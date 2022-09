Tarsila do Amaral: Priekopníčka brazílskeho modernizmu

Aj keď Tarsila do Amaral nebola prvá modernistická maliarka v Brazílii, bola najrevolučnejšia. Pomohla brazílskej umeleckej scéne objaviť modernistické smery a vymaniť sa zo svojho konzervatizmu. Brazília s jej pomocou našla svoju Brasilidade, kultúrnu a národnú identitu.

Brazílske náboženstvo, 1927 (zdroj: Tarsila do Amaral )

Medzi Brazíliou a Parížom

Narodená v 1886 do privilegovanej rodiny kávových plantážnikov, Tarsila do Amaral vyrastala na farme v brazílskom São Paulo.

Brazília sa v tej dobe snažila vymaniť z koloniálnej minulosti. Najdôležitejšou témou sa tak stala otázka národnej identity. Čo bolo naozaj “brazílske” a čo bolo výsledok portugalskej nadvlády? To Brazílčania potrebovali zistiť.

Tarsila začala svoju umeleckú kariéru v škole v São Paulo, neskôr začala študovať v Paríži.

Sedmokrásky, 1922 (zdroj: Tarsila do Amaral )

V centre Francúzska spoznala modernistické smery. O kubizme, futurizme či dadaizme písala priateľke Anite Malfatti, ktorá ako prvá predstavila Brazílii modernizmus: “Trávim veľa času pred extravagantnými obrazmi a počujem len komentáre typu ´Čo to je? Je to záhada! Samotný maliar nemá ani poňatia,´ a podobné.”

Práve Anita pozvala Tarsilu do skupiny, ktorú dnes poznáme ako Grupo dos Cinco (Skupina piatich). Ich cieľom bolo definovať a postaviť základy brazílskej identity.

Tarsila začala maľovať v modernistickom štýle až po prijatí do skupiny - chcela skombinovať moderné európske smery s tradičnými brazílskymi motívmi. Paríž navštívila mnohokrát - stal sa jej druhým domovom. Pri jednej z ciest sa k nej pridal ďalší člen Skupiny - Oswald Andrade, ktorý sa neskôr stal jej manželom.

Dedinčanka (Caipirinha), 1923. (zdroj: Tarsila do Amaral )

Maliarka svojej krajiny

Rok 1923 bol pre Tarsilinu kariéru zlomový. Ne-západné kultúry boli pre Európanov fascinujúce, a preto jej A Negra vyvolal záujem. Kubistické zobrazenie nahej černošskej ženy nebolo niečo, čo ľudia bežne videli na ulici.

Paríž bol v tej dobe centrom rôznych kultúr: “Chcú, aby si každý priniesol niečo zo svojej krajiny. Vysvetľuje to, prečo ruský balet či japonské grafiky majú taký úspech. Paríž už mal dosť parížskeho umenia,” písala Tarsila v liste.

“Cítim sa viac brazílsky ako kedykoľvek predtým. Chcem byť maliarkou svojej krajiny,” pokračovala.

Brazílsku spoločnosť tvorili potomkovia portugalských kolonistov, afrických otrokov a domorodých kmeňov. A Negra vznikla v čase, kedy bolo otroctvo zakázané 35 rokov. Obraz súbežne spomínal na nepríjemnú minulosť a dodával nádej do budúcnosti - aby sa z Brazílie stala rasovo demokratická krajina.

A Negra, 1923 (zdroj: Tarsila do Amaral )

Brazílske drevo

Otázku brazílskej identity a umenia Tarsila s Oswaldom aktívne riešili. Odpovede sa skrývali v domorodých aspektoch kultúry, v jej “primitívnych” kvalitách.

V 1924 sa dvojica vrátila do Brazílie, ktorú sa Tarsila rozhodla precestovať: “Našla som farby, ktoré som milovala ako dieťa. Učili ma, že tie farby sú škaredé a nesofistikované, ale neskôr som to tomuto útlaku odplatila.”

Výsledkom Tarsilinej cesty bol štýl Pau-Brasil (Brazílske drevo).

Trh II. (A Feira II), 1925 (zdroj: Tarsila do Amaral)

Pau-Brasil kombinoval tradičné motívy s kubizmom. Väčšina obrazov zobrazuje farebné dediny s abstraktným zobrazením krajiny.

V Morro da Favela (Kopec s favelou - slangový názov pre chudobnú štvrť) zobrazuje okraj mesta Rio de Janeiro, kde bol v minulosti trh s otrokmi. Samotný obraz však pôsobí veselo, nenaznačuje nič z temnej minulosti.

Názov “Pau-Brasil” nebol náhodný - rovnaké meno niesol Oswaldov Manifesto Pau-Brasil. V manifeste podnecoval bývalé kolónie, aby neboli len zásobárňou prírodných zdrojov pre Európu, ale aby aj ony začali tvoriť umenie - aby vytvárali nielen formu, ale aj obsah.

Kopec s favelou (Morro da Favela), 1924 (zdroj: Tarsila do Amaral)

“Maľujem teraz niektoré brazílske zvieratá, ktoré mám veľmi rada,” napísala Tarsila o obraze A Cuca. Okrem bežných zvierat v obraze nájdeme aj tajomného žltého tvora. Mohlo by ísť o starú legiendu – Cuca bola ježibaba, ktorá kradla neposlušné deti. V jazyku Tupi “cuca” znamená “prehltnúť”.

A Cuca, 1924 (zdroj: Tarsila do Amaral)

Kanibalizmus

Keď Tarsila darovala Oswaldovi na narodeniny obraz Abaporu (Požierač ľudí), netušila, aký vplyv bude mať na otázku brazílskej identity. “Abaporu” pochádza z jazyka kmeňa Tupi, ktorí jedli svojich blízkych po smrti. Verili, že sa takto stanú ich súčasťou a nadobudnú ich silu a moc.

Abaporu bol inšpirovaný detskými rozprávkami, ktoré Tarsile rozprávali jej pestúnky. Obraz inšpiroval Oswalda pri tvorbe jeho najdôležitejšieho diela - Manifesto Antropófago (Kanibalistický manifest).

V manifeste porovnal Brazíliu s kmeňom Tupi – Brazília by mala “zjesť” zahraničné vplyvy, stráviť ich a premeniť ich na niečo nové a autenticky brazílske. “Kanibalizmus” sa stal symbolom stratégie, akou by Brazília mala tvoriť svoju identitu, kultúru a umenie. Cieľ bol vytvoriť diela, ktoré by ostali brazílske, ale nezaostávali za svetovými trendmi.

Antropofagia (antropofág = kanibal) je aj názov Tarsilineho nového štýlu, ktorý začal práve s Abaporu. Hlavnou “hviezdou” obrazu je figúra človeka s nerealistickými proporciami - veľké chodidlá, ale drobná hlava. Postava sedí vedľa kaktusu, z ktorého vyrastá kvet/slnko.

Abaporu, 1928 (zdroj: Tarsila do Amaral )

Brazília, Brazília, Brazília

Obrazy z antropofagického obodobia sú charakteristické svojimi tlmenými farbami, abstraktnými tvarmi a hravosťou. Tarsila uplatnila kubizmus v zobrazení okolitého prostredia. V obrazoch sa opakujú brazílske motívy, legendy a príroda.

V obraze Žaba (O Sapo) stojí malá žaba v klenbe, nad ktorou rastú kaktusy. V Býk (O touro) zviera stojí uprostred lesa plného kužeľov. A v Les (Floresta) nájdeme celý sprievod geometrických tvarov.

Tarsila v obrazoch kombinuje okolitú prírodu, ktorú abstrahuje do rôznych geometrických tvarov. Zvieratá však ostávajú pomerne realistické.

Žaba (O Sapo), 1928 (zdroj: Tarsila do Amaral)

Pád trhu a návšteva Ruska

V 1929 Tarsila skombinovala A Negra a Abaporu – vznikol tak obraz Antropofagia. Akoby zlúčením jej 2 najznámejších obrazov zavŕšila svoje antropofagické obdobie. V tom istom roku sa totiž odohralo niekoľko udalostí, ktoré ovplyvnili Tarsilinu tvorbu.

Antropofagia, 1929 (zdroj: Tarsila do Amaral)

V osobnom živote ju zasiahlo odhalenie Oswaldovho mileneckého vzťahu. Obrazy z tohto obdobia, ako napríklad Mesiac (A Lua), vyvolávajú pocity smútku a samoty. Postava, ktorá zároveň stvárňuje kaktus, osamotene stojí pri pohľade na mesiac. Akoby spomínala na šťastné chvíle s jej milým.

Medzitým pád amerického trhu spôsobil pokles cien kávy - a finančnú krízu pre mnohých Brazílčanov, vrátane Tarsily. Aj návšteva Sovietskeho zväzu a chudoba ruských obyvateľov ju inšpirovala pri tvorbe nových obrazov so sociálnymi témami.

Mesiac (A Lua), 1928 (zdroj: Tarsila do Amaral)

Išlo o realistické obrazy, kde zobrazovala strednú či nižšiu vrstvu Brazílčanov. V Trabalhadores (Robotníci) zobrazuje tvár robotníka, ktorý spolu s ostatnými pracuje v kalnej vode. Jeho tvár je plná únavy a nepokoja.

Aj obrazy Operários (Pracovníci) a Segunda Classe (Druhá vrstva) poukazujú na sociálne problémy danej doby.

Pracovníci (Operários), 1933 (zdroj: Tarsila do Amaral)

Navždy Brazílčanka

Tarsila po zbytok svojej kariéry maľovala najmä brazílsku prírodu a ľudí. Posunula brazílsky modernizmus na novú úroveň a inšpirovala stovky budúcich umelcov.

Neskôr v živote spoznala brazílskeho spisovateľa Luís Martinsa, s ktorým žila 18 rokov. Prežila vlastnú dcéru aj vnučku.

Recenzent Tarsilinej výstavy v 1950 opísal maliarku ako “najbrazílskejšiu zo všetkých maliarov, reprezentujúcu slnko, vtáky a mladé duše našej vyvíjajúcej sa krajiny...”

Krst Macunaíma (Batizado de Macunaíma), 1956 (zdroj: Tarsila do Amaral)

Zaujímavosť na záver:

V auguste 2022 odhalila polícia Tarsiline ukradnuté diela , Sol poente (Západ slnka), O sono (Spánok) a Pont-neuf. Sol poente, namaľovaný na vrchole jej kariéry, bol ocenený na viac ako 50 miliónov dolárov. Ostatné obrazy sú hodné niekoľkých desiatok miliónov dolárov.

Ako sa vám páčia Tarsiline obrazy? Ktoré obdobie ste si obľúbili najviac? Dajte vedieť v komentároch!

Západ slnka (Sol Poente), 1929 (zdroj: Tarsila do Amaral)

