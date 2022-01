Mikuláš Dzurinda...vráti sa do politiky? Vyzerá, že sa o to pokúsi...

Umenie odísť z politiky patrí k najťažším životným rozhodnutiam v politike. Nepísaný kódex slušného politika velí odísť po prehre vo voľbách alebo po odhalení nejakej kauzy. Avšak dobrovoľne odísť z vysokej funkcie nedokáže skoro nikto. Tento imperatív politici veľmi často prehliadajú a vytesňujú – stačí si spomenúť na bratislavského župana Drobu – ktorý napadol otváranie kostolov na konci prvej vlny, porušil spolu so Šeligom a Žitňanskou pandemické opatrenia a počas lockdownu boli spolu v bare, načo Šeliga aj Žitňanská rezignovali zo svojich funkcii. Župan Droba nie. Politici strácajú sebakritiku a schopnosť objektívne hodnotiť situáciu, a to za podpory príliš lojálnych poradcov a podriadených.

Zatiaľ čo inde vo svete sa bežne z vysokej funkcie odchádza pri každom tieni podozrenia, u nás je zvykom chytiť sa vysoké funkcie a vytrvávať tak dlho, až sa kritici vyčerpajú, zabudnú a ono to nejako „zapadne“. Politik, ktorý nevie odísť včas, poškodzuje nielen seba, ale aj organizáciu, ktorú riadi alebo vládu, v ktorej sedí a stranu, ktorú zastupuje.

Politika je ako droga. Politici potrebujú tie denné výstupy, denné sledovania, laiky atď...

Mikuláš Dzurinda - verí vo svoj návrat? Myslite, že sa oň pokúsi?

V posledných mesiacoch ma však zaujali mediálne výstupy Mikuláša Dzurindu, ktorý sa významne aktivuje. Stačí si pozrieť jeho posledné mediálne výstupy:

Denník N: 20. januára 2022 Dzurinda o obrannej zmluve s USA: U prezidentky ani v koalícii nevidím dostatočný ťah na bránu

Lidovky 23. 12. 2021 Musíme dokázat ubránit naše vnější hranice, tam není o čem diskutovat, říká slovenský expremiér Dzurinda

Český rozhlas 2.12.2021 Politikům chybí pokora, ochota trpět a odvaha. Třeba mluvit o povinném očkování, říká slovenský expremiér Dzurinda

Der Standard 1.12.2021 Dzurinda o povinnom očkovaní: Aj bombardovanie Srbska bolo nepopulárne, no najlepšie pre Slovensko

Tvnoviny.sk M. Dzurinda v Na telo PLUS: Fico odmieta očkovanie účelovo, malo by byť povinné...

Plus JEDEN DEŇ 30.11. 2021 Dzurinda PREHOVORIL o pandémii aj VLÁDE: Je ZA povinné očkovane? A TVRDÁ RANA koalícii!

Plus 7 Dní 29.11. 2021 17:00 Ozvali sa Kiska, Radičová či Dzurinda: Slováci, máme účinnú cestu z pandémie

Všetky tieto výstupy vo mne začínajú navodzovať dojem, že Mikuláš Dzurinda sa pravdepodobne pokúsi vrátiť nazad do politiky. V tejto dobe, keď pravicový či konzervatívny alebo liberálny volič sa odkláňa od súčasných strán z dôvodu neplnenia svojich programov - to môže pre Miluláša Dzurindu vyzerať nie beznádejne. Treba si však pripomenúť aj to, ako Mikuláš Dzurinda končil svoju prvú politickú kariéru.

Dzurinda pri svojej poslednej vláde uprednostňoval účelové spojenectvá, ktoré časom, keď mu už nevyhovovali, rušil.

"Mikuláš Dzurinda rezignoval na hodnotovú politiku, nahradil ju účelovou, založenou na princípe kupeckých počtov,"

hodnotil jeho politiku Béla Bugár, po tom, čo sa Dzurinda spájal s Pavlom Ruskom proti KDH a SMK.

"Mikuláš Dzurinda klame,"

pridal o dva roky neskôr pri odchode z vlády Pavol Hrušovský.

Už hneď po voľbách si urobil poriadky s opozíciou vnútri vlastnej strany. Namiesto podpredsedníčky Zuzany Martinákovej, ktorá tesno spolupracovala s Ivanom Šimkom, Dzurindovým protikandidátom na post predsedu strany, poslal do vlády iného straníka. O rok neskôr sa zbavil aj Šimka, čo stálo koalíciu väčšinu v parlamente. Vzťahy víťaznej pravicovej koalície SDKÚ, KDH, SMK, ANO nechal vyčerpávať vnútornými spormi a vládol cez pochybné dohody s nezávislými, bývalými politikmi z HZDS aj KSS. Parlament za Dzurindovej éry čelil podozreniam z korupcie a kupovania hlasov, nevyjasnených zostalo podľa dostupných informácii z médií množstvo škandálov.

Odchod z politiky je ťažší ako dlhá odvýkacia kúra od tvrdej drogy. Chybami sa človek učí, teda mal by sa učiť. Dzurinda sa za svoj politický život naučil veľa. Naučil sa aj to, že keď už raz odišiel nemá zmysel sa vracať? Nepodlieha svojmu okoliu a všeobecnému názoru politických marketérov, ktorí tvrdia, že volič ma krátku pamäť - mnohí hovoria, že maximálne 3 mesiace.

Myslíte si, že by sa Mikuláš Dzurinda mal vrátiť do politiky? Alebo, že sa chce vrátiť?

Podľa jeho posledných mediálnych výstupov sa mi zdá, že sa o to ide pokúsiť...