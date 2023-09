Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi

Chudnutie je často témou pre skoro každú ženu. A ako ste na tom vy? Pokiaľ ste sa dali na pravidelné cvičenie a stále nevidíte výsledky, zamerajte sa na svoj jedálniček.

Zhodiť ešte nejaké to kilo aj po štarte plavkovej sezóny vám pomôžu aj ranné rituály, ktorými naštartujete metabolizmus. A chudnutie vám pôjde oveľa lepšie.









Čo môže za problémy s chudnutím? Spomalený metabolizmus





Je to nekonečný ženský problém. Chceme schudnúť do plaviek, a tak sme začali párkrát do týždňa cvičiť a naordinovali sme si zdravý jedálniček. Lenže žiadna extra viditeľná zmena sa nekoná. Nie je to tým, že máme spomalený metabolizmus?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako metabolizmus si pritom môžeme predstaviť všetky chemické reakcie v našom tele, vďaka ktorým náš organizmus vôbec funguje. Keď máme veľmi rýchly metabolizmus, spálime vďaka tomu viac kalórií a oveľa lepšie a ľahšie chudneme.

ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)





Raňajkové jedlá, ktoré zrýchlia metabolizmus





Pokiaľ teda chcete schudnúť ešte nejaké to kilo aj počas plavkovej sezóny, okrem cvičenia a zdravého jedálnička sa zamerajte práve na zrýchlenie svojho metabolizmu. Aby váš metabolizmus fungoval na plné obrátky, môžete si k tomu dopomôcť predovšetkým zmenou raňajkových rituálov. Zabudnite preto hneď ráno na kávu a jogurt s kukuričnými lupienkami, metabolizmus vám rozprúdia nasledujúce nápoje a jedlá.





Voda s citrónom: Chudnúci elixír





Keď ráno vstanete, prvé, čo by ste do seba mali dostať, je vlažná voda s citrónovou šťavou. Napustite si preto do 2dcl pohára vlažnú vodu o teplote 35 až 40 stupňov Celzia. Do tejto vody pridajte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy.

Vodu s citrónom pite každé ráno nalačno. Je to ten najjednoduchší spôsob, ktorým si naštartujete svoj metabolizmus. Tento nápoj pomôže k tomu, že vám pôjdu nadbytočné kilá rýchlejšie dole. Potom, čo vodu s citrónom vypijete, počkajte 10 minút. Následne si doprajte svoje klasické raňajky.





Tip: Čo sa týka zrýchlenia metabolizmu, samotná čistá voda je v tomto ohľade úžasným pomocníkom. V priebehu dňa jej vypite aspoň 2 litre. A má to svoj dôvod. Takéto vypitie 0,5 litra vody dokáže váš metabolizmus na 1 nasledujúcu hodinu zrýchliť o 10 až 30 percent.





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

Dajte si nalačno zelený čaj





Nielen voda s citrónom. Váš metabolizmus ráno zrýchli zelený čaj, ktorý si dajte aj nalačno. Tento obľúbený nápoj navyše obsahuje kofeín, l-theanín a katechíny, čo sú látky, ktoré pomáhajú pri chudnutí. Tiež po vypití zeleného čaju sa normálne naraňajkujte. Raňajky nikdy nevynechávajte, pretože ide o najdôležitejší chod dňa.





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

Raňajkujte smoothie a ovocie





K lepšiemu chudnutiu vám tiež pomôže, keď si hneď ráno dáte na raňajky ovocie. Metabolizmus vám rozprúdia hlavne citrusové plody, ale aj jablko. Ovocné plody si nezabudnite dopriať aj v priebehu celého dňa. Rôzne druhy ovocia skúste ráno na lačno vypiť aj vo forme chutných smoothie, ktoré vás dokonale zasýtia. Váš metabolizmus ráno tiež naštartuje zeleninové smoothie plné vitamínov a minerálov.

Tip: Ráno sa nevyhýbajte ani hruškám. Toto ovocie má v sebe veľké množstvo pektínu. Táto látka obmedzuje množstvo tuku, ktoré si naše telo ukladá na horšie časy.