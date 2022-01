Behať v zime? Na čo si dať pozor?

Teploty majú k tým letným už vážne ďaleko. Do toho prichádza dážď, mrholenie a tiež sneh a ešte je dlho tma. Veľa bežcov sa týmto nechá odradiť. Vyvstávajú otázky, či je možné prebehať celú zimu a či je to vôbec zdravé. Tento článok vám na otázky, ako behať v zime, odpovie a motivuje vás k tomu nenechať sa rozhodiť rozmarmi počasia a ešte si výbehy v jesenných a zimných mesiacoch užiť.

Obliekanie do zimných dní je veda, ktorej zákonitosti keď pochopíme, ušetríme si veľa nepríjemností.





Prečo je vlastne vrstvenie také dôležité? Je najlepším spôsobom, ako zaistiť, aby nám nebola ani zima, ani horúco. Počas aktivity totiž dochádza k zmenám tempa a teda aj schopnosti organizmu produkovať teplo a zahriať sa. Na stav tela preto musíme mať okamžitú odpoveď v podobe odevu. Pokiaľ teda v zime nechcete vo svojich outdoorových kratochvíľach poľavovať, vo vašom šatníku by zvršky zo špeciálnych funkčných materiálov rozhodne nemali chýbať.

Absolútnym základom je prvá vrstva, ktorá má za úlohu efektívne transportovať pot od kože na vonkajšiu stranu oblečenia, odkiaľ ho presúva do druhej vrstvy. Cieľom druhej vrstvy je potom zaistiť tepelnú izoláciu a odviesť pot do okolitého prostredia, prípadne do ďalšej vrstvy. Vonkajšia, tretia vrstva, je potom ochranným štítom proti živlom. Športovci na ňu kladú najvyššie nároky, pretože ich chránia pred dažďom, vetrom alebo chladom. Zároveň zaisťuje finálny odvod potu a prebytočného tepla zo spodných vrstiev. Týmto vytvárame takzvaný cibuľový systém; inými slovami, mnoho tenkých vrstiev na sebe urobí viac ako jedna silná. Dôvodom sú vzduchové vrecká medzi vrstvami, ktoré slúžia ako izolant.





Vhodná starostlivosť

Pri praní športových vecí nepoužívajte aviváž. Mohla by vlákno narušiť a znížiť tak jeho funkčnosť. Je tiež vhodné zamerať sa iba na tie pracie prostriedky, ktoré sú určené priamo na pranie športovej bielizne. A pozor aj na mechanické poškodenie. Napríklad kontakt so suchým zipsom môže byť obzvlášť pre syntetické vlákno fatálne.





Čo na seba do teplôt nad nulou aj pod nulou?

Pri aktivitách vo vysokej intenzite platí pravidlo, že menej je viac. Ak by sme sa na beh nabalili až príliš, hrozilo by nám prehriatie. To by sme automaticky riešili odkladaním vrstiev, čo by viedlo akurát k prechladnutiu organizmu. Pri teplotách 5 až 10 ° C preto ako prvú vrstvu oblečieme funkčné tričko s dlhým rukávom a naň ľahšiu mikinu taktiež z funkčného materiálu.

Pokiaľ bude pršať alebo bude chladnejšie, napríklad okolo nuly a menej, oblečieme navyše ešte vetrovku či nepremokavú bundu. Nohy a zadok zahrejú zateplené legíny. Čelo potom zakryjeme čelenkou alebo čiapkou a krk šatkou. V naozaj mrazivom počasí si v ňom môžeme ohriať aj bradu a ústa. K zimnému behaniu patria aj kvalitné vysoké ponožky alebo podkolienky. Holé členky sú síce trendy, nie však pri športe. V skutočnosti je to jedna z najhorších vecí, ktorých sa pri výbere outfitu môžeme dopustiť – akonáhle sa členky nachladia, koledujeme si o úraz achillovky.

Samozrejme sme ale každý iný. Každý sa inak potíme, inak vnímame teplo a chlad aj beháme rôznym tempom rôznej vzdialenosti. Nie je tak od veci zmapovať si pred každým výbehom situáciu, a preto:





A. Vystrčte hlavu z bytu a zistite, aké vonku panujú podmienky a ako sa v nich cítite.

B. Oblečte sa tak, akoby vonku bolo o 10 ° C viac. Spočiatku síce budete pociťovať ľahký chlad, ale nebojte, on po niekoľkých minútach pohybu zmizne.

Nevybiehajte rovno z gauča, ale v predsieni si urobte krátku zahrievaciu zostavu cvikov. Môže ísť o drepy, poskoky, chrbticu rozhýbte pár predklonmi a záklonmi. Každý motor sa musí pred jazdou najprv zahriať a to isté platí pre naše telo.





Ako behať v snehu?

Beh po snehu je síce príjemný a mäkučký, ale každý bežec potvrdí, že aj nesmierne náročný. Preto voľte radšej ušlapanú alebo upravenú cestu, kde sa s každým došliapnutím nebudete do bielej pokrývky tak boriť. Iste tak predídete aj nejednému zraneniu.





Ako behať pri poľadovici?

Pokiaľ sa rozhodnete vybehnúť aj pri námraze, skúste robiť kratšie kroky. Budete mať väčšiu stabilitu. Určite sa tiež poobzerajte po trailových bežeckých topánkach, ktoré majú na podrážke výstupky a sú vyššie okolo členka. Oceníte ich celoročne pri výbehoch lesnými chodníkmi a obuť si ich môžete aj na letné výstupy do hôr.





A je vôbec zdravé behať v zime?

Tradičná otázka, ktorú určite budete počuť vo svojom okolí často. Väčšinou od ľudí, ktorí sa na to isté pýtajú aj na jar, v lete a vlastne v akejkoľvek súvislosti. Ničoho sa nebojte. Teraz je práve to najdôležitejšie obdobie, kedy musíte vydržať, aby ste mohli bez úhony prebehať celú zimu. Teploty sa znižujú postupne, vaše telo má tak možnosť plynule sa aklimatizovať. Najhorší variant je teraz nerobiť nič, dať si novoročné predsavzatia a prvýkrát vybehnúť pri -10 °C. To vám telo naozaj len tak neodpustí. Dbajte na správne oblečenie a obuv a začínajte pomaly. Rýchlostné cvičenie či strečing odložte do chvíle, keď bude vaše telo bezpečne zahriate na „prevádzkovú“ teplotu. Ale ak vás naozaj skolí nejaká zimná chrípka, buďte s návratom k behaniu predsa len trochu opatrnejší ako v teplejších mesiacoch.