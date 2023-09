Plán pre budúcnosť železníc Slovenska, alebo ako chcú riešiť vlakovú dopravu progresívci

Preto ak chceme zlepšiť dopravu, pozornosť musíme venovať predovšetkým železniciam a ich význame vo verejnej doprave.

Súčasnému stavu železníc na Slovensku budem venovať v tomto blogu tri vety. V predchádzajúcich textoch som sa úpadku vlakovej dopravy venoval intenzívne, teraz nastal čas rozprávať o riešeniach. Pokúsim sa stručne a jednoducho priblížiť kroky, o ktorých som presvedčený, že dostanú naše železnice z prehlbujúcej sa krízy.

Je to tak. Napriek nemalým investíciám sa situácia v železniciach v mnohých ohľadoch zhoršuje: stav infraštruktúry je žalostný, až 40 percent tratí je nevyhovujúcich. Investuje sa do predimenzovaných projektov, pričom nedokážeme zabezpečiť kvalitný vozový park a dostatok zdrojov na základnú údržbu tratí. Kríza sa prejavuje v nespoľahlivosti poskytovaných služieb (napr. časté a výrazné meškanie) a vrcholí v odlive cestujúcich aj tovarov do cestnej dopravy a posúvaní Slovenska na perifériu železničnej mapy Európy.

Toľko k aktuálnej situácii. Poďme k riešeniam a jednotlivým krokom. Všetky sú súčasťou volebného programu Progresívneho Slovenska, ktorý sme verejnosti predstavili s výstižným názvom Plán pre budúcnosť . Riešeniam v ostatných oblastiach dopravy sa budem venovať v nasledujúcich blogoch.





Čo chceme dosiahnuť

Našou víziou je doprava, ktorá efektívne prepája Slovensko, vytvára príležitosti, znižuje regionálne rozdiely, chráni naše zdravie a šetrí životné prostredie. Verejná doprava bude predstavovať plnohodnotnú alternatívu k individuálnej automobilovej doprave. Oproti súčasnosti sa výrazne zlepší pravidelnosť, spoľahlivosť a kvalita verejnej dopravy, ktorá bude efektívne prepájať mestá a regióny.

Zlepšíme kvalitu a rýchlosť prípravy investičných projektov, vďaka čomu celé Slovensko dostane v doprave vyššiu hodnotu za investované zdroje. Posilní sa pozícia železničnej dopravy ako kostry, na ktorú sa napájajú ostatné formy dopravy. Začneme viac investovať do železničnej infraštruktúry, ktorá má potenciál odbremeniť cesty a znížiť negatívny vplyv dopravy na klímu. Na celom Slovensku bude možné jazdiť na jeden výhodný lístok od MHD až po diaľkové vlaky.





Ako to chceme dosiahnuť

Body z nášho Plánu pre budúcnosť tu spomeniem len stručne, podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke https://progresivne.sk/program/ .





ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO (ZSSK): VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

ZSSK ako takzvaný národný dopravca je subjektom verejnej osobnej dopravy (VOD). Našim cieľom je, aby verejná doprava dosiahla status plnohodnotnej a komfortnej alternatívy k individuálnej automobilovej doprave (IAD). Svoj potenciál naplní až vtedy, keď cestujúci budú mať:

zabezpečený štandard dostatočnej, atraktívnej a stabilnej ponuky spojov a kapacity vo svojom individuálnom prepravnom vzťahu,

zabezpečené nadväznosti medzi jednotlivými druhmi dopravy alebo v rámci jedného druhu dopravy na celom Slovensku, v prihraničných regiónoch a pri cestách do zahraničia,

možnosť používať jednotný cestovný doklad platný na celom Slovensku vo všetkých druhoch dopravy,

prispôsobenú infraštruktúru, ktorá je im plne podriadená. Súčasťou infraštruktúry musia byť bezbariérové široké nástupištia a zastávky, zázemie pre cestujúcich, bezpečné prestupné terminály s krátkymi pešími presunmi neohrozované IAD

možnosť použiť prispôsobené, predovšetkým nízkopodlažné a klimatizované vozidlá,

k dispozícii kvalitné technologické riešenia poskytujúce tarifné služby a informácie o spôsobe a priebehu svojej prepravy,

možnosti dopraviť sa do prestupových uzlov prostredníctvom verejnou dopravy na cestovanie na dlhé vzdialenosti.

Ďalej v rámci ZSSK navrhujeme:

Vytvoriť dlhodobý investičný plán na obnovu vozového parku.

Zvýšiť kvalitu údržby lepším obstarávaním.

Zvýšiť efektívnosť objednaných dopravných služieb vo verejnom záujme optimalizáciou grafikonu (implementácia nového PDO) a objednávaním dopravy podľa liniek.

Urýchliť prípravu súťaží v rámci liberalizácie dopravy.

Neskôr zaviesť vodíkové vlaky na tratiach, ktoré nie sú elektrifikované.





ŽSR: SPRÁVCA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Je nevyhnutné vykonať viacero zmien organizačnej štruktúry spoločnosti Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a zmenu spôsobu financovania železničného sektoru – s jasným a cieleným projektovým riadením. Preto navrhujeme:

Zmeniť organizačnú štruktúru ŽSR.

Zavedieme štandardný firemný model s riadiacimi a dozornými orgánmi. Delegovanie centralizovaných procesov na nižšie stupne riadenia zvýši efektivitu práce. Zároveň budeme budovať značku ŽSR tak, aby bola ľahko rozpoznateľná a zaujímavá pre verejnosť.

Opraviť a udržiavať železničnú infraštruktúru.

Nakupime traťové stroje na vlastnú údržbu železničného zvršku. Zmeníme spôsob financovania ŽSR, aby bolo možné plánované objednávanie a zazmluvnenie výkonov opráv z externého prostredia. Vytvoríme stále zálohy materiálu.

Vytvoriť samostatné projektové oddelenie ŽSR.

Spadať bude pod námestníka generálneho riaditeľa, dosiahne sa efektívnejšie a rýchlejšie plánovanie ako aj príprava projektov.

Pristupovať ku každému zamestnancovi ako k hodnote.

Zlepšíme sociálny dialóg, keď je potrebné začať kolektívne vyjednávanie v septembri. Východiskom pre rast miezd v nasledujúcom období bude musieť byť štátny rozpočet a interná reštrukturalizácia. V ďalšom období by sa mali stať hlavnými zdrojmi finančného krytia pre rast miezd výnosy z core businessu. Je potrebné dohodnúť finančný balík na rast miezd odčlenený od ostatných finančných prostriedkov tak, aby nedochádzalo k prelievaniu zdrojov finančných prostriedkov z údržby na mzdy a naopak.

Podporovať železničnú dopravu a dopravcov.

Vymedzené štátne zákazky sa budú prepravovať iba po železnici. Vybrané štátne podniky budú prioritne využívať železničnú nákladnú dopravu. Jasne a včasne stanovíme výšku poplatku za dopravnú cestu minimálne na dva roky. Modernizácia koridorov zohľadní maximálnu priepustnosť traťového úseku v kombinovanej doprave. Podporíme rozvoj najvyťaženejších pohraničných prechodových staníc.

Posúvať sa k ekologickej doprave.

Budeme realizovať elektrifikáciu tratí v správe ŽSR a prechod na jednotnú striedavú prúdovú sústavu. Spustíme liberalizáciu v oblasti dodávok trakčnej elektrickej energie. Zavedieme úsporné energetické opatrenia. ŽSR dnes disponuje obrovským množstvom budov. Mnohé sú využité sotva na 50 percent a znamenajú značnú finančnú záťaž na údržbu a energie. Navrhujeme preto interným auditom znížiť počet budov, nepotrebné sanovať, prípadne odpredať. Zavedieme moderné systémy na znižovanie energetickej závislosti ako je fotovoltika a podobne.

Centralizovať riadenie dopravy

Sústredíme riadenie dopravy na dráhe do logických centier na príslušných traťových úsekoch. Takto zvýšime efektivitu riadiaceho personálu a znížime počet pracovníkov na riadenie a obsluhu zabezpečovacích zariadení. Zároveň tým zvýšime priepustnosť dopravy, pri ktorej je možné prepraviť väčšie množstvo vlakov pri rovnakom technickom vybavení trate. Centralizácia riadenia prinesie bezpečnosť na úrovni 21. storočia.





ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA: NÁKLADNÁ DOPRAVA

Prepravné výkony ZSSK CARGO sú značne závislé na prepravách pre oceliarsky

priemysel ako u nás, tak aj v okolitých krajinách. Až dve tretiny objemu prepraveného tovaru predstavujú vstupné suroviny alebo produkcia oceliarstva. Ďalšími prepravovanými komoditami sú stavebniny, chémia a drevo. Dôležitú oblasť obchodnej činnosti spoločnosti tvorí aj intermodálna preprava, ktorá momentálne zažíva rozmach ako jedna zo zelených foriem prepravy, ako aj z dôvodu nárastu tovarových tokov. Intermodálna doprava je preprava tovaru rôznymi dopravnými prostriedkami v tej istej nákladovej jednotke (napr. v kontajneri). Ak sa tento trend udrží, môže byť významným príspevkom pre rozvoj železničnej nákladnej prepravy na Slovensku.





Čo chceme dosiahnuť :

podporu pre vytvorenie silného dopravcu, ktorý bude prinášať dividendy do štátneho rozpočtu,

zrušenie dcérskych spoločností a ich začlenenie priamo do spoločnosti, zamedzenie celkovej privatizácie spoločnosti alebo jej dcérskych spoločností,

fúziu alebo výmenu akcií s iným významným nákladný dopravcom,

v rámci plánu obnovy a schváleného OP Slovensko pripraviť výzvy pre komplexnú modernizáciu miest údržby a opráv ŽKV,

pripraviť výzvy pre komplexnú modernizáciu budov alebo ich pripraviť na odpredaj, taktiež v rámci plánu obnovy a schváleného OP Slovensko,





Spôsoby, ktorými to chceme dosiahnuť :

obmedzenie tranzitu cestných nákladných vozidiel,

povinnosť prepravovať vymedzené štátne zákazky iba po železnici,

povinnosť vybraných štátnych podnikov prioritne využívať železničnú nákladnú dopravu,

zavedenie jednotlivých vozňových zásielok ako výkonu vo verejnom záujme,

v rámci logistických centier a vybraných priemyselných parkov uzákoniť povinnosť výstavby a prevádzky vlečky,

zákaz tranzitu cez kultúrne a významné prírodné centrá a oblasti SR.





Ako ste po prečítaní nášho plánu asi odtušili, železnice považujeme za nosný element dopravy.

Avšak nielen z ekonomického pohľadu je sektor dopravy na rozvoj celej krajiny nevyhnutný. Potrebné je priniesť do praxe nový koncept vnímania dopravy, ktorý nebude prioritne zameraný len na výstavbu kapacitnej nadradenej cestnej infraštruktúry, ale aj na podporu udržateľných foriem mobility, ktorými je najmä verejná doprava. Nepochybujem, že sa to dá.