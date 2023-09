Hlasovania poslancov 2016 - 2023 - 4. časť

V prvom článku (Koho voliť?) som vylúčil možnosť voliť gaunerov spomedzi strán SMER, Republika, SME Rodina, Hlas, SNS či Kotlebovci. Nadhodil som otázku, ako presvedčiť tých, ktorí sú rozhodnutí práve pre jednu z týchto strán, aby nešli voliť alebo volili niekoho neškodného, ako je napríklad zločinec Vareha.

Vo voľbách pôjde o smerovanie našej krajiny a vyššie spomínané strany stoja historicky na strane Zla - sú za slovenský fašistický štát, komunistickú diktatúru pod vedením Moskvy, podporujú ruskú okupáciu Československa v roku 1968 a dnes Rusko v znásilňovaní a vyvražďovaní Ukrajincov, ktorých fašista Putin a jeho vláda nepovažujú ani za ľudí. Naopak stoja proti SNP a Novembru 1989.

Čistý sociopat ich podporuje práve pre vyššie uvedené postoje. Väčšina ich voličov však radšej pred ich pravou tvárou odvráti zrak, ako to robili ich predkovia v roku 1942, keď im odvádzali do koncentráku suseda, lebo bol Žid. Absencia empatie ide u nich ruka v ruke s idiociou a pamäťou podenky. Fico je zodpovedný za 10 rokov úpadku, jeho ministri umožnili rozkrádanie v zdravotníctve (predražené CT, tetku Anku), on nechal upadať školstvo pod vedením SNS a korumpoval súdny systém (za jeho vlády bol ministrom Harabin). Políciu ovládalo podsvetie.

Zároveň som v tom článku uviedol, prečo je pre mňa neprijateľné voliť psychicky narušeného Matoviča a jeho bývalých či dnešných nohsledov (Demokrati, ale u nich ide aj o zjavnú nekompatibilitu s mojimi názormi, ako je to vidno v článkoch o hlasovaniach poslancov).

V druhom článku som uviedol výber hlasovaní, v treťom výsledky podľa poslancov. Tie sa trošku líšia od stránky www.volebnakalkulacka.sk, kde je menší výber hlasovaní, váha hlasovaní je jednotná a hodí sa na prípady, keď poslanec hlasoval za alebo proti a volič má tiež jednoznačný názor.

Nakoniec som vo štvrtom článku spočítal výsledky po politických stranách.

Pre bežného voliča aj toto môže byť pomôcka k rozhodnutiu. Akurát, tak ako v prípade mojich výpočtov, nemáme dosť dát pre PS ani MF a spol.

Všimol som si ale, že napríklad Peter Osuský, ktorého som zvykol pravidelne voliť, mal pomerne nízke skóre, čo som prisúdil častejšej neúčasti kvôli zahraničným cestám (tie sa nedajú veľmi presúvať, ak nejakého génia napadne pretlačiť parlamentom zákon za 2 dni).

Preto som si ešte upravil výpočet tak, že neprítomnosť bola ignorovaná na strane získaných bodov aj potenciálne získateľných bodov. V tomto poradí už Osuský predbehol Valáška, vyšvihol sa aj Galek a Gröhling.

Koho budem voliť

Keďže strana s názvom Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana je priveľká neznáma, budem ju voliť v iných voľbách, ak ponúknu dobrých kandidátov.

Do dilemy či PS alebo SaS vstupujú žiaľ aj volebné preferencie. Tam sa zdá byť Progresívne Slovensko isté, naopak SaS je na hrane zvoliteľnosti. Pretože poslanci, ktorých budem krúžkovať boli v tomto volebnom období viac v zhode s mojimi názormi a pretože PS má v prvej desiatke aj dvoch kandidátov, ktorí mi svojou minulosťou dosť vadia (Štefunko a Truban), budem voliť SaS.

K rozdielom medzi PS a SaS sa ešte vyjadrím.

Krúžkovať som dnes rozhodnutý kandidátov na kandidátke strany SaS: Slavomíra Henčeková (OKS, #101), Radovan Kazda (OKS, #20), Alojz Baránik (SaS, #22) a asi predsa aj Ondrej Dostál (OKS, #13).