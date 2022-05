Druhý dôchodkový pilier čaká koniec v rukách populistov, skôr či neskôr sa dobrý dôvod isto nájde.

Tie peniaze sú predsa tak lákavé. A v podstate nikomu chýbať nebudú. Ich použitie bude menej bolieť ako zvýšenie daní či obmedzenie iných sociálnych benefitov. Skôr či neskôr druhý pilier zrejme padne, najneskôr až bude potrebné nevyhnutne sanovať diery v pilieri prvom a hnev dôchodcov čoby voličskej základne doženie vládu k tomuto riešeniu. Jediný protitlak je lobing správcovských spoločností ktorých biznis model spočíva v spoľahlivom šklbaní sporiteľov na poplatkoch bez ohľadu na výkon služby ktorú poskytujú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Osobne si myslím že pre odvody vymáhané štátom platí analógia rozprávkového citátu "Co peklo (tu rozumej štát) schvátí to již nenavrátí!"

Tvrdenie, že úspory na účte sporiteľa sú predsa osobným majetkom daného človeka je iba ilúzia.

Tak ako všetky odvody a "poistné" sú aj dôchodkové odvody len skrytou daňou ktorou štát prerozdeľuje vami zarobené peniaze k prospechu najmä tých čo sú momentálne pri koryte.

Tlak na prvý dôchodkový pilier bude čoskoro enormný a jediné krátkodobo bezbolestné riešenie ako ho sanovať bude buď zrušiť druhý pilier úplne alebo ho síce ponechať ale v takej forme ktorá bude úplne nezmyselná.

Jedno nepopulárne riešenie by však bolo, a to priznávať dôchodky nie v konkrétnej sume vyjadrenej v peniazoch ale v bodoch dôchodkovej hodnoty ktorej finančné vyjadrenie v sume vyplácaných dôchodkov by odrážalo momentálne možnosti ekonomiky. Takto v dobrých časoch by si dôchodcovia prilepšili a v časoch horších by sa rovnako podieľali na kríze či neschopnosti nimi volených zástupcov. Možno by sa tak dôchodcovia nedali tak ľahko kupovať a uplácať populistami na úkor budúcnosti aj ich vlastných potomkov.