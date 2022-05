Ovečkin už Gretzkeho gólový rekord prekonal

Prečo Ovečkin nie je až taký dobrý?

Nedávno Alexander Ovečkin vyrovnal ďalší rekord, ktorého držiteľom bol sám Wayne Gretzky (spolu s Mikeom Bossym). Deviatykrát dokázal počas základnej časti v NHL pokoriť 50-gólovú hranicu.

Stačí sa ale pozrieť na tých 9 sezónnych výkonov Ovečkina a Gretzkeho (napríklad pomocou grafu) a hneď je jasné, kto mal lepšie čísla:

modré stĺpce - Gretzky (Edmonton); čierny stĺpec - Gretzky (Los Angeles); červené stĺpce - Ovečkin (Washington)

Keby napr. vezmeme do úvahy prekonanie 60-gólovej hranice, graf by mal iba 6 stĺpčekov a iba ten predposledný by patril Ovečkinovi. Treba ale zdôrazniť, že v 80-tych rokoch padalo v NHL viac gólov. O tom trochu nižšie v druhom bode...

Je Ovečkin ostrostrelec? Jeho čísla sú impozantné a zdalo by sa, že napriek vyššiemu veku stále páli ako za mlada. Je však naozaj snajperom? Ako by ste definovali snajpera? Zrejme tak, že má skutočne dobrú mušku, že strieľa neobyčajne presne. O Ovečkinovi ale platí iné – Ovečkin strieľa veľa.

Možno by ste povedali, že jeho úspešnosť streľby musí byť každoročne na vrchných priečkach celej ligy. Tak to ale zďaleka nie je. Posledné roky prekonávajú hráči s najlepšou úspešnosťou streľby v NHL hranicu 20%. V práve skončenej základnej časti mal Ovečkin úspešnosť 15%, za čo mu v rámci celej ligy patrí 62. miesto! V sezóne 2010/11 bol až 192. z celkového počtu 331 meraných hráčov, ktorí mali na konte aspoň 100 striel. To už bol v tej horšej polovici. Nuž, každý hráč môže mať menej vydarený ročník, a toto bol ten jeho.

Takže, Ovečkin síce veľa gólov strieľa, ale zároveň má každoročne jeden z najvyšších počtov striel vôbec. Jeho úlohou v tíme je: strieľať a strieľať a ešte raz strieľať. Najlepšie z ľavého kruhu, náprahom z prvej.

V nasledujúcej tabuľke vidno okrem jeho produktivity aj počet striel (umiestnenie v lige), priemerný počet striel na zápas, úspešnosť streľby (umiestnenie v lige) + uvedený hráč s najpresnejšou streľbou v danej sezóne. (farebne je vyznačený ročník, kedy Ovi kraľoval strelcom ligy)

sumár doterajšej NHL kariéry Alexandra Ovečkina

Celkový počet striel v 17-tich sezónach ruského útočníka je 6061. Od sezóny 1959/60, kedy sa v NHL zaznamenáva u hráčov početnosť streľby, je to druhý najvyšší výkon. Prvenstvo má s 6209 strelami Ray Bourque (3. Jágr – 5637 striel; 9. Gretzky – 5083; 21. Hossa – 4229). Najbližšiu sezónu ho Ovečkin z trónu skoro určite zosadí. Bourquemu ale treba sňať klobúk za to, že sa k takému číslu dopracoval z pozície obrancu!

Na štatistikách Ovečkina je vidieť, že väčšinu kariéry akoby ani nemal konkurenta v početnosti streľby. Posledné ročníky ho vymenili MacKinnon a Matthews, avšak 11-krát mať najviac striel v lige, to pred ním nedokázal nikto. Spomínaný Bourque to dokázal iba 3-krát. Gretzky či Brett Hull taktiež.

Najviac striel za jeden ročník dosiahol Phil Esposito v sezóne 1970/71 – 550. Ovečkinových 528 z rokov 2008/09 je druhý najvyšší počet. Až o 156 menej mal vtedy druhý v poradí Eric Staal.

A veru práve Esposito je asi najväčším Ovečkinovým konkurentom v početnosti striel. Keď si predstavíme rebríček sezón s najvyšším počtom striel od jedného hráča, tak v prvej 20tke nájdeme meno oboch hráčov 5-krát.

Pri Ovečkinovej streľbe má teda často navrch kvantita nad kvalitou. Jeho kariérna úspešnosť streľby v NHL je dnes 12,87%, čo pre elitného strelca nie je číslo hodné vyznamenania.

Mike Bossy má 21,15%; Jari Kurri 19,09%; Mario Lemieux 18,99%; Peter Šťastný 18,96%; legendárny Wayne Gretzky 17,95% atď. Len spomedzi Rusov v NHL je Ovečkin historicky až na 31. priečke v úspešnosti streľby!

Sezónne sa až 5-krát ocitol mimo najlepšej stovky najpresnejšie strieľajúcich hráčov NHL. Najlepšie sa umiestnil na 21. mieste v ročníku 2012/13. A napr. v sezóne 2008/09 strelil najviac gólov v NHL s až 142. najlepšou presnosťou streľby.

Odkedy je Ovečkin v NHL, sezónni králi strelcov NHL boli v poradí úspešnosti streľby na 2. až 35. mieste. Teda, všetci okrem Ovečkina, ten sa pohyboval v celkom iných vodách:

Jeho priemerný počet striel na zápas je v jeho kariére enormný – 4,76. Jediný, kto by ho tromfol, je Bobby Hull (pri ňom treba nevziať do úvahy prvé dve sezóny, kedy sa ešte streľba hráčov nepočítala) – 4,95 strely na zápas.

Tretím najviac strieľajúcim hráčom v priemere na zápas je Bobby Orr – 4,65. A pri ňom opäť všetok rešpekt. Rovnako ako Bourque, aj on bol obranca. Za ním nasleduje iný Rus – Pavel Bure (4,46), čo znalcov hokeja asi neprekvapí. Medzi najviac strieľajúcimi hráčmi na zápas patrí piaty Esposito (4,03) či siedmy Lemieux (3,97). Zo Slovákov je na najvyššej priečke podľa očakávania Bondra (3,27). A tu už je vidieť ten rozdiel, medzi Bondrom a Ovečkinom – jeden a pol strely na zápas. To je za celú sezónu rozdiel 123 striel. A to Bondra naozaj patril k veľmi často strieľajúcim hráčom...

Mimochodom, 500-gólovým strelcom s najnižším počtom striel na zápas je Ron Francis. Na 549 gólov mu stačilo vystreliť na bránku len 2,17-krát za zápas.

Aj kvôli vysokej početnosti streľby má Ovečkin viac gólov ako asistencii. 55,3% jeho bodov tvoria góly. A aké je to výnimočné? V prvej stovke historického bodovania NHL nemá žiadny hráč vyšší podiel gólov zo svojej produktivity. Druhý najvyšší podiel z prvej stovky má Brett Hull – 53,3%. U takého Gretzkeho tvorili góly 31,3% produktivity. Inými slovami: na jeden gól pripadá u Wayna Gretzkeho 2,2 asistencie a u Ovečkina 0,8. Je to teda snajper alebo nie?

Prečo Ovečkin taký dobrý predsa len je?

Napriek tomu, koľko streleckej snahy musí vynaložiť na to, aby strieľal tak veľa gólov, mu treba uznať jedno: tých gólov je historicky naozaj veľa. Dokonca tak veľa, že sa naňho skoro nik iný nechytá. Ani Gretzky nie. Ako je to možné? Veď Gretzky strelil v NHL 894 gólov a Ovečkin 780. Ale keď sa na tie sezóny pozrieme bližšie, dospejeme k názoru, že Ovi Gretzkeho už predstihol.

Už som sa tým viackrát zaoberal – je nefér porovnávať Gretzkeho čísla s terajšími, keďže Gretzky hrával v 80-tych rokoch, keď v NHL padalo podstatne viac gólov ako teraz. A ja so štatistikami robím to, že každú sezónu zrovnávam tak, aby žiadny ročník nebol znevýhodnený. (ak by mal niekto záujem o konkrétnejšie výpočty, pokojne ma kontaktujte)

Najlepšie je porovnať si tieto sezóny:

V sezóne 81/82 padalo v priemere cca 8 gólov v jednom zápase, naproti tomu v sezóne 03/04 iba niečo vyše 5. A tak Martin St. Louis, ktorý bol bol v roku 2004 lídrom so ziskom 94 kanadských bodov, by v roku 1982 s 94 bodíkmi obsadil až 17. priečku.

Keby ale hral v takom ročníku, kde by padalo priemerne 8 gólov na zápas, teoreticky by nazbieral 147 bodov. Alebo keby to otočíme, tak Gretzky, ktorý v sezóne 81/82 dosiahol šialených 212 bodov, by teoreticky v ročníku 03/04 skončil na čísle 136.

94 vs. 212 bodov je obrovský rozdiel. Ale 147 vs. 212 bodov (gólový priemer z 81/82) alebo 94 vs. 136 bodov (priemer z 03/04) už nie je taká priepasť.

Na začiatku článku bol graf – porovnanie Gretzkeho a Ovečkina. Tento graf som teraz upravil podľa vyššie spomenutého kľúču. Ak by vždy padalo toľko gólov ako v sezóne 1981/82, Ovečkin by mal 13 sezón s aspoň 50 gólmi, Gretzky by ostal pri deviatich sezónach.

modré stĺpce - Gretzky (Edmonton); čierny stĺpec - Gretzky (Los Angeles); červené stĺpce - Ovečkin (Washington)

A aké sú kariérne výsledky vrátane zákl. časti 2021/22, keby sa zakaždým zrovnajú sezóny podľa toho, koľko gólov padá v NHL?

Keď Wayne Gretzky strelil počas svojej kariéry 894 gólov v NHL, Alexander Ovečkin by počas kariéry pri rovnakých „gól na zápas“ podmienkach prekonal jeho rekord už v sezóne 2018/19. A dnes by už mal na konte 1008 gólov.

A nebol by jediný, kto by bol pred Gretzkym. Po takomto rozpočítaní by The Great One bol až na 4-tom mieste v strelených góloch.

Prvý by bol Gordie Howe (1048 gólov), druhý Ovečkin (1008), tretí Jágr (971) a až za ním by bol Gretzky s jeho 894 presnými zásahmi. A za ním by už bol Fín Selänne (867), ktorý je reálne až na 12. mieste, keďže veľa gólov strieľal aj v sezónach, kedy gólov padalo pomenej. Slováci by si tiež dvihli čísla, Hossa by bol presne na 700-gólovej hranici, Bondra by mal 631 presných zásahov a cez magickú päťstovku by sa dostal pohodlne aj Gáborík – 541.

Čiže Gretzky by sa teoreticky pred Howa nikdy nedostal a Ovečkin by ho už tiež pred pár rokmi pokoril. A to by sa ešte dalo zaoberať tým, že Ovi bol pre štrajky v NHL obratý o jednu sezónu viac oproti Gretzkemu. A skrátené sezóny musel „trpieť“ aj kvôli covidu. Naproti tomu, keby taký Gordie Howe hral 6 v NHL namiesto WHA, jeho čísla by boli úplne inde. A keby toto a keby tamto atď... :)

Ale tak, keď už som načal túto „keby bolo keby“ tému o sezónnych gólových koeficientoch, ešte som vám dlžný teoretické čísla bodovania niektorých hráčov. Takže – keď Gretzky počas svojej kariéry nazbieral 2857 bodov v NHL, iní hráči by pri rovnakých „gól na zápas“ podmienkach dosiahli:

Jágr – 2400 bodov

Howe – 2366 bodov

Messier – 2001 bodov

Thornton – 2000 bodov (ešte hráva v NHL)

Francis – 1969 bodov

Sakic – 1953 bodov

Yzerman – 1912 bodov

Lemieux – 1812 bodov

Ovečkin – 1792 bodov (ešte hráva v NHL)

Crosby – 1790 bodov (ešte hráva v NHL)

P. Kane – 1507 bodov (ešte hráva v NHL)

Hossa – 1487 bodov

Malkin – 1468 bodov (ešte hráva v NHL)

Porovnanie s nedosiahnuteľnými 2857 bodmi takto vyzerá férovejšie.

Suma sumárum, aj v mojich očiach Ovečkin naháňa jedného muža pred sebou v historických tabuľkách strelcov – Gordieho Howa.

