Koľko rôznych "dedečkov" s platmi ako minister živíme z našich daní v rôznych organizáciách napojených na štátne peniaze ?

Pán novopečený minister školstva by mal urýchlene spraviť audit príspevkov rôznym organizáciám napojeným na ministerstvo školstva. Ak môže odmena členov vedenia organizácie žijúcej z príspevkov z rozpočtu ministerstva kde niet na platy učiteľov, deti v školách budú čochvíľa mrznúť ak ich nepošleme rovno domov dosiahnuť 4000 Eur potom je čosi zle v tejto krajine a nebude toho veru málo.

Potom sa hocijaký arogantný niktoš môže predvádzať ako pán veľkomožný za vaše peniaze a rozvážať sa ožratý večerným mestom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dúfam, že Slovenský deaflympijský výbor si užije kontrolu akú ešte nevidel a všetky platy a odmeny členov jeho vedenia budú zverejnené aby si ľudia mohli urobiť predstavu ako sa v rezortoch kde chronicky chýbajú peniaze šafári.

A ak sa pán minister niekedy ozvete, že na platy učiteľov nie sú v rozpočte zdroje alebo deti sa musia učiť v zimných bundách, pozrite sa prosím kam všade ale hlavne načo sa zdroje z vášho rozpočtu rozkotúľajú !

Pán sekretár strúhal frajera podľa výšky svojho kráľovského platu a na jeho arogantné správanie sme sa všetci poskladali na úkor financií ostávajúcich na pomaly kolabujúce školy.

Hádam tie peniažky dobre uložil do zlatých tehličiek a nehnuteľností . Namiesto výkrikov o exemplárnom treste ktorý síce možno poteší emócie davu, by bolo načim pozrieť sa skôr na zabezpečenie majetku pána obvineného aby akosi nedostal nohy ako je v takýchto prípadoch zvykom. Lebo primárne ten by mal slúžiť na odškodnenie obetí. Pohľad do ubolených nevinných očí prekvapivo odrazu nemajetného pána sekretára ktorý budú príbuzní obetí vídať na súdoch niekoľko rokov im veru už veľa nádeje na akékoľvek odškodnenie a spravodlivosť neprinesie.

Arogantní zbohatlíci majú svedomie otupené, ich svedomie sa začne prebúdzať ak im siahnete na to, čo majú najradšej, a to sú ich peniaze.