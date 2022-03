Aké syry jesť pri redukčnej diéte a akým sa, naopak, vyhnúť, aby sa na nás nelepili kilá navyše?

Nízkotučný syr je definovaný ako syr, ktorý obsahuje 25 až 30 percent tuku v sušine...

Syr je mliečny výrobok bohatý na rôzne živiny. Obsahuje vápnik, vitamín B12, vitamín A, fosfor, zinok, vitamín D, železo, sodík a horčík. Väčšina syrov však obsahuje aj veľa kalórií a hlavne tuku. Milujete syr, ale teraz ho radšej nejete, pretože ste v diéte? Našiel som pre vás niektoré, ktoré vás nezaskočia.

Vybrať si zo širokej ponuky syrov môže byť ťažké a v obchode zvyčajne nie je často čas skúmať etikety. Keď si uvedomíte, prečo sú syry také energeticky výdatné, ľahšie sa vám bude rozhodovať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou





Čo je to za tuk?

Je prirodzené, že plnotučné syry vám chutia lepšie, pretože tuk dodáva syru jemnosť a krémovosť a jemne útočí na vaše chuťové poháriky. Energetická hodnota plnotučných tvrdých, polotvrdých, plesňových a tavených syrov sa pohybuje od 1 000 do 1 600 kJ/100 g, pokiaľ nie sú zámerne zbavené tuku. Rekordérmi sú čedar, eidam, ementál, camembert, parenica, oštiepok, mascarpone a smotanový syr.

Avšak aj tvrdý syr označený ako light alebo nízkotučný sa môže zdať pri chudnutí príliš kalorický, suchší a menej chutný. Napríklad ementál light s 13 % tuku má približne 1 060 kJ na 100 g, gouda s 20 % tuku má 1 200 kJ a 20 % eidam 960 kJ.

Biely čerstvý ovčí a kravský syr, nazývaný aj hrudkový, má približne 1 500 kJ/100 g, zatiaľ čo čerstvý kozí syr môže byť až o tretinu výživnejší. Kozie mlieko má totiž prirodzene nižší obsah tuku, a to 3,5 g/l, zatiaľ čo ovčie mlieko má až 6 g/l. Samozrejme, aj medzi obyčajnými syrmi nájdete nízkokalorické syry, ale musíte sledovať nutričné hodnoty jednotlivých výrobkov.

ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)





Tvarohové chute

Pretože aj pri chudnutí sa musíte zasýtiť, vaše obľúbené by mali byť syry, ktorých energetická hodnota nepresahuje 1 000 kJ/100 g. Najvýživnejší je biely tvaroh s obsahom tuku 0,5 až 1 percento, ktorý má približne 300 kJ. Stačí ho ochutiť čerstvými bylinkami a - ak treba - troškou soli a môžete ho zjesť celý. Pozor na ochutené sladké tvarohové dezerty, ktoré síce majú nízky obsah tuku, ale zvyčajne obsahujú pridaný cukor a rôzne prísady.

Šľahané tvarohy, niekedy s pridanou smotanou, sú ideálne na celozrnnom chlebe namiesto masla. Pri výbere však nezabudnite skontrolovať energetickú tabuľku na obale, pretože aj medzi nimi sa nachádzajú nízkotučné a kalorické bomby. Napríklad nízkotučná známa nátierka má 630 kJ/100 g, francúzsky syr rondel dvojnásobok. Natierajte ich zľahka, pretože ich lahodná chuť priamo zvádza k nemiernosti.





Mozzarella, ricotta a cottage

Ak máte radi mozzarellu, vyberte si verziu light, ktorá je o tretinu diétnejšia ako klasická. Ricotta by nemala uniknúť vašej pozornosti. Vyrába sa zo srvátky, ktorá zostáva po výrobe iných syrov, ako je mozzarella, má nízky obsah tuku a energetickú hodnotu 500 až 600 kJ/100 g. Je sladšia a jemnejšia ako tvaroh a má vyšší obsah vápnika. Výborne chutí s kúskami čerstvého ovocia. Nezamieňajte si ricottu s extra tučným mascarpone, ktoré má až 1 900 kJ/100 g.

ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)





Syr cottage je dokonale stráviteľný

Skvelou obmenou je obľúbený cottage syr s energetickou hodnotou 350 až 450 kJ/100 g, ktorý nájdete v rôznych príchutiach, dokonca aj s ovocím. Tento syr môžete jesť naozaj každý deň - je nielen diétny, ale aj ľahko stráviteľný a plný kvalitných bielkovín a vápnika. Ak vynecháte chlieb a dáte si ho s kúskami čerstvej zeleniny, ťažko si môžete predstaviť ľahší a zdravší obed.





Ďalšie tipy:

Vďaka svojmu zloženiu sa syr považuje za koncentrát zdravia a sily. Je to vhodná potravina aj pri redukčnej diéte, ale musíte si vedieť vybrať ten správny druh.

Syr je cenený najmä pre vysoký obsah kompletných bielkovín a využiteľného vápnika. Bielkoviny pôsobia proti hladu a zabraňujú strate svalovej hmoty počas chudnutia.

Syr, ktorý obsahuje 25 až 30 % tuku v sušine, sa považuje za nízkotučný. Vo väčšine prípadov platí, že čím viac sušiny syr obsahuje, tým viac tuku obsahuje, preto pozorne čítajte etikety.

Tvarohové a olomoucké syry obsahujú minimálne množstvo tuku a energie. Je výborné kombinovať ich so sacharidovými potravinami, ktoré majú nižší glykemický index - tak vám nebude kolísať hladina cukru v krvi.

Nízkotučný tavený syr by sa mal konzumovať len príležitostne, pretože obsahuje rôzne taviace soli s vysokým obsahom polyfosfátov. Tie sú zodpovedné za to, že telo vápnik zo syra využíva len minimálne. Lepšou voľbou je termizovaný syr, ktorý je tepelne upravený a neobsahuje toľko prísad.





Ľahká stráviteľnosť a bohatosť syra

Výhodou syra je jeho ľahká stráviteľnosť a bohatosť. Vďaka nízkemu glykemickému indexu stúpa hladina v krvi pomaly, takže sa nedostavia neočakávané návaly hladu. Výhodou syra je aj to, že telo nepremieňa syr len na kalórie, ale približne pätinu energie získanej zo syra využíva na výrobu telesného tepla.

Bielkoviny zo syra pôsobia proti hladu a tiež zabraňujú strate svalovej hmoty počas chudnutia. Okrem chuti sú však aj zdrojom živočíšnych tukov, vitamínov, minerálov a najmä vápnika. Vďaka veľkému množstvu zinku posilňujú aj imunitu.

Bielkoviny z mliečnych výrobkov pomáhajú zlepšovať metabolizmus. Syr je vynikajúci ako hlavné jedlo, príloha aj ako chutný doplnok k jedlu. Syr je cenený najmä pre vysoký obsah kompletných bielkovín a využiteľného vápnika.





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

Vyhýbajte sa tavenému syru

Pri chudnutí by ste si však mali vyberať len niektoré druhy syrov, inak narazíte na ich veľké mínus, ktorým je vysoký podiel tuku. Mali by ste obmedziť tavený syr. Roztápa sa pri vysokej teplote, čím sa zbavuje dôležitých vitamínov a minerálov. Na druhej strane sa pridávajú taviace soli, fosforečnan sodný a kvôli chuti étery.

Prirodzene, plnotučné syry chutia lepšie, pretože tuk dodáva syru jemnosť a krémovosť, čím útočí na vaše chuťové bunky. Medzi najkalorickejšie syry patria čedar, eidam, ementál, camembert, parenica, oštiepok, mascarpone a tavené syry.

Ďalšie syry, ktoré by ste mali obmedziť, sú tie s viac ako 40 percentami tuku. Patrí medzi ne gouda, ementál, bryndza, plesňový syr, rokfort atď. V obchodoch nájdete ich light verzie s nižším obsahom tuku, ale určite ich môžete nahradiť aj inými, diétnejšími druhmi.





Používajte syry s obsahom tuku do 30 percent a nemusíte sa obávať o svoju postavu a chudnutie. Doprajte si druhy ako cottage, camembert, nízkotučný eidam alebo gervais a jedzte ich v primeraných dávkach pri každom dennom jedle. Aj medzi ostatnými druhmi syra nájdete kalorickejšie druhy.

Ak chcete schudnúť, najlepšia veľkosť porcie je 50 gramov tvrdého syra denne. Ak si chcete len udržať svoju hmotnosť, môžete množstvo chutného syra primerane zvýšiť. Na raňajky môžete takýto syr kombinovať s celozrnným chlebom, v hlavnom jedle ho môžete zapiecť so zeleninou alebo chudým mäsom.

Keďže aj pri chudnutí sa musíte zasýtiť, váš obľúbený syr by mal mať energetickú hodnotu maximálne 250 kcal/100 g. Najvýživnejší je biely tvaroh s obsahom tuku 0,5 až 1 %, ktorý má približne 75 kcal. Stačí ho ochutiť čerstvými bylinkami a - ak potrebujete - trochu osoliť a môžete ho zjesť celý.





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

Čo nie je súčasťou diétnej stravy?

Menej vhodné sú syry s vysokým obsahom tuku, t. j. nad 40 % (gouda 45 %, ementál 45 %, bryndza, čedar, parmezán, plesňové syry ako ermin, niva, rokfort atď.). Možno ich nahradiť inými vhodnými druhmi syra. Občas môžete nájsť aj ľahšiu verziu toho istého druhu syra - napríklad ľahkú mozzarellu so zníženým obsahom tuku alebo plesňový camembert s 30 % tuku v suši.