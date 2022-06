Plávanie vs chudnutie: aká je pravda?

Ako je to ale s chudnutím? Koľkokrát týždenne treba plávať, aby ste zhodili prebytočné kilá? A je pravda, že sa v studenej vode viac ukladá tuk?





O chudnutí plávaním koluje mnoho mýtov a poloprávd. Tiež ste počuli, že tento šport podporuje chuť do jedla, a nie je preto na zhadzovanie najvhodnejší? Plavecká letná sezóna už začala, preto vás možno zaujíma, či vôbec a prípadne, ako sa dajú prebytočné kilá vo vode stratiť.





1. Vo vode sa tvorí tuk

Možno ste už počuli, že v studenej vode nikdy neschudnete, pretože sa telo bráni pred chladom tým, že si tuk naopak ukladá. Na tom síce niečo je, ale iba v prípade, že by ste v studenej vode stáli a nehýbali sa. Ak ste prišli aktívne športovať, čoskoro sa zahrejete a nič také nehrozí.

Ak hovoríme o kondičnom plávaní, kde je teplota vody asi 26 až 28 stupňov Celzia, potom priberanie na váhe nehrozí. Pri správnom stravovaní naopak dôjde k zníženiu váhy.





2. Na chudnutie je nutná zvlášť teplá voda

Žiadny extrém nie je dobrý. Nemyslite si, že v „horúcom kúpeli“ sa zhadzuje ľahšie. Keď budete chcieť schudnúť plávaním v teplej vode, tak vám bude zle. Okrem toho záleží veľa na štýle. Plávanie “na paničku”, teda pomalé prsia s hlavou nad vodou, je k ničomu.

V príliš teplej vode hrozí prehriatie, nevoľnosť, motanie hlavy a zlé dýchanie. V takom stave nevydržíte športovať dlhšie ako pár minút. Lenže aby ste vôbec začali spaľovať, potrebujete zostať minimálne 20 minút na anaeróbnom prahu. Ten poznáte podľa toho, že ste pri športe schopní krátko odpovedať, ale už by ste napríklad nezvládli spievať. Ideálna teplota vody na kondičné plávanie je podľa odborníkov pod 30 stupňov.





3. Raz týždenne stačí

Pokiaľ chcete schudnúť v bazéne, jedna návšteva týždenne nebude stačiť – pripravte sa najmenej na tri. Na zníženie váhy sa všeobecne odporúča aeróbna aktivita trikrát týždenne po dobu aspoň 30 minút. Pokiaľ ale človek doposiaľ nevykonával žiadnu pohybovú aktivitu, je možné, že schudne aj pri nižšej frekvencii. Vždy je ale potrebné prispôsobiť jedálniček, pretože ten tvorí až 70 percent úspechu.

4. Plávaním sa chudne rovnako ako počas behu

Tiež ste počuli, že hodinou plávania spálite rovnaký počet kalórií, ako keď budete 60 minút v kuse behať? Nie je to také jednoduché - koľko spálite, je úplne individuálne a záleží to na mnohých faktoroch, napríklad na štýle a intenzite pohybu. Navyše, plávaním primárne posilňujete, zatiaľ čo beh je radený medzi kardio cvičenia.

Podľa mňa človek plávaním predovšetkým posilní svaly a mobilizuje kĺby. Je to vhodná aktivita na rehabilitáciu a regeneráciu. Prípadne na posilnenie svalových skupín. Tvorba svalov navyše odbúrava tuk, takže ak budete plávať pravidelne, správnym štýlom a k tomu jesť zdravo, celkom iste telo spevníte. Výsledky však nečakajte za 14 dní.

5. Plávanie podporuje chuť do jedla

Odpísali ste pohyb v bazéne, pretože je po ňom väčšia chuť do jedla? Pravda je taká, že po určitom výdaji energie vo vode budete mať hlad rovnaký ako po akomkoľvek inom športe na súši. Zásadné je dodať telu dostatok energie pred plávaním aj po ňom, nehladovať, a hlavne jesť zdravo a s rozumom.