McDavid a tí druhí

Základná časť sezóny 2022/23 nám v NHL z hľadiska individuálnych štatistík priniesla hneď niekoľko pozoruhodných výkonov, ktoré sme v tejto lige nemali možnosť vidieť roky.

Rekordy 2022/23

Connor McDavid je bez pochýb najjagavejšou hviezdou NHL a aktuálne najlepším útočníkom planéty. Bodov zbieral každý rok veľa, ale až túto sezónu to bolo naozaj ako na bežiacom páse. Jeho 153 bodov v histórii Edmontonu kvôli Gretzkemu príliš nevyčnieva, ale vedzte, že v NHL sa túto métu podarilo dosiahnuť po 27 rokoch.

V sezóne 95/96, ktorá bola tiež výnimočná, si až 161 bodov pripísal Mario Lemieux. Jágr si vtedy so 149 bodmi vytvoril svoje maximum, ale ostalo preň až druhé miesto. 150-bodových sezón videli ľudia v NHL dosiaľ 16. Connor k tomu teraz pridal č. 17.

McDavid dokázal ale aj ďalšiu vec, na ktorú fanúšikovia NHL čakali 27 rokov. Podobne ako Lemieux v sezóne 95/96, aj Connor dokázal v jednej sezóne nazbierať aj najviac gólov (64), aj najviac asistencii (89). Možno si poviete, že pre víťaza bodovania by také niečo nemalo byť raritou. Opak je pravdou.

Predtým sa to podarilo iba Gordiemu Howeovi (2-krát), Philovi Espositovi (1-krát), Waynovi Gretzkemu (5-krát) a spomínanému Mariovi Lemeiuxovi (2-krát), čiže dohromady sa to stalo 10-krát. Pričom Lemieux sa v oboch prípadoch musel o prvé miesto v asistenciách s niekym deliť.

Connor McDavid (zdroj: gettyimages)

Naposledy dosiahol čisté prvé miesto v góloch aj asistenciách Gretzky v sezóne 86/87! Connor McDavid má na Pastrňáka náskok 3 góly a na Kučerova 6 asistencii. Viac gólov ako on dosiahol naposledy Ovečkin v 2007/08 (65) a viac asistencii ešte o sezónu skôr Joe Thornton (92).

Okrem toho sa v NHL podarila ďalšia pekná vec, na ktorej sa podieľalo viacero hráčov.

Dovedna 5 hráčov pokorilo hranicu 50 gólov. (a to sa k nim ešte môže v prípade hetriku pripojiť Tage Thompson, jeho Buffalo ešte hrá jeden zápas) To sa naposledy podarilo v sezóne 2005/06 pätici Cheechoo, Jágr, Kovaľčuk, Ovečkin a Heatley. Najviac 50-gólových bolo v ročníku 92/93. Až 14 hráčov dosiahlo túto hranicu a až piati z nich sa dostali na/nad 60 gólov!

Spolu 11 hráčom sa podarilo dosiahnuť 100-bodovú hranicu. A to sa od roku 2000 práveže neraz stalo, že to nedokázal ani jeden hokejista. A to nie len v skrátených sezónach pre štrajk či covid. Počas sezóny 2014/15 vyhral Jamie Benn bodovanie NHL dokonca iba s 87 bodmi.

Naposledy sa to toľkým hráčom podarilo v už viackrát spomenutej sezóne 95/96, kedy hráčov so sto a viac bodmi bolo celkovo 12. V sezóne 92/93 to dokázalo dokonca až 21 hráčov. Vtedy ale padalo v priemere 7,25 gólu na zápas, k čomu sa NHL odvtedy ani nepriblížila.

No a pri stobodovej sezóne ešte ostanem. Po dlhých 31 rokoch sa na túto magickú hranicu dostal aj obranca. Naposledy to dokázal Brian Leetch. A napr. v rozmedzí sezón 96/97 – 2020/21 sa iba trikrát stalo, aby najproduktívnejší zadák dosiahol aspoň 80 bodov. Takže 101 bodov Erika Karlssona je skutočne obdivuhodný zápis. Celkovo vyhral bodovanie obrancov už piaty krát (a prvýkrát po 7 rokoch).

Druhého Josha Morrisseya za sebou nechal o 25 bodov! Zaujímavé by bolo sledovať Caleho Makara, ktorý mal priemer 1,1 bodu na zápas, ale odohral iba 60 zápasov. Nebyť zdravotných ťažkostí, takmer určite by bol ku Karlssonovi najbližšie práve on.

V histórii NHL sme dosiaľ mohli vidieť iba 15-krát 100 a viac bodov u obrancu. Z toho 6-krát to dosiahol Bobby Orr a 5-krát Paul Coffey. Erik je tak po nich, Potvinovi, MacInnisovi a Leetchovi iba šiestym obrancom, ktorému sa niečo také podarilo a prvým európskym. Ešte raz, klobúk dole!

Erik Karlsson (zdroj: gettyimages)

Zaujímavá sezóna to bola aj z pohľadu Slovákov. Tomáš Tatar prekonal slovenský rekord v +/- hodnotení, za sezónu zaznamenal dohromady 41+. Okrem toho si v jednom ročníku pripísali debut až 4 Slováci (Slafkovský, Regenda, Kelemen, Kňažko). Naposledy sa niečo také podarilo v sezóne 2005/06, keď po ročnej výluke zaznamenala debut v NHL až pätica hokejistov spod Tatier. A tiež sme si polepšili v celkovej produktivite. Tu sme sa tak povediac odrazili od dna. Katastrofálnych 93 kanadských bodov z minulej sezóny sa našim hráčom podarilo prekonať, dokopy ich zaznamenali 115.

Tí druhí

V individuálnych štatistikách to býva často tak, že hráč na prvom mieste má výslnie a ten na druhom mieste je v jeho tieni. Nebýva tak docenený ako by si zaslúžil. Práve v končiacej sa základnej časti existuje takýto príklad.

David Pastrňák dosiahol parádnych 61 gólov. Naposledy by takéto číslo nestačilo na pozíciu kráľa strelcov v sezóne 2007/08 (Ovečkin). Vo všetkých sezónach odvtedy by trofej Maurice Richarda s takýmto zápisom bral Pastrňák.

David Pastrňák (zdroj: gettyimages)

Byť s fantastickou výkonnosťou až druhý je tak trochu smola, že tam bol niekto ešte lepší (ako keď Nadal bol už vynikajúcim tenistom, ale v rokoch 2005-2008 bol len svetová dvojka, pretože prvý bol Federer). Naposledy zažil podobnú smolu jeho krajan Jágr. Bolo to v už omieľanej sezóne 95/96, kedy Jardovi nestačilo na prvé miesto ani 62 gólov, pretože stále strácal 7 na Lemieuxa.

Je to ale pekná paralela. Pred 27 rokmi skončil najlepší hokejista českej histórie napriek výbornému číslu až za ikonou NHL. Dnes je to jeho následovník a najlepší hráč ČR poslednej dekády, ktorý stráca na iného ikonického Kanaďana.

Práve Jaromír Jágr vie dobre, čo je to byť druhý. Teraz nemám na mysli tieň Lemieuxa, z ktorého po čase aj tak vystúpil, ani jeho celkový počet bodov v NHL. Myslím konkrétne sezónu 2005/06, kedy mal blízko k tomu, aby vyhral aj góly aj bodovanie. No ku koncu zákl. časti ho v góloch predstihol Jonathan Cheechoo (5 gólov v posledných 3 zápasoch) a v bodoch Joe Thornton (10 bodov v posledných 4 zápasoch). Jágr v posledných 3 zápasoch získal 1+1 a obaja Kanaďania ho predstihli.

Jaromír Jágr (zdroj: gettyimages)

O trofej Maurice Richarda a o Art Ross trofej prišiel teda na poslednú chvíľu. Bodovanie vyhral v kariére 5-krát, avšak cenu pre najlepšieho strelca ligy nikdy predtým ani potom nezískal. A tak, ako to pri tých druhých býva, na jeho výnimočnú sezónu 2005/06 sa už takmer zabudlo.

A keď sme pri tých „nie prvých“ – najviac gólov v jednom ročníku bez toho, aby sa stal najlepším strelcom, nazbieral Fín Jari Kurri v 84/85, kedy mu 71 gólov nestačilo na tímového kolegu Gretzkeho (73 gólov). V sezóne 1992/93 dokonca stačilo 69 gólov Lemiuxa iba na tretiu priečku. Korunu kráľa strelcov si vtedy podelili Selänne a Mogiľnij (76 gólov).

Pozoruhodný prípad je Cam Neely, ktorý sa 3-krát dostal na 50-gólovú métu. Jedenkrát bol druhý (90/91, 51 gólov), jedenkrát tretí (89/90, 55 gólov) a v sezóne 1993/94 skončil v tabuľke strelcov s 50 gólmi až na 8. mieste. Avšak tento posledný zápis bol oveľa výnimočnejší, svojich 50 gólov totiž stihol vsietiť v 49 zápasoch, ktoré tú sezónu odohral! A to posledných 5 zápasov pred zranením neskóroval. V jeho poslednom v tomto ročníku nešťastne prišiel o konček malíčka.

Takže nebyť zranení, takmer určite by predčil lídra z tej sezóny – 60-gólového Pavla Bureho. Dosiahnuť 50 gólov v 50 zápasoch je obrovská vec, v NHL to dokázali iba Maurice Richard, Mike Bossy, Wayne Gretzky (drží rekord, dokázal to za 39 zápasov, druhý je práve Cam Neely), Jari Kurri, Mario Lemieux, Alexander Mogiľnij, Brett Hull a spomínaný Neely.

Bol posledným, komu sa to podarilo a keby sa nezranil, jeho meno by bolo všetkým asi oveľa známejšie. Ale kto by si pamätal hráča, ktorý skončil najlepšie druhý...

Cam Neely (zdroj: gettyimages)

