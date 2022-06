Aká je pravda: priberá sa po antidepresívach?

.. človek priberá. Môže sa to stať, ale rozhodne nie vždy.

Samotná depresia ovplyvňuje chuť do jedla, a to dosť individuálne, niektorí ľudia ju zajedajú, a preto priberú, u iných medzi jej príznaky patrí nechutenstvo a tým pádom chudnutie. Ide vlastne o dôsledok kolísania hladiny hormónu serotonínu v mozgu, ktorý okrem iného ovplyvňuje chuť do jedla. Keď je ho dostatok, chuť do jedla stúpa a naopak.





Medzi ďalšie príznaky depresie patria nielen psychické problémy, ako je pocit beznádeje, smútok a úzkosť, ale aj fyzické problémy, napríklad bolesti a výrazná únava. To píšem pre istotu, keby to bol práve váš prípad a zatiaľ ste sa s depresiou neliečili. Niekedy v živote tieto stavy dostihnú pätinu ľudí a ženy okolo päťdesiatky, ktoré napríklad práve vypustili deti z rodného hniezda, patria medzi ohrozené druhy.

Lieky na depresiu alebo antidepresíva predpisuje psychiater alebo praktík, psychológ to urobiť nemôže, pretože nie je lekár. Nestačí ich brať týždeň či dva, ale niekedy pomôžu už za štvrť až pol roka, inokedy je treba brať ich skutočne dlhodobo.









Časť ľudí sa ich bojí kvôli tomu, že po nich nechcú pribrať na váhe. Ale ono to nie je také jednoznačné. Antidepresíva fungujú tak, že telu dodávajú chýbajúce neurotransmitery, ako je serotonín či dopamín a skutočne sa môže stať, že keď ich človek začne užívať, priberie – ale niekedy čisto preto, že začne jesť normálne. Hrozí ale, že sa začne prejedať, pretože mu skrátka začne jedlo chutiť. Na to sa však dá myslieť.





Po niektorých sa dokonca chudne



Existuje viacero tried antidepresív a niektoré dokonca spôsobujú, že v priebehu liečby človek chudne, aj keď nie nejako výrazne – patria sem napríklad také s účinnými látkami fluoxetín a bupropión, ako ukazuje napríklad štúdia z roku 2016, ktorá hovorí, že niektoré antidepresíva môžu byť dokonca považované za liek prvej voľby u pacientov s nadváhou a obezitou. Podľa štúdie ale musíte počítať s tým, že pozitívny vplyv na váhu často mizne pri dlhšom ako polročnom užívaní.

Vo všeobecnosti ale môže užívanie antidepresív skutočne vieť k zvýšeniu hmotnosti a že niekedy ide o vplyv samotného lieku.

Nadváha a obezita zostávajú výzvou pre kliniky pri liečbe chorých s psychickými poruchami. Medikácia nepochybne toto riziko zvyšuje, preto je nutné voľbu individualizovať. Stratégie minimalizujúce prírastok hmotnosti by mali byť neoddeliteľnou súčasťou komplexnej starostlivosti.









Tak ako tak, nemá zmysel voliť antidepresíva prioritne podľa toho, ako pôsobia na váhu, pretože prvoradé je zmiernenie psychických a telesných ťažkostí. Stáva sa, že antidepresíva prvej voľby nezaberú a lekár musí predpísať iné, pričom trvá až niekoľko týždňov, kým sa efekt liečby skutočne prejaví.





Na druhú stranu, pokiaľ človek začne po antidepresívach priberať, mal by to s lekárom rozobrať a snažiť sa zistiť, či je príčinou liek samotný alebo zmena životných návykov. V prípade, že človek kvôli samotnému lieku pribral natoľko, že to ťažko nesie, je možné chcieť zmenu liekov. Pokiaľ to lekár s ohľadom na psychiku neodporučí, má zmysel snažiť sa schudnúť niektorou z odporúčaných metód, ideálne pod vedením odborníka.