Plážová diéta: keď vás od plaviek delí len niekoľko kíl

Je založená na zdravom stravovaní.

Parametre

Vhodná pre: muž/žena

Schudnutie za mesiac: 6 kg Cvičenie k diéte: 2x až 3x týždenne

Princíp diéty

Autorom plážovej diéty je celosvetovo preslávený kardiológ Arthur Agatston, ktorý sa snažil nájsť ideálnu diétu pre svojich pacientov. Zostavil preto, takzvanú, plážovú diétu (diétu zo South Beach), ktorá doviedla veľa pacientov doktora Arthura Agatstona k trvalému schudnutiu zdravou cestou. Bol vykonaný aj výskum zdravotníckym centrom Mount Sinai Medical Center.

Z jedálnička sú odstránené primárne jednoduché sacharidy, ktoré majú na svedomí ukladanie tuku v oblasti brucha a celkovú nadváhu. Diéta zo South Beach sa skladá z troch fáz.

ilustračné foto

Prvá fáza trvá 2 týždne, počas ktorých znížite svoju hmotnosť o 3 až 6 kilogramov. V týchto 14 dňoch nesmiete konzumovať žiadne sacharidy. Ale naopak musíte dodržiavať pravidelné stravovanie (raňajky, olovrant, obed, olovrant, večera). Jedlo by sa malo skladať z bielkovín a nenasýtených tukov. A diéta vám povoľuje aj zeleninu a ovocie v malej miere.

V druhej fáze môžete do jedálnička zaradiť aj niektoré sacharidy. Ale stále by ste sa mali vyvarovať priemyselne spracovaným výrobkom, s ktorými ide váha nahor. Stavte na produkty s nízkym glykemickým indexom, vďaka ktorým si udržíte optimálnu hladinu cukru v krvi. Táto fáza sa drží tak dlho, kým neschudnete na požadovanú hmotnosť.

A posledná, tretia fáza, je považovaná za najťažšiu fázu, pretože sa musí držať celý život. Raz za čas máte povolené zhrešiť, ale rozhodne by sa to nemalo stať pravidlom. Vyvarujte sa nezdravým jednoduchým sacharidom a tukom, ďalej aj sladkostiam a produktom s vysokým glykemickým indexom.





ilustračné foto

Čo jesť pri diéte?

Počas prvej fázy diéty zo South Beach sa povoľujú bielkoviny a to konkrétne mäso, vajcia, ryby a mliečne výrobky. Máte povolenú aj zeleninu a ovocie.

V druhej fáze môžete do jedálnička zaradiť časť sacharidov a to celozrnné pečivo a celozrnnú ryžu.





Čo nejesť?

V prvej fáze sa vyhnite sacharidom, medzi ktoré patrí pečivo, cestoviny, zemiaky, ryža a sladkosti.

V druhej fáze máte zakázané priemyselne spracované produkty, ktoré spôsobujú ukladanie tukových zásob.

A posledná, tretia fáza, zakazuje sladkosti, nezdravé sacharidy a nasýtené tuky a taktiež potraviny s vysokým glykemickým indexom.









Výhody a nevýhody

Diéta zo South Beach spadá do kategórie zdravých diét. Je založená na zdravom spôsobe stravovania a chudnutie touto cestou je trvalé, čo sú jej popredné výhody. Ako nevýhodu môže niekto vnímať nutnosť dodržiavať poslednú fázu diéty doživotne.









Vzorový jedálniček diéty South Beach





PONDELOK

Raňajky - omeleta z dvoch vajec so syrom, paradajkový džús, káva bez kofeínu

Olovrant - rolovaný plátok šunky, kúsky zeleru

Obed - šalátové listy s grilovaným kuracím mäsom, zálievka z oleja a octu

Olovrant - kešu orechy

Večera - grilovaný losos, dusená špargľa, miešané šalátové listy s olivovým olejom

2. večera - nízkotučný syr ricotta





UTOROK

Raňajky - omeleta z dvoch vajec, brokolica, zeleninová šťava, chudá slaninka a káva bez kofeínu

Olovrant - kúsok nízkotučného čedaru

Obed - grilovaný zemiak plnený tuniakovým šalátom

Olovrant - pistácie

Večera - grilovaná treska, vyprážaná miešaná zelenina, miešaný šalát s olivovým olejom

2. večera - vlašské orechy

ilustračné foto





STREDA

Raňajky - omeleta z dvoch vajec s paprikou, chudá slaninka, zeleninová šťava, čaj

Olovrant - kúsok nízkotučnej mozzarelly

Obed - šalátové listy s grilovaným granátom, zálievka z oleja a octu

Olovrant - mandle

Večera - grilovaná bravčová sviečková, grilované paradajky a paprika, nakrájaná kapusta

2. večera - nesladená želatína, koktailové paradajky





ŠTVRTOK

Raňajky - francúzsky zeleninový koláč so špenátom, paradajkový džús, káva bez kofeínu

Olovrant - morčacia roláda, majonéza s koriandrom

Obed - šalátové listy s grilovanými plátkami hovädzieho, zálievka z oleja a octu

Olovrant - tvaroh

Večera - grilovaný chudý bravčový plátok, grilovaná cuketa a tekvica, dusený hrášok

2. večera - nesladená želatína, kúsok mozzarelly bez tuku





PIATOK

Raňajky - omeleta z dvoch vajec so šunkou a špargľou, paradajková šťava, káva bez kofeínu

Olovrant - hummus a kúsky zeleru

Obed - šalátové listy s nakrájanými morčacími prsiami, zálievka z oleja a octu

Olovrant - para orechy

Večera - grilovaná ryba, dusený kel s kúskami slaniny, grilovaná paprika a baklažán, rukolový šalát s octom

2. večera - nízkotučný syr ricotta





SOBOTA

Raňajky - omeleta so šunkou a kúskami špargle, čerstvá paradajková šťava, káva bez kofeínu

Olovrant - nesladená želatína

Obed - zelené šalátové listy, kúsky tuniaka, zálievka z octu a oleja

Olovrant - nízkotučný syr ricotta

Večera - grilované morčacie prsia, karfiolová kaša a dusená brokolica, uhorkový šalát

2. večera - kešu oriešky





NEDEĽA

Raňajky - omeleta z dvoch vajec, zeleninová šťava, čaj bez kofeínu

Olovrant - nízkotučný čedar

Obed - grilované kuracie mäso, čerstvé šalátové listy, zálievka z oleja a octu

Olovrant - lieskové orechy

Večera - opekané huby so špenátom, dusená tekvica a cuketa

2. večera - nesladená želatína