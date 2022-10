Microgreens: zdravá zelenina rýchlo a jednoducho

... pestovania a konzumovania microgreens.



Mladé výhonky zeleniny, strukovín a byliniek vynikajú skvelou chuťou a dokážu podčiarknuť vzhľad jedla. Oproti zrelej rastline obsahujú mnohonásobne viac vitamínov a je možné ich vypestovať doma na parapete počas jedného týždňa. Ako chutia, čím sú výnimočné a prečo ich jesť po športe sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.





Microgreens sa po slovensky oficiálne nazývajú minizelenina – nepredstavujme si ale žiadne cherry paradajky alebo baby karotky, aj keď práve napríklad mrkva vo forme microgreens chutí skvele. Ide o mladé výhonky byliniek, zeleniny alebo napríklad strukovín: klíčky je nesprávne označenie, tie sú takým predstupňom microgreens, ktoré sú podstatne urastenejšie a vidíme na nich už niekoľko prvých lístkov rastliny.

Ide o veľký trend v modernej gastronómii aj zdravej výžive: niekoľko lístočkov dokáže úplne premeniť estetický dojem z celej porcie. Nášmu jedálničku dodajú vitamíny v zime alebo vo chvíli, keď nemáme chuť na čerstvú zeleninu. Microgreens sú navyše (oproti klíčkom) charakteristické výraznejšou chuťou po vyrastenej zelenine. Oproti nej ale obsahujú až 40-krát vyššiu dávku vitamínov a ďalších prospešných látok a niektorí odborníci ich radia medzi superpotraviny.

ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)





Aj keď výhonkov asi nikto z nás nezje veľké množstvo na posedenie, môžeme ich veľmi ľahko pridať do každého jedla. Nielenže ho tak skvele ochutíme, ale aj každej porcii pridáme vitamíny v prírodnej forme, ktoré telo dokáže spracovať a vstrebať oveľa lepšie, než z doplnkov stravy, a možno ich veľmi prirodzene zakomponovať v podstate do akejkoľvek porcie.





Alternatíva pre opatrných





Je na každom, či výhonkami posype miešané vajíčka, alebo ich pridá napríklad do smoothie. Jedinou podmienkou je nevariť ich – tým by sme sa totiž ochudobnili o bonus v podobe zvýšeného obsahu vitamínov. Pre minizeleninu je charakteristická výrazná chuť, ktorá dokáže presvedčiť aj zarytých odporcov „klíčkov“ a semienok, ale aj ochutnať v inej forme plodinu, o ktorej sme si mysleli, že ju nejeme. A pritom je taká zdravá…

Nielen pre tých, ktorým školská jedáleň sprotivila napríklad šošovicu, repu, kel alebo kyslú kapustu, prichádza s microgreens možnosť dať týmto ingredienciám druhú šancu. Výhonky červenej repy majú charakteristickú, ale jemnejšiu chuť a navyše vám neofarbia jazyk ani celý zvyšok porcie načerveno. Šošovica v podobe microgreens vám „nezabetónuje“ žalúdok, ale skvele ochutí napríklad volské oko.

Napríklad červená kapusta je bohatým zdrojom vitamínu C, vlákniny a minerálov, ale viac ako raz týždenne si ho dať asi nezvládneme. V podobe výhonkov si ho môžeme sypať na chlieb napríklad denne a prospešné látky tak dopĺňať po menších dávkach, ale o to pravidelnejšie a predovšetkým prirodzene a tiež napríklad bez nepríjemných „vedľajších účinkov“, ako je prejedenie alebo nadúvanie.





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

Kľúčové vitamíny a minerály v mikrogreens





Microgreens sú bohaté predovšetkým na vitamín C a vitamíny, rozpustné v tukoch: vitamín E (tokoferoly), vitamín K a beta-karotén (prekurzor vitamínu A). Na ich vstrebávanie je ideálne konzumovať microgreens spoločne s výdatnejšou porciou s obsahom tuku (chlieb s maslom či čerstvým syrom, vajíčka, porcie s mäsom a pod.)

Výhonky mikrozeleniny sú bohaté na antioxidanty ako tokoferol (vitamín E) a vitamín A, respektíve beta-karotén, z ktorého si telo vitamín A (retinol) vytvorí. Podporujú správnu funkciu očí, kože a bojujú proti starnutiu buniek a ochabovaniu svalstva. Vitamínom A sa dá predávkovať, nie ale, ak ho užívame v prírodnej forme – vtedy si ho telo „preberie“ a vyrobí len toľko, koľko potrebuje.

Výhonky microgreens sú bohaté aj na minerály, konkrétne vápnik a tiež horčík, ktorý nájdeme predovšetkým vo výhonkoch brokolice. Má vplyv na správnu funkciu svalov, nervov a zaberá proti únave. V „tradičnej“ zelenine ho ale ubúda – aj kvôli intenzívnemu poľnohospodárstvu, ktoré o horčík ochudobňuje pôdu (a rastliny si ho potom nemajú odkiaľ brať).





Microgreens pri športe: energia i regenerácia





Microgreens pomáhajú posilňovať imunitu aj „nakopnúť“ ráno vďaka vysokému obsahu vitamínu C. Obsahujú ho od 20 mg na 100 g (aj to je ale dvojnásobné množstvo, ako napr. v paradajkách) do 147 mg na 100 g (výhonky červenej kapusty), čo je skoro dvojnásobok odporúčanej dennej dávky. Vhodný spôsob konzumácie vzhľadom na postupné uvoľňovanie vitamínu je na raňajky.

Microgreens brokolica (a ďalších plodín z čeľade kapustovitých) obsahujú najväčšie množstvo antioxidantov (predovšetkým vo forme vitamínu E). Tie sú prevenciou rakovinového bujnenia a hrajú významnú úlohu aj pri regenerácii organizmu a svalov – hodí sa preto na „okorenenie“ jedla po športovej záťaži.

Medzi ďalšie príbuzné brokolice s veľkým podielom zdraviu prospešných živín patrí kapusta, karfiol alebo ružičkový kel. Nie všetkým tieto plodiny chutia a niektorým navyše spôsobujú zažívacie nepríjemnosti. Tie pri konzumácii vo forme microgreens nehrozia a preto nie je problém si ich dopriať aj pred športom či závodom.





Mestská farma: kde sa rodia microgreens





Poľnohospodárska pôda je v dnešnej dobe už často degradovaná a obsahuje látky, ktoré nie sú ľudskému zdraviu prospešné. Microgreens predstavujú možnosť, ako rýchlo a pomerne ľahko vypestovať kvalitnú potravinu aj vo veľkých mestách alebo doma. A navyše úplne bez potenciálne nebezpečných látok. Semienko má v sebe dostatok energie, aby vyrástlo do podoby microgreens bez akejkoľvek pomoci v podobe hnojív alebo pesticídov.

V spôsobe pestovania spočíva ďalší benefit výhonkov: Pri ich pestovaní sa ušetrí až 80% oproti konvenčnému poľnohospodárstvu. Vďaka svetlu rastú rýchlo a „vo dne v noci“, takže sú neustále k dispozícii pre reštaurácie, lokálne obchody s potravinami aj jednotlivcov. A čo je najlepšie – dajú sa pestovať celoročne, teda bez problému aj v zime a nie je nutné (ani žiaduce) ich prevážať na dlhé vzdialenosti. Sú tak jednou z mála naozaj čerstvých a zároveň lokálnych potravín.





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)





Ako pestovať doma microgreens: pre domáce pestovanie bohato postačí denné svetlo, prichádzajúce oknom, prípadne klasická lampička. Na doma sa dá kúpiť domáca pestovateľská sada. Lahôdkami medzi microgreens sú napríklad koriander, žerucha, červená kapusta, čučoriedka čínska, šošovica, ale napríklad aj hrášok, mrkva alebo uhorka, repa či horčica, ktoré prekvapia autentickou chuťou. Microgreens je možné vypestovať de facto z akéhokoľvek semienka. Niekedy sa to ale z rôznych dôvodov neoplatí: to je prípad napríklad listového šalátu, ktorý je v tejto forme veľmi horký. Väčšina bežne pestovaných microgreens dosiahne požadovaný vzrast zhruba za týždeň. Rastlinky sa zberajú zhruba 5 cm vysoké a jedia sa ideálne čerstvé.