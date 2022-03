Čo nám povedali tlačovky Smeru-SD a čo s tým

Hoci Vladimír Putin vydal útokom na Ukrajinu jasný odkaz, že ak ho svet nezastaví, tak bude pokračovať v agresii a rozpínavosti ďalej, v Smere-SD to stále nevidia.

Robert Fico a jeho straníci zvolali 7. marca tlačovku, na ktorej sa postavili voči úvahám o tom, že by vláda zastavila dodávky ropy a plynu z Ruska do Európy. Podľa nich by sa sankcie nemali uplatňovať, lebo Rusku veľmi neublížia a zdražia energie občanom Slovenska.

“Prečo má občan Slovenskej republiky začať platiť dvakrát alebo trikrát viac za pohonné hmoty? … To chce vláda občanom povedať, že sloboda je drahá?”, spýtal sa Robert Fico.

Problém Smeru-SD spočíva v tom, že slobodu považujú za tovar, ktorý má pre nich prijateľnú cenu len vtedy, keď je takmer zadarmo. Ak by mala sloboda zdražieť o euro za liter benzínu, tak čert ju ber.

To bude zrejme tým, že Robert Fico si návrat slobody v roku 1989 nevšimol, pretože pre neho žiadnu hodnotu nemá.

Prehrať rýchlo k Putinovmu blahu

Na tlačovej konferencii sa nechal počuť aj poslanec Blaha, ktorý povedal:

"Ukrajinci nemôžu vyhrať. ... Obetí na Ukrajine nie je dvetisíc, ako tvrdí prezidentka Čaputová, ale len tristopäťdesiatjeden, a to nie je vyhladzovacia vojna. ... Čaputová tým, že podporuje zbrojenie Ukrajiny, predlžuje utrpenie Ukrajincov."

Pozor: toto nie je vystúpenie straníckeho exota, v ktorom sa strana pomýlila a tak nejako sa ho nevie zbaviť. To je vyjadrenie podpredsedu strany, s ktorým idú najvyšší predstavitelia na tlačovku a umožnia mu tam prehovoriť.

Takže je to zároveň aj stanovisko Smer-SD: pár stoviek obetí medzi civilistami predsa nie je až taký problém, Ukrajina nevyhrá, takže ju treba nechať prehrať čo najskôr, aby sa Putin zmocnil slobodnej krajiny a bol mier.

Myslím, že veci sa vyjasňujú, hoci nie s dobrým výsledkom. Veľkým problémom súčasného zloženia parlamentu je prítomnosť štyridsiatky extrémistov, s ktorými nie je správne rokovať o čomkoľvek, ani keby prišli s parciálne dobrým nápadom v nejakej oblasti. Lebo sú to komunisti a fašisti.

Nemať silnú demokratickú opozíciu, ktorá by poskytovala garanciu aspoň v tom, že keby nastúpila k moci, tak nebude oveľa horšia než aktuálna vláda, nie je pre Slovensko dobrá správa. Pre udržateľne slušné Slovensko treba mať vždy, pri každej vláde, takú opozíciu, s ktorou nie je bezpečnostným rizikom rokovať.

Radšej už nič nemať

Na druhý deň Robert Fico ostro vystúpil proti možnosti, že by Slovensko zastavilo dodávku plynu a ropy z Ruska, pričom povedal, že vojna na Ukrajine sa nás netýka.

Tak si zhrňme, koho sa tá vojna týka:

V zozname európskych krajín, ktoré pomáhajú Ukrajine ubrániť sa Putinovej agresii aj dodávkou vojenskej výzbroje, nechýbajú napríklad Veľká Británia, Nemecko, Fínsko, Dánsko, Nórsko, Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko, Česko, Poľsko, mnoho ďalších krajín a ani Slovensko. V zozname globálnych firiem, ktoré obmedzujú, zastavujú, alebo opúšťajú svoj biznis v Rusku, nechýbajú ani tie, ktoré môžeme nazvať európskymi: napríklad British Petroleum, Spotify, Heineken, Airbus, Volkswagen, Norway's, H&M, IKEA či Unilever. V zozname európskych krajín, ktorých občania vo veľkom počte demonštrujú svoj odmietavý postoj voči Putinovej agresii pochodmi, demonštráciami, či koncertmi, nechýba takmer žiadna.

Všetci tieto európske krajiny, ich občania aj súkromné firmy dávajú jasne najavo, že okupácia Ukrajiny zo strany Ruska sa ich bytostne týka. Iba do zoznamu európskych politikov, ktorí tvrdia, že sa nás to netýka, pribudol predseda najväčšej parlamentnej opozičnej strany na Slovensku Robert Fico a jeho strana Smer-SD.

Fico na tlačovke povedal, že konflikt na Ukrajine je “nejaká vojna, s ktorou nič nemáme”.

Žiada sa mi povedať nejaký Fico, s ktorým by bolo najlepšie, keby sme na Slovensku už nikdy nič nemali.

Radovan Kazda