Uspať dieťa je občas drina. 6 chýb, ktoré som robila

Ísť do postele pred jedenástou a vyspinkať sa do ružova je pre mňa už takmer dva roky iba nádherná predstava. Odkedy som sa stala mamou, môj spánok je prerušovaný. Najprv to bolo kvôli kŕmeniu, teraz je o druhej ráno problémom vypadnutý cumeľ, zlé sny, alebo plná plienka. Ale zvykla som si, ako väčšina iných mamičiek.

Oveľa viac ako prebdená noc ma však trápilo dlhé predlhé uspávanie. Kedysi synček nechcel zaspať ani za ten svet, dnes ho väčšinou uspím do trištvrte hodiny. Prečo? Lebo som zmenila niekoľko vecí. Tu sú:

1. Televízia

Najskôr som nastavila synčekov režim tak, že tesne pred spaním zjedol pri televíznej rozprávke chutnú kašičku. No, väčšiu hlúposť som ani nemohla robiť. V posteli bol rozrušený, nepokojný a ešte k tomu potreboval aj „vychodiť“ plné bruško. Naozaj neexistuje nič zábavnejšie ako keď sa nemotorné batoľa prechádza v tme po matracoch na manželskej posteli a pri každom druhom kroku padá. Akonáhle dostáva večeru hodinu pred kúpeľom s následným uložením do postieľky, jeho správanie je celkom iné. A televízia? Tú mu dovolím iba dvakrát denne po 15 minút, maximálne do piatej poobede.

2. Nové hračky

Prišla som už aj na to, že pred uspávaním sa neoplatí ukazovať drobcom nové predmety či hračky. Zbytočne sa rozrušia. Namiesto toho, aby sa ich myseľ upokojila a pripravila na spánok, nevedia zastaviť prúd myšlienok, venovaný svojmu novému objavu. Vždy, keď som čosi také skúsila, uspávanie sa predĺžilo skoro na dve hodiny. Nikdy viac.

3. Strašenie

Možno sa niekomu zdá milé sledovať vydesený výraz v detských očiach, keď im hovoríte o strašidlách, ktoré ich prídu zjesť ak nebudú poslúchať, no treba sa občas vžiť aj do ich kože. Už som to pochopila. Môj syn síce ešte nerozpráva, ale rozumie, čo mu hovorím. Po hororových rozprávkach o ježibabe s dlhými nechtami a špicatými ušami sa opakovane budil s plačom zo spánku. Takže, už si pred spaním čítame a rozprávame iba pekné príbehy.

4. Šantenie a hlasná hudba

Prespánkový čas jednoznačne nie je vhodný na naháňačky alebo bláznenie sa v stane, tak ako som to párkrát urobila ja so synom. Má to presne taký istý efekt ako už spomínané nové hračky alebo televízia. Dieťa je po hre rozrušené, nabudené, a teda nepripravené na spánok. Vyvarujte sa tiež príliš hlasnej hudbe. Lepšou voľbou sú meditačné melódie, prípadne uspávanky, ktoré v dieťaťu vyvolajú príjemný stav pokoja.

5. Návštevy

Pre spoločenských jedincov je asi náročné sa vzdať občasných večerných návštev, no v tom prípade treba rátať s tým, že uspávanie vášho dieťatka potrvá dlhšie. Platí to najmä u menších detí do troch rokov, ktorým vyhovuje nemenný režim a cudzie osoby ho predsa len určitým spôsobom narušujú. Napríklad, ak je dieťa zvyknuté, že po večeri sa idú do izbičky čítať rozprávky a zrazu musí tento čas tráviť na kolenách rodičov v obývačke s ich najlepšími priateľmi, ktorí sa mu vkuse prihovárajú, jeho spokojnosť môže byť narušená. Nehovoriac, že je počas toho zapnutá aj televízia či rádio.

6. Skorá večierka

Mať aspoň večer nejaký čas pre seba je síce fajn, ale dieťa vám nezaspí, ak ešte nie je unavené. Pokiaľ máte opakované problémy s uspávaním, radšej počkajte, kým začne dávať najavo, že je zrelé na spánok, tzn. trie si očká, je mrzuté, zakopáva, ukladá sa. Nezabudnite však, že pre malé detičky je dôležitý presný režim, čiže, ak sa dá, dodržiavajte nielen hodinu, ale aj minúty. Uvidíte, že to aj so spánkom pôjde ľahšie.

Bonus:

7. Cukor

Rafinovaný cukor nielenže nepatrí do jedálníčka malých detí, ale dávať im ho do jedla na večeru je hotové bláznovstvo. Ja to nerobím a ani som nikdy nerobila, lebo logika ma v tomto smere jednoducho nepustí. Práve preto sa len pousmejem nad rodičmi, ktorí nadávajú, ako ich dieťa nechce spať a srší nespútanou energiou. Často sú za tým totiž sladené nápoje či iné sladké dobroty, ktorými ich kŕmia v priebehu dňa.

8. Nervy

V ničom vám nepomôže, ak sa budete na dieťatko hnevať, že sa mu nedarí zaspať. A už vôbec nie, ak ešte nevie rozprávať a nedokáže vám svoje trápenie ani vysvetliť. Keď začnete strácať trpezlivosť, radšej zavolajte niekoho iného, aby vás pri uspávaní vystriedal, či už je to druhý rodič alebo stará mama. Nie je jednoduché byť trpezlivý, no v konečnom dôsledku nemáte pri dieťatku na výber.