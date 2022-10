Jednoduché pravidlo prezradí, či môžete cvičiť: Kedy cvičenie zlepšuje imunitu a kedy nie?

Táto téma nie je príliš bežná, ale je potrebné sa jej venovať, pretože každý z nás aspoň raz za čas zápasí s chorobou a je dobré vedieť, čo v takom prípade robiť. Či ísť cvičiť, alebo naopak vynechať tréning? Zlepšuje cvičenie imunitu? Kedy áno a kedy nie? Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky nájdete nižšie.





Pravidlo od krku hore/dole





Možno ste už o tomto pravidle počuli. Pokiaľ sa choroba prejavuje len od krku hore (teda máte plné dutiny, smrkáte, bolí vás hlava či hrdlo) a inak sa cítite dobre, cvičenie by vám nemalo uškodiť. Určite by ste nemali trénovať na 100%, ale ak znížite tréningovú intenzitu, nemalo by sa nič zlé stať. Znížte intenzitu, vyhnite sa vynúteným opakovaniam, skúškam maximálok a všetkým ostatným technikám, ktoré nadmerne zaťažujú váš centrálny nervový systém.

Naopak, pokiaľ ste chorí od krku dole (bolesti hrudníka, silný kašeľ, opuchnuté mandle, bolesti brucha), mali by si vynechať tréning. Rovnako je tréning tabu, pokiaľ máte zvýšenú telesnú teplotu alebo chrípku. Najmä chrípka je veľmi podceňovaná, ale môže mať veľmi vážne následky. Podobne, ak cítite, že sa vám zvýšila telesná teplota, na cvičenie zabudnite a date si pauzu.

Možno vám napadlo – a čo robiť, ak okrem toho ešte kýcham? Ak kýchate, určite tréning vynechajte. Ani nie tak kvôli sebe, ale kvôli ostatným, ktorých by ste mohli nakaziť. Po tréningu je preukázateľne na niekoľko hodín znížená imunita tela, a pokiaľ prinesiete túto chorobu medzi ostatných, je veľká šanca, že budete chorí všetci.

Veľký problém pre ostatných vo fitku môže byť to, pokiaľ máte žalúdočné problémy a pôjdete cvičiť. Žalúdočné ochorenia sú veľmi nákazlivé a je veľká šanca, že niekto to od vás dostane a taktiež je vaše telo veľmi oslabené a následný tréning by váš stav mohol ešte zhoršiť.





Čo robiť, pokiaľ nie ste úplne fit?





Pokiaľ sú symptómy choroby od krku hore a cítite sa relatívne dobre, znížte tréningovú intenzitu, skráťte tréningy, zamerajte sa na dostatok regenerácie a na pravidelné umývanie rúk.

Ak sú symptómy od krku dole a cítite sa zle, vynechajte pár tréningov, kým nebudete 100% fit. Dajte si odpočinok, poriadne spite a regenerujte, jedzte zdravú stravu s vysokým obsahom ovocia a zeleniny. Nezabudnite na pravidelný pitný režim a pridajte do stravy aj vitamíny, minerály a glutamín. Ten podporuje imunitu a dokáže skrátiť dĺžku ochorenia.

Do fitka sa vráťte až vtedy, keď budete s istotou vedieť, že ste v poriadku. To, že zmiznú symptómy choroby, ešte neznamená, že zmizla aj choroba. Znamená to len to, že telu sa podarilo znížiť množstvo vírusov a baktérií v tele na takú úroveň, že sa to navonok nijako neprejavuje. Prvé tréningy by mali byť menej intenzívne a nábeh na pôvodné tréningové tempo by mal byť pozvoľný.





Imunitný systém





Váš imunitný systém sa delí na dva druhy. Jeden sa nazýva vrodený imunitný systém a zahŕňa napr. fyzické bariéry, ako napr. nosové sliznice, žalúdočné kyseliny alebo ochranné bunky. Druhý imunitný systém sa nazýva adaptívny a ten si vytvára telo postupne počas života. Tento systém sa postupom času zo skúseností učí a tým aj zlepšuje. Zahŕňa napríklad špecializované biele krvinky, ktoré majú svoju pamäť a pokiaľ sa stretnú s patogénom, s ktorým sa už v minulosti konfrontovali, dokážu účinnejšie a rýchlejšie reagovať ako prvýkrát.

Váš imunitný systém ovplyvňuje napr. stres, čo je veľmi podceňovaný faktor. Stres dokáže spôsobiť aj vážne fyzické ochorenie. Okrem toho ho ovplyvňuje aj váš vek, pohlavie, dĺžka a kvalita spánku, vonkajšie podmienky a váš psychický stav.





„J-shape curve theory“





Cvičenie je pre telo stres. Pokiaľ ste zdraví, je pre váše telo prospešné, telo sa s ním dokáže vysporiadať a vďaka tomu naberáte svaly a zvyšuje sa vaša fyzická výkonnosť. Naopak, počas choroby dokáže tréning ešte viac prehĺbiť vaše zdravotné problémy.

Veľmi dobrým príkladom je tzv. „J-shape curve theory“, v preklade teória krivky s tvarom písmena J. Táto teória hovorí o tom, že najlepšie pre vaše zdravie je to, pokiaľ je intenzita vašej fyzickej aktivity stredná, resp. primeraná. Výrazne horšie sú na tom ľudia, ktorí necvičia a nemajú pravidelný pohyb a dokonca ešte vyššie riziko podstupujú tí, ktorí to s intenzitou preháňajú a smerujú k pretrénovaniu, príp. už sú pretrénovaní.

Ľudia, ktorí cvičia primerane (stredná intenzita), majú zlepšenú imunitu, sú menej často chorí a pokiaľ ich už nejaká choroba chytí, rýchlejšie sa z nej dokážu dostať. U športovcov je pozorovaný väčší výskyt infekčných ochorení v obdobiach, keď majú intenzívne tréningy alebo sú po väčších súťažiach. Je to dané tým, že imunitný systém je oslabený a keď sa k tomu ešte pridá psychický stres, nedostatok času na regeneráciu a celková únava, telo často tento tlak nevydrží a prichádza choroba.





Záver





Občasná choroba je bežnou súčasťou nášho života a znak toho, že by sme mali trochu spomaliť a dať telu odpočinok na to, aby sa dalo dokopy. To, že vynecháte jeden, dva alebo tri tréningy nie je koniec sveta. Pokiaľ vynecháte pár tréningov, ani sila ani svaly vám nezmiznú. Pokiaľ nie si vrcholový atlét, nie je dôvod tlačiť to do extrémov tým, že pôjdete cvičiť aj počas vážnejšej choroby. Aj keď následky možno neuvidíte hneď, často sa ukážu po rokoch.

Jediná situácia, kedy je cvičenie počas choroby ospravedlniteľné je to, keď profesionálny kulturista dostane v tesnom závere svojej prípravy pred súťažou chorobu a tá by ho mala pripraviť o to, pre čo celý rok tvrdo drel. Áno, je to ešte riskantnejšie ako mimo prípravy, pretože telo je vybičované do extrému a následky tohto konania môžu byť vážne. Tu je to riskovanie ešte pochopiteľné. Avšak pokiaľ nie ste profesionálny kulturista, šetrite si tvoje telo a doprajte mu odpočinok, keď si o to povie. V budúcnosti sa vám odvďačí pevným zdravím.