Nenechajme sa opantať hnevom

Od dnešného rána už väčšina slušných a rozumných ľudí pochopila kde je dobro a zlo v Rusko-Ukrajinskej vojne a podľa toho si vybrala stranu. Sme z toho šokovaní, lebo ani napriek americkým a britským varovaniam sme neboli schopní ani ochotní si predstaviť, kam až táto situácia môže dospieť.

Hnev z toho, že sme sa nechali Kremľom takto oklamať a sklamať nás vedie k tomu, že sme sa začali predháňať v tom, kto požiada o tvrdšie sankcie a tresty proti agresorovi. Vypovedanie ambasádorov, odstavenie od SWIFTU, tvrdé sankcie proti celým rodinám oligarchov a mnohé ďalšie nápady sa roja ako huby po daždi.

Hnev je prirodzená reakcia v tejto situácii, ale, ako vieme, nebýva to ten najlepší radca. Súčasná situácia je extrémne vážna. Nestačí vyžadovať okamžitú a čo najtvrdšiu reakciu. Naša reakcia musí byť chirurgicky presná a vyvážená na lekárnických váhach.

Nielen podobnosť so sudetskou situáciou v ’38 ale aj iracionalita agresorovho jednania poukazujú na to, že na Putina sa musíme pozerať podobne ako sa dnes spätne pozeráme na Hitlera na začiatku Druhej svetovej vojny. Musíme počítať s tým, že je schopný všetkého a rátať so všetkými možnosťami. Aj s tými najabsurdnejšími.

Jeho varovanie, že každý, kto podporí Ukrajinu, musí rátať s následkami akým nikdy v dejinách nečelil nie je možné chápať inak ako vyhrážanie sa jadrovou vojnou.

Je to ako jednať so zabijakom, ktorý sa zabarikádoval v škole plnej detí, po jednom ich strieľa, ale má na sebe samovražednú vestu s atómovou náložou. Ak ho zabijete, zničí celé mesto, ak ho zaženie do kúta, hrozí to isté. Pretože treba rátať s tým, že si povie: „Ak nemám prežiť ja, nech neprežije ani nikto iný.“

Samozrejme že ho treba zastaviť a postaviť pred spravodlivosť. Nielen preto, aby sme zastavili zlo, ale aj preto aby ďalší diktátori s nukleárnym arzenálom nenašli v ňom inšpiráciu. O tom niet pochýb. Ako to však urobiť? Treba postupovať veľmi opatrne, obozretne a hlavne premyslene a bez emócií. Neustále musíme vyjednávať. Nechápme to ako slabosť. Je to absolútna nevyhnutnosť. Preto nie je možné ani rozumné úplne odstrihnúť diplomatické kontakty.

Odpojenie od SWIFTU sa nám môže zdať ako účinná reakcia. Mohlo by však spôsobiť taký prudký kolaps ruskej ekonomiky, že by sa to paranojikovi mohlo javiť ako ono zahnanie do kúta, ktoré by v jeho vyšinutej hlave mohlo ospravedlniť nukleárny harmagedon.

Buďme teda opatrní. V hre môže byť osud nás i celého ľudstva. Dajme našim politikom najavo, že sme ochotní priniesť aj veľké obete, ak to bude potrebné, že sme ochotní byť trpezliví a vytrvalí, ale netlačme ich do rýchlych a zdanlivo jednoduchých riešení. Buďme pripravení, že „tato noc nebude krátká“ ale nakoniec sa iste pominie.