V ktorých tímoch NHL (aj v Európe) hralo najviac Slovákov / Európanov?

Mnoho fanúšikov v našej krajine má svoj obľúbený NHL tím, ale pravidlom je všímať si a často aj fandiť predovšetkým klubom, kde hrajú naši hokejisti. A keďže ich počet za dve dekády klesol trojnásobne, nie je také ťažké si odsledovať, ako sa našim darilo.

A ktoré tímy si vďaka pôsobeniu našincov získali najväčšmi srdcia fanúšikov zo Slovenska? 93 chlapcov spod Tatier si odkrútilo aspoň 1 zápas v NHL. Celkovo odohrali v základnej časti 27,5 tisíc zápasov a zaznamenali takmer 15,7 tisíc bodov.

Až 8,9% zápasov – 2445 odohrali Slováci v Chicagu. Väčšinu z nich má na svedomí jeden – Stan Mikita. Na druhom mieste v počte odohratých zápasov Slovákov je Colorado (hlavne vďaka bratom Šťastným, hrajúcim za Quebec, ktorý sa potom presťahoval do Denveru a zmenil meno na Colorado Avalanche) a tretí je Washington (najmä vďaka Bondrovi).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

bratia Šťastní v drese Quebecu (dnes Colorado) (zdroj: gettyimages)

Peter Bondra (zdroj: gettyimages)

Najviac kanadských bodov – 2096 (13,3% všetkých slovenských bodov) – zaznamenali slovenskí hráči v Colorade. A to opäť vďaka bratom Šťastným, ku ktorým sa pridal Svatoš. O pár bodov menej zaznamenali Slováci v Chicagu, na treťom mieste „slovenského“ bodovania je Los Angeles.

Čo sa týka počtu samotných hokejistov, v ktorom tíme NHL ste mohli vidieť najviac našich? Rovný tucet Slovákov hralo za Washington a taktiež za obidva New Yorské kluby. K tejto štatistike prispel aj brankár Halák, ktorý nastúpil za každý z nich.

Paradoxom je, že 12 hráčov New York Rangers zaznamenalo až 20ty najvyšší počet kanadských bodov. A napr. 7 Slovákov Colorada získalo takmer 7-násobne viac bodov ako 12 Slovákov hrajúcich za Rangers.

Halák v drese troch klubov NHL, v ktorých hralo najviac Slovákov (zdroj: gettyimages)

A čo opačný pól? Ktorým tímom sme mali najmenej dôvodov na fandenie kvôli (ne)prítomnosti našich chlapcov? Okrem Seattlu a Las Vegas, ktorí sú v lige krátko .

Najmenej zápasov odohrali Slováci v San José – 114, vo Vancouveri – 130 a v Anaheime – 179. Najmenej bodov zaznamenali v San José – 30 a potom v Calgary a Dallase – 52. A najmenší počet Slovákov nastúpil v Anaheime – dvaja: Višňovský a Regenda. Takže takto pred rokom tam bol Višňovský ešte sám.

A teraz k ostatným Európskym krajinám

Pri českých hráčoch svieti hlavne jeden tím. Najviac zápasov aj bodov odohrali naši bratia zhodne za Pittsburgh. V bodovaní to potiahli najmä Jágr so Strakom, no viac ako tri stovky zápasov si tam odkrútili aj Melichar, Hrdina či Lang. Najviac Čechov sa ale predstavilo v inom tíme – Philadelphii.

Čo sa týka Švédov, nikoho neprekvapí, že najviac zápasov odohrali za Detroit (aj vďaka trom tisíckarom: Lidströmovi, Zetterbergovi, Holmströmovi). V tesnom závese je Vancouver hlavne vďaka bratom Sedinovcom. Vďaka bodovaniu týchto dvojičiek je Vancouver miesto s najviac bodmi švédskych hráčov. Najviac švédskych hokejistov ale hralo v New York Rangers.

Detroit Red Wings 2009 - všade samý Švéd :) (zdroj: gettyimages)

Suomi odohrali najviac zápasov za Dallas, kde sa aj predstavilo najviac hokejistov z Fínska. Najviac bodov ale dosiahli v Edmontone, hlavne vďaka Jarrimu Kurrimu.

Rusi majú najviac zápasov aj bodov vo Washingtone, najviac ich hralo za New York Rangers a Winnipeg (predtým Atlantu).

Najviac zápasov odohralo najviac Nemcov v jednom tíme v Buffale. Najviac bodov ale vďaka Leonovi Draisaitlovi nazbierali za Edmonton. Aj bez pomoci ďalších štyroch Nemcov, ktorí v Edmontone hrali, by bol tento tím na prvom mieste.

Najviac Švajčiarov sa predstavilo v New Jersey. Posledné roky ich tam pôsobí viacero. Najviac švajčiarskych bodov a tiež zápasov ale patrí inému tímu – Nashville. A to hlavne vďaka Josimu. Aj on by bez pomoci ďalších Švajčiarov dokázal pretlačiť Nashville na prvé miesto. Napriek tomu, že je obranca!

Najviac zápasov odohrali v NHL Lotyši za Buffalo – 626. Z toho Girgensons 625 a Skudra 1 :) Najviac bodov ale dosiahli v Colorade, hlavne vďaka Ozolinšovi. Najvyšší počet Lotyšov hralo v troch rôznych tímoch – Vancouveri, Bostone a Floride.

Pri Nemcoch, Švajčiaroch a Lotyšoch stačí spomenúť tímy, kde nahromadili pozitívne rekordy. Pri všetkých platí, že existuje viacero tímov NHL, kde žiadny hokejista z tejto krajiny nenastúpil, takže pravé krídlo tabuľky je tu prázdne.

Tabuľka - rekordy národností v NHL, Najviac a najmenej zápasov / bodov / hráčov

V ktorých tímoch sú celkovo Európania v obľube a naopak?

Najviac zápasov odohrali Európania za Detroit (19,1 tisíc), Washington (17,8 tisíc + má najviac bodov od Európanov – 10,4 tisíc) a NY Rangers (17,3 tisíc). Detroit za to vďačí hlavne 39 Švédom, 15 Rusom a 22 Čechom, ale svoje si tam odohrali aj Fíni a Slováci (po 6 hráčov), Nemci (3), Švajčiari (2), Rakúšania (2), Nóri (2) a tiež jeden Bielorus, Dán, Kazach a Slovinec.

Najmenej obľúbení akoby boli Európania v Minnesote a St. Louis, kde neodohrali ešte ani 10 tisíc stretnutí. Najlsabšie zas Európania bodovali v Arizone a Columbuse – menej ako 4 tisíc bodov. Najmenej hráčov z Európy hralo za Minnesotu – 69.

Dôvodom, prečo na spodných priečkach sú Minnesota, Arizona aj Columbus môže byť aj to, že patria medzi tie mladšie kluby.

Najviac Európanov nastúpilo za New York Rangers – 156, potom za Toronto (140) a Edmonton (136). Za New Yorských jazdcov hralo 45 Švédov, 30 Rusov, 25 Čechov, 18 Fínov, 12 Slovákov, 2 Rakúšania a tiež jeden Lotyš, Švajčiar, Dán, Kazach, Litovčan, Nór, Poliak a Ukrajinec (ale napríklad žiadny Nemec).

Jágr, na striedačke taktiež Marcel Hossa a Průcha (zdroj: gettyimages)

Európske súťaže

Dajme už teraz zbohom NHL a prejdime na starý kontinent. Ako to vyzerá so Slovákmi v Európe? Asi sotva má slovenský fanúšik v každej lige obľúbený tím, no v takej českej lige by som sa vôbec nedivil, keby to bol Třinec. Prečo?

V Česku odohrali sedemdesiati Slováci viac ako 4 tisíc zápasov so ziskom viac ako 1700 bodov práve v Třinci. V počte zápasov má veľký náskok pred Vítkovicami či Pardubicami a v počte bodov tiež slušný odstup od Znojma a Liberca. Počty tu ale zahŕňajú aj pôsobenie Slovákov mimo extraligu (napr. rakúska IceHL, kde Znojmo pôsobilo), na Třinec sa ale aj tak žiadny iný tím nechytá. Najväčšie legendy tímu s poriadnou porciou zápasov či bodov sú Dravecký, Sekeráš, Marcinko a Jozef Daňo.

Dravecký v drese Třinca (zdroj: gettyimages)

Vo Švédsku odohrali Slováci najviac zápasov a nazbierali najviac bodov v tíme Lulea. Postarali sa o to prevažne Bartečko, Obšut a Cehlárik. Najvyšší počet našich ale hralo v inom tíme, v MoDo Hockey. Prestriedali sa v ňom dovedna pätnásti.

Vo Fínsku odohralo najviac Slovákov najviac zápasov v tíme Saipa Lappeenranta (najviac Záborský) a najvyšší počet bodov dosiahli v mužstve KalPa Kuopio (najviac Dárius Rusnák).

Vo Švajčiarsku nie je dnes slovenská stopa výrazná, ale nie vždy tomu bolo tak. V tíme ZSC Zürich odohrali hokejisti spod tatier viac než 500 zápasov a nazbierali tam tiež najviac bodov. Najväčšími osobnosťami boli vtedy Sejna, Suchý a Róbert Petrovický. Dovedna v Zürichu hrali siedmi Slováci. O jedného viac však ešte mali v tíme Ajoie, ktorý ale dlho hrával aj druhú ligu.

Sejna, Suchý, Rastislav Pavlikovský (prví dvaja dokonca vyhrali s Zürichom hokejovú ligu majstrov v roku 2009)

V Nemecku zanechal najvýraznejšiu stopu hokejista Ivan Čiernik. Za 5 rôznych tímov odohral v dvoch najvyšších súťažiach cez 600 zápasov. O ňom ale zmienka nebude. Vyhýbal sa totiž dvom tímom s rekordami. V Krefelde Slováci odohrali najviac zápasov a najviac bodovali (hlavne Milo a Richard Pavlikovský). V Norimbergu ich zas bolo dohromady najviac (medzi nimi Jozef Čierny či Jurčina).

Tabuľka - rekordy Slovákov v TOP Európskych ligách

Extraliga

A na záver: kde hrá najviac Slovákov v našej vlastnej extralige? V poslednej sezóne u nás odohrali Slováci najviac zápasov v Slovane Bratislava a najviac bodov zaznamenali v Poprade. Úplným paradoxom je počet Slovákov. Najviac slovenských hráčov totiž dostalo šancu v Trenčíne, ten je ale v počte odohratých zápasov Slovákmi na poslednom mieste. V priemere pripadne na jedného slovenského hráča 27,1 odohratých zápasov v extralige, no v Trenčíne to bolo poslednú sezónu iba 20,5 zápasu pre Slovenského hokejistu.

Najväčší počet zápasov na jedného Slováka sme mohli vidieť v Banskej Bystrici (31,9) a v Košiciach (29,7). Možno aj preto tam mali najnižší počet Slovákov, ktorí za tieto kluby vykorčuľovali v poslednej sezóne na ľad – 22. No tí odohrali viac ako 31 „trenčianskych“ Slovákov dokopy.

A ešte som dlžný posledný údaj: najmenej kanadských bodov od Slovákov zaznamenali v Prešove.

Tabuľka - Slováci v našej extralige

Linky na ďalšie články :

McDavid a tí druhí

Stále slabšie (každoročné) Majstrovstvá Sveta v hokeji?

Slovenská a česká hokejová stopa v zahraničných ligách

Reprezentanti dvoch krajín - naturalizovaní hokejoví prebehlíci

NHL - Najlepší vek; Najlepší hráč; Najväčší smoliar atď.

NHL - 500-góloví hráči, cesta do "Triple gold" klubu, víťazný gól znamenajúci Stanley Cup

​NHL - 100gólová sezóna hráča; najhoršia tímová sezóna, NAJ vzdialenosti tímov

Slováci v československom drese, hlavné mestá v lige, hráči končiaci kariéru (ako víťazi)

NHL – zranenia, trestné minúty, logá klubov. Alebo čo keby sa vrátili remízy?

Koľko kanadských bodov nazbierali legionári v európskych ligách?