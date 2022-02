Toľko nimbov pri reforme súdnej mapy

Pojem NIMBY (z anglického Not In My Back Yard, v preklade Nie v mojej záhradke) je pejoratívne politické označenie pre občanov, ktorí aktívne vystupujú proti výstavbe nejakej budovy alebo infraštruktúry v ich blízkosti, hoci nie sú proti jej výstavbe kdekoľvek inde.

Typickým príkladom sú spaľovne, presnejšie zariadenia na energetické zhodnotenie opadov. Občania si spravidla uvedomujú, že v spaľovni sa dá ekologicky zhodnotiť aj ich odpad, lenže mnohí protestujú proti výstavbe takejto fabriky v ich blízkosti.

Hoci ich postoj je trochu naivný aj sebecký, ľudsky mu možno rozumieť.

Prekvapilo ma však, koľko podobných postojov sa zjavilo pri diskusiách o reforme súdnej mapy. Principiálne išlo o podobnú vec: veľa zúčastnených si dôležitosť reformy uvedomuje a súhlasí s ňou, ale nesmie sa týkať ich mesta.

Opäť je to z ich strany trochu naivné a tiež sebecké. Lenže v tomto prípade nerozhodovali občania o svojom domčeku, ale politici o dôležitej reforme. Tí, ktorí mali byť oveľa zodpovednejší.

Zrazu sa z mnohých poslancov, ktorí sa dovtedy tvárili, že neustúpia ani pri menej populárnych opatreniach, stali nimbovia.

Reformu áno, ale nie v mojom meste. Zlučujte súdy ako chcete a kde chcete, ale svoj región si nedám.

Sídlo súdu vnímajú nimbovia z radov poslancov ako trofej, ktorú si ich predkovia vybojovali za cenu významných obetí.

Sklamanie všetkých, ktorí verili v koaličnú podporu reforiem, je celkom na mieste.

Radovan Kazda

