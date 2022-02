Železničná infraštruktúra si zaslúži viac

Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry je dobrým prvým krokom.

Fakt je ten, že až 35 PERCENT TRATÍ v sieti Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) je V NEVYHOVUJÚCOM STAVE. Dôvodom sú predovšetkým dlhodobo utlmené investície do ich rozvoja a údržby.

Situáciu má zlepšiť systematický a prepracovaný plán investícií. Preto sa zrodil dokument HARMONOGRAM PRÍPRAVY A VÝSTAVBY PROJEKTOV ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, ktorý vyšiel z dielne ministerstva dopravy v spolupráci s ÚHP, a ktorý bol 6. februára 2022 s pripomienkami schválený vládou.

Hlavným pozitívom je, že KONEČNE vznikol. Dokument však stále nie je riešením katastrofálneho stavu 30 rokov zanedbávaných železníc, bude potrebné s ním ďalej pracovať na ministerstve. Problémom sú samozrejme financie. Aj keď i tu je snaha lepšie zadefinovať objem peňazí z rozpočtu. Slovenské železnice sa potrebujú posunúť dopredu a oblastí, ktoré bude potrebné dofinancovať, je neúrekom.

Informovanie o svetlejších stránkach dokumentu nechám na PR oddelenie rezortu, my sa pozrime na jeho hlavné slabiny:

Príprava projektov

Schvaľujem princíp hodnoty za peniaze, ktorý by mal umožniť prioritizáciu realizácie jednotlivých projektov. Je to logický spôsob, ako vniesť do plánov a výstavby poriadok. Žiaľ na Slovensku sa často stane, že priority podliehajú lobingu (regionálnemu či obchodnému) a verím, že tento krát to tak nebolo.

Projekty sú v harmonograme rozčlenené do viacerých blokov: prebiehajúce projekty, projekty vo vysokom stupni prípravy, či projekty pre elektifikáciu ako aj trate v havarijnom stave. Nechýba rozdelenie podľa prioritizácie, ďalej sa projekty delia na cielené a finančne návratné, ktoré je možné realizovať ako náhradné v prípade nemožnosti realizovať iné projekty. Počíta sa aj s finančnou rezervou na havárie.

PROJEKTY V REALIZÁCII

Harmonogram sprostredkuje prísľub dokončiť aktuálne stavby do roku 2024. Tu upozorňujem na veľmi nízku aktivitu investora a ministerstva, nakoľko takmer všetky projekty meškajú, napr. zubačka nakoniec meškala takmer 80 % z pôvodného termínu. Tieto meškania spôsobujú významné škody dopravcom, prepravcom a celej spoločnosti. Vnímam snahu zaviazať sa dokončiť aktuálne projekty do roku 2024, ale je nutné riešiť to s dodávateľmi.

Žiaľ, je častým javom, že Slovenská republika ako zadávateľ ťahá za kratší koniec. Naozaj by sme mohli zlepšiť úspešnosť vymáhania svojich zmluvných nárokov a pokút v prípade omeškaní či opakujúcich sa chýb.

PROJEKTY VO VYSOKOM STUPNI PRÍPRAVY

Tieto projekty riešia skôr individuálne a lokálne problémy, pričom ide o riešenie kritického a havarijného stavu železničnej infraštruktúry. Ani minister netají, že mnohé investície smerujú tam, kde stav tratí treba dostať aspoň na úroveň normálu.

Projekty vo vysokom stupni prípravy sú definované plánovanou realizáciou do 18 mesiacov. V Harmonograme sa však počas najbližších dvoch rokov ráta len s projektovou prípravou a samotná realizácia mnohých z nich sa posúva až k roku 2030 či dokonca 2035. Viaceré projekty, ktoré dokument uvádza v tejto kategórii, preto de facto nie sú projektami vo vysokom stupni prípravy.

Kriticky hodnotím termín výstavby automatického hradla a koľajových úprav na železničnom úseku Nové Košariská - Dunajská Streda (2025). Je nevyhnutný okamžitý zásah pretože tu vznikajú vysoké spoločenské náklady dopravy. Vysoká intenzita vlakov osobnej dopravy vysoko obmedzuje nákladnú dopravu. Osobné vlaky majú totiž prednosť a hlavne pri meškaniach nastáva problém s križovaním, kedy nákladní dopravcovia musia stáť aj niekoľko hodín. Vznikajú tak dodatočné náklady na personál, údržbu, náklady z obratu a nedodania zásielky a pod.

ELEKTRIFIKÁCIA tratí je na slabej úrovni, pričom z materiálu vyplýva, že sa ňou ani veľmi nezaoberajú. A to napriek tomu, že pri závislej trakcii by boli úspory spoločenských nákladov dopravy nižšie o cca 40 % oproti nezávislej trakcii.

Kompletnú modernizáciu a elektrifikáciu by som očakával aj pre úseky Bánovce nad Ondavou - Humenné, Nitra – Leopoldov a Devínska Nová Ves - slovensko-rakúska hranica. Pripomínam, že Rakúšania na svojej strane už elektrifikujú, ale bez nás to nebude mať význam.

INÉ PROJEKTY: Železnice sú nielen koľaje, ale aj budovy, priecestia, zabezpečovacie zariadenia, informačné systémy, pozemky a tiež inovácie a výskum. V rámci tejto kategórie projektov mi v harmonograme chýba:

optimalizácia zastávok: výstavba nových železničných zastávok a plán rušenia zastávok, ktoré sú využívané kriticky málo;

plán obnovy údržbových strojov a zariadení,

plán čo ďalej s vozovým parkom;

rekonštrukcia staničných a prevádzkových budov a rekonštrukcia osvetlenia a vykurovania. Modernizácia starých objektov by znížila energetickú náročnosť až o cca 50 %! To isté platí pri obnove špeciálnych údržbových strojov.

podpora malých terminálov pre nakládku tovaru, obnovu a podporu vlečiek. Napríklad podpora opravy vlečky z Harmaneckých papierní nie je na programe dňa a preto sa finálny produkt musí transportovať po ceste;

plán ako zjednotiť informačné systémy a ich údržbu. ŽSR nakupuje nekoncepčne od viacerých spoločností. Viacero typov riešenia (napr. ohrevu výmen alebo osvetlenia) vytvára problémy pri ich údržbe, prevádzke, správe a spolupráci.

TERMINÁLY INTEGROVANEJ OSOBNEJ DOPRAVY sú samostatnou kapitolou. Dokument takmer výlučne (okrem Trebišova) rieši len Bratislavský kraj a atrakčný obvod hlavného mesta. Zvyšok Slovenska je v rámci tejto témy odignorovaný. Pritom výstavba terminálov a záchytných parkovísk je jedným z opatrení pre prilákanie nových cestujúcich.

Zabudli na cestujúcich

Dokument v určitom smere zabudol na dopravcov a cestujúcich. Chýba tu výstavba nových zastávok, modernizácia nástupiskových hrán, doplnenie informačných tabúľ a chýbajú nové moderné služby pre dopravcov.

ŽSR potrebujú na okamžité riešenie technického dlhu cca 100 000 000 eur. Tie dokážu minúť za cca 18 mesiacov, čo by prinieslo okamžité pozitíva pre prevádzku a dopravné služby. Boli by to peniaze do tzv. železa, kedy by sa odstránili trvalé a dočasné obmedzenia traťových rýchlostí, odstránili by sa rôzne zosuvy a poruchy v rámci infraštruktúry.

Držím ministerstvu dopravy v dialógu s ministerstvom financií palce! Verím, že tento dokument je krokom k lepšej budúcnosti slovenských železníc.