Kľúčové cviky na boj s celulitídou: Krok za krokom k hladšej pokožke

Jednou z najsilnejších zbraní, s ktorou sa dá bojovať proti celulitíde, je pohyb. Nielenže sa pri ňom zbavujete prebytočných tukov, ktoré sú jedným z dôvodov vzniku pomarančovej kože. Rozprúdi sa vám krv a lymfa, a tým sa z tela dostanú škodlivé toxíny, ktoré k jej vzniku tiež prispievajú. A teraz to najdôležitejšie: Na spevnenom tele nie sú priehlbinky vidieť toľko, ako na tukových vankúšikoch.









Na celulitídu je najlepšie menej intenzívny, ale dlhotrvajúci pohyb, ktorý robíte aspoň 40 minút. Ideálna je svižná chôdza, plávanie, jazda na bicykli alebo in-line, vo fitku treba rotopéd, krosový trenažér alebo bežiaci pás. Naopak squash, tenis a ďalšie výbušné športy na pomarančovej koži veľmi nefungujú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

Čo na celulitídu? Cviky, ktoré fungujú

Najčastejšie sa pomarančová koža objavuje na zadku a stehnách a na tieto problémové partie je teda potrebné sa zamerať pri posilňovaní. Aké cviky fungujú?





Drepy a výpady

Pri drepoch a výpadoch zaútočíte na spodnú časť tela zo všetkých strán. Viete ale, ako sa robí správny drep a že výpady sa môžu vykonávať v mnohých rôznych variáciách?





Zdvíhanie panvy

Položte sa na chrbát a zdvihnite panvu tak, aby bolo telo v jednej priamke. V tejto polohe spevnite zadok, chvíľku vydržte a vráťte sa zase dole. Určite je fajn, že tento cvik nie je veľmi náročný a posilníte pri ňom nielen zadoček a stehná (predovšetkým ich vnútornú časť), ale aj stred tela. Dajte si 20 opakovaní v 3 sériách.





Päta hore

Pri tomto cviku zaberá hlavne zadok a zadná strana stehien. Choďte do kľaku na všetkých štyroch (pozícia mačky), lakte sú pod ramenami, kolená pod bedrami. Zanožte nohu tak, aby bolo stehno rovnobežne so zemou a noha v pravom uhle. Potom ju zdvihnite o pár centimetrov vyššie, ako by ste sa pätou chceli dotknúť stropu, a vráťte ju späť do pozície, kedy máte stehno rovnobežne so zemou (neklaďte ju až na zem). Opakujte 20x v 3 sériách a dávajte pozor, aby ste sa neprehýbali. Radšej cvičte menej, ale precízne.





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

Unožovanie poležiačky

Klasika, pri ktorej dávate zabrať hlavne vonkajšej strane stehien. Ľahnite si na ľavý bok, ľavú ruku natiahnite a položte na ňu hlavu. Pravú nohu zdvíhajte hore a zase pokladajte. Odcvičte 3 série po dvadsiatich opakovaní a potom pokračujte na druhom boku. Ide o zdanlivo jednoduchý cvik, ale aj u neho sa dajú urobiť chyby. Strážte si stred tela – brucho držte spevnené a neprehýbajte sa v chrbte.





Stláčanie balóna

Vezmite si na cvičenie malú fitness loptu – posilníte svaly, zlepšíte držanie tela a celulitída si na vás netrúfne. Najlepšie je takzvaný overball, ktorý sa používa napríklad na cvičenie pilates a môžete ho aj sfúknuť trocha. Ako na to:

Posaďte sa na stoličku. Pokiaľ máte v cvičení prax a lepšiu kondíciu, sadnite si len na okraj stoličky – cvik je potom účinnejší.

Napnite nohy a medzi stehná si dajte loptu.

Loptu medzi stehnami striedavo zvierajte a povoľujte, triesla i stehná sa krásne pretiahnu. Zopakujte cvičenie 20×.





Výpady

Zadok posilníte aj pomocou výpadov vpred. Ako na ne:

Stojte vzpriamene a rozkročte sa na šírku ramien, ruky si dajte v bok.

Jednou nohou urobte dlhý krok vpred. Pokrčte druhé koleno a choďte do podrepu – ale pozor, koleno sa nesmie dotknúť zeme. Stehná by mali zvierať pravý uhol.

V najnižšej polohe sa zhruba na päť sekúnd zastavte a potom sa vráťte do pôvodnej pozície.

Opakujte rovnaký pohyb s druhou nohou. Celkom zvládnite 15 výpadov na každú nohu a dajte si 3 série.





Stúpanie na prekážku

Podobne ako výpady proti celulitíde skvele fungujú výstupy na prekážky, ktoré napodobňujú chôdzu do schodov alebo do kopca. A stačí vám k nim iba stolička. Platí pritom, že čím je prekážka vyššie, tým viac telo posilníte:

Jednou nohou vykročte na stoličku a vyhupněte sa na ňu.

Nohu potom dajte späť na zem a cvik zopakujte s druhou nohou.

Cvičte v rýchlejšom tempe, aby ste sa rozohriali. Vykročte 10× každou nohou a zopakujte celkom 3 série.

ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)





Celulitídu vyženiete aj masážou alebo správnym jedálničkom





Pohyb je síce základ, k hladkej koži vám ale pomôže aj zmena životosprávy. Alkohol alebo napríklad fajčenie pokožke škodia – myslite na to a neresti obmedzte. Nezabúdajte ani na pitný režim a stravovacie návyky:









jedzte pravidelne 5–6 menších porcií denne,

zaraďte do svojho jedálnička čerstvé ovocie a zeleninu, ktoré sú bohaté na vitamíny a minerály, ale aj ryby a orechy,

vypite aspoň 2 litre tekutín každý deň – najlepšia je čistá voda,

ak pijete veľa kávy, nahraďte ju občas čajom.

Okrem jedla sa zamerajte aj na masáže, ktorými hrboľatú kožu trochu vypnete. Namažte sa krémom proti celulitíde a kefou na celulitídu krém vmasírujte do tela. Pokožku tak prekrvíte a rozprúdite lymfatický systém. K dostaniu sú aj masážne prístroje, ktoré kombinujú masírovanie a sanie.