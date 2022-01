Napadnutí slonom – keď nás skoro prevalcovalo 6 ton živej váhy

Slon africký, ktorému sme skrížili cestu. (zdroj: Andrej Meszároš (https://www.facebook.com/meszarosandrej))

Džíp náhle zastavuje a všetci okamžite spozornieme. Dnes sme už mali možnosť pozorovať viacero slonov, ale ani jeden z nich sa nám nepostavil do cesty. Zjavne sme ho prekvapili a vyrušili pri pastve, a to nikdy nie je dobré znamenie. Slon hádže chobotom, akoby nám naznačoval, že máme odísť. To by sme aj za normálnych okolností spravili, ale nemáme na výber, musíme pokračovať ďalej. Nachádzame sa na prašnej jednosmernej ceste lemovanej z oboch strán lesom, a vrátiť sa už nemôžeme. Pokiaľ by sme začali cúvať, mohli by sme sa stať ľahkým cieľom. Pomaly sa začíname približovať a dúfame, že slon utečie. Ten nám ale dáva ďalšie znamenie, a vrhá našim smerom prašnú zem. Tu už niet pochýb, práve toto gesto u slonov všeobecne znamená, že nie sú nadšení vašou prítomnosťou, a chcú aby ste odišli. Náš africký šofér sa rozhodne pomaly priblížiť, pričom chce prinútiť nového 6-tonového kamaráta k odchodu. Z počiatku sa zdá, že je jeho plán úspešný. Slon sa pomaly stráca v hustom poraste. Využívame situáciu, snažíme sa rýchlo prekĺznuť a v ten moment... Viete čo, veď si radšej pozrite na vlastné oči, čo sa v ten moment stalo.

Video bolo natočené v národnom parku Manyara v Tanzánii, a môžete si ho pozrieť na mojom youtube kanali:

Slon africký - Národný park Manyara (zdroj: Andrej Meszároš (https://www.facebook.com/meszarosandrej))

