.

Kráľovná Tamara Gruzínska (zdroj: Niko Pirosmani )

Návrh na zaujímavú kategóriu by mala švédska historička Ulrica Söderlind, ktorá preskúmala 217 Pirosmaniho obrazov a zistila, že 71 z nich obsahovalo jedlo alebo nápoje. Na obrazoch sa najčastejšie vyskytovalo víno, chlieb a samotné znázornenie pitia.

Je možné, že prostredníctvom vína spomínal na svoje detstvo a rodičov, ktorí boli vinármi. Víno je však zároveň dôležitou súčasťou gruzínskej kultúry - produkovalo sa tam už pred 6.- 4. tisíc rokmi.

Pri obraze Vidiecka žena s chlapcom sa niektorí domnievajú, že mohlo ísť o Nikovu matku a Nika samého.

Vidiecka žena s chlapcom (zdroj: Niko Pirosmani )

Vrchol kariéry v Moskve

Pirosmaniho obrazy očarili dvoch bratov, ktorí sa rozhodli Nika vyhľadať. Jeden z nich bol Ilia Zdanevich, ktorý ho opísal ako nezávislého muža so skrytým zatrpknutím. Ilia si od neho vyžiadal portrét a sľúbil mu, že vyberie niektoré jeho diela a vystaví ich v Moskve.

Počas tvorby portrétu si Ilia robil rôzne zápisky.

Portrét Ilii Zdanevicha (zdroj: Niko Pirosmani )

27. januára 1913: “Pozri sa na tento obraz. Je na ňom zajac. Prečo? Kto potrebuje zajaca na obraze? Ale ľudia si to žiadajú a ja sa nechcem hádať. Vždy mi pokazia moje obrazy,” sťažoval sa raz Niko na svojich klientov.

28. januára 1913: Jeden z klientov chcel namaľovať jednoduchý nápis - na Iliovo počudovanie prácu Pirosmani prijal. Keď sa ho na úlohu opýtal, odpovedal mu: “Ak nedokážem naplniť bežné požiadavky, ako môžem maľovať vznešené témy?”

31. Januára 1913: Niekoľkí ľudia začali kritizovať portrét, čo Pirosmaniho nahnevalo: “Nepočúvaj ich! Títo ľudia sú hlúpi. Ničomu nerozumejú.”

2. Február 1913: Portrét bol hotový a Ilia sa vracal do Moskvy aj s niekoľkými ďalšími obrazmi. Pri odchode o Nikovi napísal: “Sedí tu osamelý pútnik, významný umelec, ktorý vo mne zanechal hlboký dojem. Po spoznaní Nikolaia teraz viem, čo je to život.”

Žena s pohárom piva (zdroj: Niko Pirosmani )

Zdanevich do Moskvy priniesol svoj portrét, Zátišie, Žena s pohárom piva a Srna. Nanešťastie, aj keď obrazy kritikov zaujali, Nikovu finančnú situáciu to nezmenilo.

Posledné roky Nikovho života sprevádzali choroby a zlé životné podmienky. Stal sa z neho naozajstný samotár. V jeden deň si ľahol do pivnice svojho starého známeho a ležal tam 3 dni. Keď sa to jeho priateľ dozvedel, hneď ho odviezol do najbližšej nemocnice. Pre Nika však bolo už neskoro.

Uznania sa dočkal až dlho po svojej smrti. Dnes je však Pirosmani jeden z najvýznamnejších maliarov Gruzínska a jeho obrazy očarujú ľudí dodnes.

Mlatba v gruzínskej dedine (zdroj: Niko Pirosmani )

BONUS: zopár obrazov, ktoré sa do článku nezmestili

Orol so zajacom (zdroj: Niko Pirosmani )

Rieka Tunguska (zdroj: Niko Pirosmani )

Medveď s mláďatami (zdroj: Niko Pirosmani )

Ktorý obraz od Nika Pirosmaniho sa vám páči najviac? Nezabudnite dať vedieť v komentároch!

