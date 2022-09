Tak dlho sme bojovali proti globálnemu otepľovaniu až z toho budeme v zime mrznúť.

Všeobecná hystéria okolo nedostatku energií a ich vysokých cien vyplnila celé leto. K ničomu sme sa síce nedopracovali ale vláda vraj urputne premýšľa a čaká na celoeurópske riešenie. Nuž dočká sa. Akurát to môže vyzerať aj tak, že tie krajiny ktoré majú peniaze a možnosti si nejako poradia a zvyšok sa môže zomknúť a zohriať aspoň takto. Ono sa to dobre rieši, kým je nám viac menej teplo a prevažná väčšina sa síce vysokých cien bojí ale stále ich nemusí platiť.

Zábava skončí v momente, keď prví ľudia dostanú zálohový predpis ktorý výrazne prekročí ich reálne možnosti ho reálne zaplatiť. Aj vtedy sa dá vec oklamať bud zákazom odpájania či zmrazením vymáhania pohľadávok. Potom sú tu ešte rôzne formy dotácie či už dodávateľom aby dodávali za nižšie ceny alebo rovno spotrebiteľom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Je jasné, že zvýšenie platieb za energie hoc len o 50% je pre mnohé domácnosti likvidačné. Množstvo dôchodcov či nízkopríjmových domácností by sa okamžite dostali do mínusu ( najprv na účtoch, v obývačkách až neskôr). Vlády ktoré za každých okolností zachraňujú všetkých a všetko budú musieť riadne načrieť do pokladnice hlboko pod jej dnom. Zrejme to budú nové erupcie populistického rozdávania hlava nehlava aj keď po posledných rokoch podobného experimentu by sa to už nezdalo.

Bude to stáť kopu peňazí a stále bude problém rozhodnúť komu a koľko prispieť. Či len tak aby dôchodcovia a chudobnejšie domácnosti ktoré už teraz idú na doraz prežili, alebo zadotovať aj bazény a saunový svet vo wellnes rezortoch a vírivky a bazény v horských apartmánoch zbohatlíkov. Samozrejme v konečnom dôsledku to zaplatí stredná trieda respektíve už ktokoľvek komu je čo vziať alebo čo nedať.

Vlády ale nevedia urobiť nič iné len pumpovať všade kopy ničím nekrytých peňazí lebo to je ten osvedčený spôsob ako problém zamaskovať a odložiť na neskôr a pre niekoho iného. Tu sa môže ľahko ukázať že už to ďalej maskovať nepôjde a inflácia sa rozbehne naplno.

Od čias druhej vlny kovidu sa osvedčil postup nerobiť nič, čakať a nakoniec prísť s nejakým bombastickým riešením ktoré nás dostane medzi priekopníkov výskumu slepých ciest.

Zatiaľ sme videli len slabý odvar. Teda že treba znížíť teplotu v bytoch ( toľká hlboká logika že ak nebudeme v bytoch kúriť tak sa spotrebuje menej tepla), traktáty o pokrievkach na hrncoch a zohrievaní jedla v mikrovlnke či zahraničné humorné excesy o spoločnom sprchovaní.

Netreba trocháriť a začiatok jesene je na výchovu energeticky uvedomelého občana priam najvyšší čas. V prvom rade netreba dať na plané strašenie prírody a rozhodne nezačať vykurovaciu sezónu ani v októbri, naopak postupne začať s odpájaním dodávok teplej vody. Vonkajšie bazény nechať otvorené až do jesenných dažďov a účasť na hromadnom otužovaní všemožne podporovať, napr školy by to mohli mať ako povinnú súčasť výučby. Uvedomelý občan čo vydrží v 14 stupňovej vode aspoň pol hodiny dostane za odmenu 10 eurový energetický šek.

Obchody nám postupne dávajú najavo príchod doby keď si spomíname na našich zosnulých. V regáloch sa nám hromadia kopy kahancov a sviečok. Hodnú chvíľu počúvame že zosnulých si treba uctiť ináč ako záľahou plastov na našich cintorínoch. Naopak plápolajúci plameň sviečky nám môže pripomínať našu pominuteľnosť počas dlhých zimných večerov v našich domácnostiach bez elektrického prúdu ktorý môžeme začať v noci postupne vypínať. Príjemným benefitom bude aj digitálny detox a utuženie rodinných vzťahov. Niet lepšieho pohľadu pre konzervatívneho politika ako keď sa celá rodina večer stretne pri stole s horiacou sviečkou...

Nemožno opomenúť ani blahodárny efekt očkovacej lotérie a rozhodne by tento formát v riešení energetickej krízy nemal chýbať. Každá domácnosť ktorá sa odvážne rozhodne odpojiť od rozvodu elektrickej energie a tepla alebo plynu do začiatku Decembra získa právo účasti v lotérii v ktorej hlavným cenami budú letecké zájazdy do tropických krajín v trvaní od Vianoc až do Veľkej Noci.

Pre tých ktorým osud nedopraje výhru môže štát ponúknuť voľné kapacity prevádzačov v smere do Líbie či Maroka. Je tam teplo a lacno. Dokážete si predstaviť ten údiv migrantov keď sa na trase budú stretať s húfmi európanov utekajúcich opačným smerom za teplom?