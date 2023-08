Naozaj funguje: metóda vákuum na dokonale štíhly pás

Vákuum patrí medzi najúčinnejšie cvičenia, ktoré vám pomôžu zúžiť váš pás. Jeho prevedenie je ľahké a nezaberie ani veľa času.

Vákuum je špeciálne cvičenie, počas ktorého dochádza k izometrickej kontrakcii priečneho brušného svalu – jedná sa o najhlbší brušný sval, ktorý má veľký vplyv na celkové zdravie tela a najmä jeho držanie. Okrem toho však ide aj o skvelý a účinný spôsob, ako sa zbaviť nahromadeného brušného tuku, ktorý v dnešnej dobe trápi čoraz viac ľudí. Prevedenie cviku je navyše veľmi jednoduché a nepotrebujete k nemu žiadne ďalšie pomôcky – iba chvíľu vášho času a chuti schudnúť.

ilustračný obrázok

Cvičenie vákuum a jeho vplyv na brušný tuk





Špeciálne cvičenie vákuum by ste mali vykonávať vždy ráno nalačno (je však vhodné sa predtým napiť trochu teplej vody) a to v stoji alebo v predklone, s rukami zaprenými o nohy nad kolenami a s telom v pravom uhle. Pokiaľ cvičenie pridáte do svojho každodenného režimu, účinne tým aktivujete peristaltiku čriev, čo je dôležitý faktor, vďaka ktorému sa cítite dobre – až 95 % serotonínu, známeho aj ako hormón šťastia, sa totiž vylučuje práve do tenkého čreva.

V prípade, že však dochádza k spomaleniu peristaltiky, napríklad sedavým životným štýlom či nezdravou stravou, zhoršuje sa funkcia trávenia pričom ich môže často trápiť stolica. To je tiež dôvod, (okrem iného), prečo sa im začína hromadiť tuk okolo brucha a na stehnách a objavovať sa celulitída, tmavé kruhy pod očami, zvädnutá tvár a ďalšie estetické problémy. Preto je dôležité udržiavať dobrú črevnú flóru, pre ktorú je zásadný správny pohyb tela a najmä cvičenie vákuum a s tým spojené posilnenie peristaltiky čriev.





Ako vykonať cvičenie





Najprv sa postavte alebo ohnite do predklonu, zaprite so svojimi pažami o oblasť nad kolenami a uistite sa, že držíte telo v pravom uhle. Potom je na čase vykonať cyklus nádych a výdych, a to dvakrát - keď vydýchnete posledný vzduch, musíte "vtiahnuť" brucho dovnútra, ako by ste robili podtlak. V tejto polohe vydržte niekoľko sekúnd (skúste vydržať čo najdlhšie a s každým ďalším dňom pocítite, ako sa zlepšujete), potom uvoľnite brucho a veľmi plynulo sa nadýchnite. V prípade, že cvičíte zohnutie dopredu a chcete sa nadýchnuť, najprv sa pomaly postavte.

Počas cvičenia je dôležité, aby ste sa sústredili na vtiahnutú časť brucha a pociťovali tlak, ktorý na ňu vyvíjate. Aby ste získali čo najlepšie výsledky, urobte každé ráno aspoň 3 série – pokiaľ však chcete a máte čas, môžete ich vykonať 10. Postupom času tiež môžete skúsiť zložitejšiu verziu tohto skvelého cviku. Je však dôležité, aby ste si boli istí, že dokážete plne ovládať svoje brušné svaly. Akonáhle teda vtiahnete brucho dovnútra, skúste pri držaní vzduchu niekoľkokrát nafúknuť brucho a zase ho stiahnuť dovnútra. Tým skvele premasírujete orgány.





ilustračný obrázok

Zdravotné benefity vákuum tréningu brucha





Zaujíma vás, aké pozitíva vám toto pravidelné cvičenie prinesie? Sformujete svoje priame a šikmé brušné svaly, spevníte vnútorné brušné svaly, zoštíhlite svoj pás a zaistíte si lepšie držanie tela. Okrem toho povzbudíte činnosť čriev, predídete zápche a zmiernite aj bolesť chrbta.





ilustračný obrázok

Šťava pre dobrú peristaltiku





Hoci vám cvičenie vákuum môže pomôcť zúžiť pás, je tiež dôležité venovať pozornosť svojmu stravovaniu. Ak chcete získať ešte lepšie výsledky, môžete si každé ráno pripraviť pred raňajkami aj túto chudnúcu šťavu pre lepšiu peristaltiku. Na jej prípravu budete potrebovať nasledujúce ingrediencie:

400 mililitrov mrkvovej šťavy

30 mililitrov brokolicovej šťavy

surové zemiaky

kapustovú šťavu

Všetky ingrediencie stačí pridať do mixéra a následne ich všetky rozmixovať. Zmes pite na lačno, a to najlepšie pol hodiny až hodinu pred raňajkami, aby mohla účinne podporiť črevnú mikroflóru a zlepšiť peristaltiku.