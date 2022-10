Malá politika súvisí s tou veľkou

Veľká a malá politika spolu súvisia. A dnes veru veľmi. V dnešnej situácii je naozaj jednoduché vidieť tých, ktorí stavajú cesty a mosty vzájomného porozumenia a tých, ktorí stavajú hate. Je to pekná slovná hra. Anglicko-slovenská. Slovenské hate aj anglický hejt rovnako bránia porozumeniu. Aj tu je dosť emócií a negatívnej energie.

Aj tu niektorí jednotlivci hovoria, že "ich" tímom sú všetci obyvatelia obce. Tu sú ľudia hrdí na to, že sú toxickí. Dajú si to aj na tričko. Niektorí samozrejme. Ale majú samozrejme svojich stúpencov. Ako v tej "veľkej" politike. Majú svoje "vzory".

Vo veľkej politike si dávajú na FB, však viete čo. Nevedia inak ničím zaujať. Dajú si to aj na tričko, obrátia sa k tým, ktorí nie sú "ich" chrbtom, šíria polopravdy, lži - a nenávisť. Niektorí samozrejme, netreba zovšeobecňovať. Ale majú samozrejme svojich stúpencov. Ako v tej "veľkej" politike. Majú svoje "vzory". Tak ich treba brať vážne. Slovensko aj mestá a obce sú rozdelené. Cesta k rozumnému dialógu je každodenná a nekonečná úloha.

Dedinské predvolebné fórum nechcete zažiť. Domová schôdza sa mu určite nevyrovná. Populizmus v malom je ešte o čosi nepríjemnejší ako ten veľký. Títo dedinskí populisti vám klamú zvýšeným hlasom to očí. A nedá sa to vypnúť. Jedinou pridanou hodnotou je, že to vidia a počujú všetci. A ak sa angažujete, je to výzva. Tých ľudí môžete potom celkom kľudne stretnúť na prechádzke. A neviete čo tá nespracovaná emócia hnevu spraví. Je to hrané alebo to myslia vážne a pôjde to ešte ďalej?

Dá sa to však robiť aj inak.

Nášmu poslednému riadne zvolenému starostovi najskôr niekto podpálil auto. Neskôr niekto podpálil aj jeho stodolu. Špekulácie a podozrenia môžeme nateraz dať bokom. Všetko "sa" vyšetruje. Kto by sa nezľakol. Starosta potom odstúpil a namiesto neho nastúpil náhradník, Eugen Jeckel sa volá. Toho sme si potom aj riadne zvolili.

Pomáhali sme si tak trochu vzájomne. Najskôr asi on mne, napriek tomu že inklinoval skôr k inej strane, pomáhal s letákmi a novinami v parlamentných voľbách. Ja jemu s letákmi v doplňujúcich voľbách starostovských. Ale rozumieme si.

Teraz ma pozval k spolupráci v tíme, ktorý zostavil, lebo chce spolupracovať s tými, ktorí spolupracovať chcú. Pri rozvoji dedinskej školy a škôlky, pri riešení možno raz najväčšieho slovenského tunela pod Karpatmi, ktorý môže významne zmeniť ráz malebnej obce, ohroziť jej vodné zdroje, pri riešení územného plánu či kanalizácie a vodovodu.

Popri tom tu je malebné údolie a potrebná spolupráca s rehoľnou komunitou Bratov tešiteľov, ktorých prítomnosť v Marianke je historicky aj aktuálne pre pôvodných obyvateľov aj "prisťahovalcov" zaujímavou výzvou ako tradičnú obec zároveň kultúrne a civilizačne modernizovať.

A sme na dedine. Domáci a "cezpoľní" sú aj tu. Kilometer od hlavného mesta a pár kilometrov od Rakúska či Maďarska a Českej republiky. Aj tu môžete byť "cudzinec". Skrátka: je tu kopec srandy. Dedina a mesto, modernita a tradícia. Myslím si, že zmieriť tieto výzvy je možné.

A že aj takto v malom a zdola je potrebné postupne budovať vieru v možnosti spájať ľudí, ktorí majú spoločnú cestu do práce či do školy a ich deti sa stretávajú na tom istom detskom ihrisku, ktoré vzniklo ako nepovolená stavba.

To že nám tu chýbajú bezpečné chodníky pre chodcov i cyklistov, osvetlenie a že počas jesene sa tu bude namiesto plynu páliť všeličo iné a budeme to všetci cítiť- aj toto je príležitosť sa o tom porozprávať. A na niečo aj spoločne prísť.

Tak som si obliekol tričko PS a kandidujem. Lebo ten pohyb, že ideme k niečomu novému je práve v tom slove: progres. Nebojme sa. Dá sa to. Ideme predsa stále dopredu. Naspäť chodia iba raky.

V tíme sme sa stretli doterajší bývalí členovia iných strán, nestraníci, ktorí si založili práve do týchto komunálnych volieb novú stranu, Stranu obcí a miest ale predsa sa neboja aby pri tom bol aj niekto v tričku PS. A to sa mi zdá ako pekný záblesk nádeje v dnešnej dobe. Samozrejme sa v negatívnej antikampani pohrobkovia boľševikov a ich kindermanažmentov rozpomenuli na jednotnú kandidátku Národného frontu. Nič viac nie je vzdialenejšie pravde. Ideológia na lokálnej úrovni nefunguje. Naopak, ukazuje sa schopnosť a ochota spolupracovať. Aj v našom pestrom tíme.

Tomuto "nedorozumeniu" o politických stranách určite napomáhajú aj rôzni nezávislí kandidáti, ktorí kandidujú s narýchlo zorganizovanou podporou neriegistrovanej záujmovej skupinky alebo nejakej registrovanej strany, aby si ušetrili prácu pri zbieraní podpisov na nezávislú kandidatúru. To však často následne dostáva do patovej situácie zastupiteľstvá, ktoré sa "zaseknú", keď "nezávislosť" kandidátov bráni spolupráci so starostkou či starostom a obce i mestá majú problém sa pohnúť z miesta aj pri riešení takých jednoduchých vecí ako je odpad, jeho triedenie či zberný dvor.

Politické strany nemajú dnes dobrú povesť. Ľudia ich nevnímajú ako dôveryhodné cesty spolupráce na lokálnej úrovni a podozrievajú tých, čo sa do strán ešte združujú. A vytvárajú sa iné lokálne partie a ešte menej dôveryhodné spolky.

A zvyčajne sa tieto partie zaštiťujú tým, že ich tímom sú všetci bratislavčania či mariančania. Je jasné, že starostovia a poslanci sú pre všetkých, spolupracujúci tím však musí fungovať aj naozaj. Nielen na bilbordoch a kampaňových sloganoch. Práve preto si volíme zástupcov, lebo v obecných a mestských zastupiteľstvách nemôžu sedieť všetci občania a občianky Bratislavy ani Marianky.

Tak nám držte palce. Chceme stavať mosty, nie HATE. A bez spolupráce to nejde. Nezahatajme jej cesty a nehejtujme. Dá sa to.