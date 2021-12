Sloboda slova aj pre hoaxerov

Ako som písal už dávno v článku o Pravde, považujem za dôležitejšie poznať pravdu než mať pravdu. Z toho vyplýva, že musím mať možnosť si vypočuť názor iných a z toho vyplýva, že by ľudia nemali mať obavy vyjadriť svoje názory, pričom majú právo sa mýliť a aj šíriť svoj omyl.

V prípade útoku na Kapitol z januára 2021, ktorý podnikli podporovatelia Donalda Trumpa a on ich k tomu aj trochu huckal, som sa postavil na stranu Alana Derschowitza, ktorý proti potenciálnemu impeachementu namietal nielen nemožnosť zbaviť funkcie človeka, ktorý vo funkcii už nie je (aj toto chcela demokratická strana), ale principiálne proti trestaniu za prejav ako taký (A.D. osobne obhajoval v 60-tych rokoch práva černochov v južanských štátoch USA a zároveň neskôr ľudí z Ku-Klux-Klanu, ktorí podnecovali svojich klanistov k násiliu - čo ja už považujem za hranicou slobody slova).

Podľa mňa by sa mali trestať iba priame výzvy k páchaniu násilia či navádzanie na trestnú činnosť. Vedomé šírenie lží je síce opovrhnutiahodné, ale podla mňa by nemalo byť trestné. Obmedzenie slova by sa totiž ľahko mohlo rozšíriť proti komukoľvek.

Náš parlament síce nie je taký progresívny ako americké univerzity, ale dokázal už schváliť zlé zákony - napríklad zákon o Hlinkovi, ktorého ja nepovažujem za človeka, ktorý by si vyžadoval úctu a nemyslím si, že sa mimoriadne zaslúžil o Slovenskú republiku, skôr o Slovenský Štát, ktorý potom vraždil svojich občanov. Našťastie nie je nesúhlas s týmto "štátnym" názorom trestným činom. Je však celkom možné, že NRSR schváli zákon o klimatických zmenách a ja ako klimatoskeptik budem podľa neho šíriť nepravdy.

Aj niektoré paragrafy v 12-tej hlave trestného zákona definujú trestné činy za uplatňovanie slobody prejavu (napr. sympatií k hnutiam potláčajúcim ľudské práva a slobody). Selektívne aplikovanie (podporovatelia KSČ nikdy nie sú trestaní, náckovia tiež často nie - viď Kmotrík ml.) však ukazuje, že rovnako sa bude postupovať aj v prípade týchto nových trestných činov za šírenie "nepravdy". Pripúšťam, že hanobenie rasy, či popieranie holokaustu sú možno diskutovateľné, ale asi skôr na strane trestania ako beztrestnosti.

Názor na slobodu slova tak vyzerá byť skôr generačnou záležitosťou. Tí, ktorí si komunistickú totalitu nezažili (ale rovnako aj tí, ktorí sa narodili po studenej vojne na Západe), súc presvedčení o svojich pravdách presadzujú trestanie hoaxov, ale v skutočnosti tým obmedzujú slobodu slova. Lenže pre nich nie je sloboda už taká dôležitá ako pre nás. Nastupujúca progresívna generácia voličov sa po vzore západných univerzít prikláňa k ľavici a k určovaniu toho, čo je pravda a čo nie, presadzujúc vymyslené ľudské práva (napríklad na inkluzívne prostredie na univerzite) a obmedzujú tak slobodu slova.

Možno má v súvislosti s vývojom v USA pravdu Daniel Hannan, keď tvrdí, že sochy Jeffersona musia byť zhodené, pretože je tvorcom americkej ústavy, ktorá dáva ľuďom širokú slobodu slova, ale už nie je na súčasnú dobu dosť progresívna - veď medzi jej autormi nie je žiadna černoška s neštandardným pohlavím. Takže viac zhody nájdem s Martinom Šimečkom ako s niektorými komentátormi na SME.sk, ktorí vítajú obmedzenie slova pre hoaxerov.

Slovensko nie je vyspelou a stáročiami odskúšanou demokraciou a transformáciu z komunistickej totality nie je možné urýchliť, pretože tí, ktorým bolo dobre za starého režimu, keď nemuseli byť zodpovední sa svoj život vrátane svojho verejného prejavu, sú dnes so svojim životom nespokojní a obviňujúc demokraciu s jej slobodami (z ktorých sa nenajedia) za svoj osud, sa vždy postavia na stranu darebáckych politikov ako Mečiar či Fico.

To, že hlúpy človek uverí nejakým hoaxom je v prvom rade jeho vec a ak by bol zodpovedný za svoje činy, tak mu výhovorka, že ho ovplyvnil hoax nepomôže, až raz na demonštrácii proti vedcom rozbije kameňom okno či niečiu hlavu alebo napadne niekoho v Lidli.

JUDr. Fico je proti očkovaniu pretože si spočítal, že mu to môže pomôcť privolať predčasné voľby a pretože lož je jeho pracovná metóda, tak spolu s náckami budú strašiť ľudí a odradzovať ich od vakcinácie. A určite si nájde spôsoby aj keby sa prijali navrhované úpravy, možno ich privíta (tak ako by to urobil Harabin), pretože sa bude môcť stavať do pozície martýra, druhého Jánošíka. Zákony by sa nemali prijímať z krátkodobých motívov a z dlhodobého hľadiska je širšia sloboda slova pre zachovanie demokracie lepšia.

Občiansko-právne riešenia situácii, keď niekto publikuje lož, ktorá poškodzuje niekoho meno - či už vo svojom sektárskom časopise alebo na účte svojho zákazníka (sociálne siete), sú v poriadku. Sociálne siete sú vydavatelia a sú zodpovední za svoj obsah, ak si to neskontrolujú a je tam súdny spor, môžu si tú sumu aj s penálmi žiadať od autorov príspevkov, na základe ich zmluvných vzťahov, ale to je iná (dôležitá) téma, hlavne ak daný obsah porušuje už súčasné paragrafy trestného zákona.

Ak sa teraz obmedzí sloboda slova novými paragrafmi trestného zákona, skôr či neskôr sa to zneužije. Sloboda nie je zadarmo, takže by sme mali radšej žiť s hoaxermi, ako o ňu prísť.