Prečo priberáme v zime?

... Možno by to tak nemuselo byť, keby sme si uvedomili, že často veríme nezmyslom.



Priberanie na akékoľvek ročné obdobie je v podstate mýtus a má veľmi jednoduché vysvetlenie. A možno, že až si tento článok prečítate, naozaj prestanete na zimu priberať, pretože zistíte, že či je teplo alebo zima, to vlastne vôbec nie je podstatné.





Babské reči





Môžete tisíckrát hovoriť, že na zimu skutočne priberáte a vysvetľovať si to starou babskou formuláciou, že telo sa prirodzene obaľuje tukom, aby prečkalo zimu, že sme na to geneticky predurčení. Dokonca nám to niektoré časopisy aj podsúvajú ako pravdu.

Telo samozrejme vníma, kedy je zima a kedy teplo. Ale nie je také múdre, aby začalo ukladať tuky len preto, že vonku klesli teploty, a navyše z hľadiska evolúcie – už sme sa predsa dávno prispôsobili podmienkam 21. storočia. Inak by ženy boli rovnako chlpaté ako muži, pretože v jaskyni jednoducho bývala zima.

Jednoduchá matematika





Je ale pravda, že niektorí ľudia majú tendenciu na zimu pribrať. Kilá môžu v jednotlivých ročných obdobiach skákať. Je to dokonca vedecky podložené. Ženy v priemere dve až tri, muži až päť. Ale nie je to tým, že svieti slnko alebo padá sneh, ale tým, čo naše telo začne požadovať. V zime sú Vianoce a všeobecne sa prejedáme počas sviatkov. V lete býva zase horúco, nemáme toľko hlad a prirodzene chudneme.

Popri prejedaní, ktoré je dané veselím, máme aj chute na inú skladbu jedálnička ako v teplých mesiacoch. V zime prirodzene stúpa napríklad chuť na sladké, pretože je kratší deň, skôr sa stmieva, chodíme za tmy do práce a z práce a celkovo máme menej energie. Telo potom prahne po rýchlom sacharidovom dopingu v podobe monosacharidov, ktoré nemajú z výživového hľadiska skoro žiadny prínos – len sa po nich priberá. Vo svojej vlastnej podobe to sú rôzne sušienky, čokoládové tyčinky, cukríky, tortičky a tak ďalej. Okrem toho máme chute na tučnejšie a mastnejšie jedlá.

ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)





Nevieš, čo ješ





Človek, ktorý si nestráži to, čo je, sa potom týmto chutiam poddáva a má pocit, že na zimu obaľuje telo tukom, aby nezmrzol. V konečnom dôsledku ho ale obaľuje úplne zbytočne.

Zaujímavé na všetkom je, že vo chvíli, keď sa prestanete strážiť a nemáte jedálniček nijako riadený, si ani neuvedomíte, že jete tučnejšie, mastnejšie, sladšie, ani že jete väčšie porcie, pretože vám chýba energia. A pretože s nepriaznivým počasím sa tiež znižuje objem pohybovej aktivity, začínate priberať na váhe a vytvárať si rezervy. Takže v konečnom dôsledku je úplne jedno, že je zima. Môžete si za to sami tým, že sa nestrážite a že je vaša životospráva úplne zlá.





Učiť sa počúvať telo





Sú chyby, ktoré priberanie na zimu vyvolávajú, a sú to stále tie isté diétne chyby ako v ktoromkoľvek inom ročnom období. Najväčšia z nich je nepravidelnosť a zlá skladba jedálnička, ktorý nie je vyvážený. Jesť zdravo nie je zložité, ale pomerne zložité je sa to naučiť. Človek, ktorý sa nikdy nezaoberal tým, čo je, len ťažko pochopí, prečo je bageta s marmeládou na raňajky zlá, zatiaľ čo toast s tvarohom neškodí. Človek, ktorý premýšľa nad tým, čo je, vie, že bageta s marmeládou zvýši hladinu cukru v krvi tak rýchlo, že vyvolá ďalšiu chuť na sladké, zatiaľ čo energia z toastu s tvarohom je využitá správne, bez zvyšku, ktorý by sa uložil a bez vedľajších účinkov.

ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)





Nová výchova





Rovnako tak, ako ste sa museli naučiť plávať, musíte sa naučiť aj to, akým spôsobom fungujú procesy vo vašom tele. Až potom totiž poznáte, kedy je správne čo jesť a kedy nie. A potom budete vedieť, že až dostanete chuť v zime na hranolky, nie je to tým, že je zima a telo si vytvára tukové zásoby, ale pretože ste zle jedli a telu teraz niečo chýba. Vôbec chute na sladké, mastné, presolené a iné jedlo, ktoré sa vymyká „norme“, je vždy len dôsledok zlej skladby jedálnička.

A z toho jednoducho vyplýva – akékoľvek priberanie na akékoľvek obdobie nie je v poriadku, pretože nie je prirodzené. Je to len hlúpy zvyk telu doháňať energiu. A môže sa to zdať ako bludný kruh. Lenže je tu pomerne jednoduchá cesta, ako z neho von. Keď začnete jesť správne a vyvážene, nemusíte sa báť ani toho, že telo bude bez energie, pretože ju bude prijímať z pravidelnej a vyváženej stravy a metabolizmus bude správne fungovať, a to či je teplo alebo zima.





Zimné rady, ktoré sú vlastne celoročné





Nebojte sa naučiť jesť – výživoví poradcovia vám vysvetlia základy správnej skladby jedálnička. Nemusíte mať nadváhu preto, aby ste navštívili výživovú poradňu a chceli sa naučiť správne jesť – chránite sa tak, aby ste problém s kilami navyše nemuseli nikdy riešiť.

Jedzte 5× denne – jesť by sa malo každé 2,5–3 hodiny, ideálne 5× za deň, ale nemusí to byť pre všetkých rovnaké. Niekto môže mať režim upravený podľa toho, ako veľmi skoro ráno vstáva a kedy chodí spať. Vďaka stravovaciemu plánu na mieru sa naučíte, prečo je správne jesť jednotlivé potraviny, v akom množstve a kedy.

Jedzte denne v pomere 55:30:15 – je to pomer sacharidov, tukov a bielkovín, ktoré by ste mali prijímať zo stravy. Pričom vám práve dietológ vo výživovej poradni vysvetlí, čo patrí medzi sacharidy. Je to veľká skupina potravín, do ktorej zaraďujeme predovšetkým pečivo, strukoviny alebo cestoviny.

Ovocie je vhodné na dopoludňajšiu i popoludňajšiu desiatu – doplníte tak energiu medzi hlavnými jedlami. Len dajte pozor na to kalorické ovocie, ktoré má vyšší obsah cukru, ako sú napríklad banány, hrozno a sušené ovocie.

Obed aj večera by mali byť korunované zeleninou – tá by napokon mala tvoriť takmer polovicu taniera. Dobrá je v surovom stave alebo povarená v pare.

Hľadajte nástrahy – vyhýbajte sa bielemu a sladkému pečivu, nie každé tmavé pečivo je celozrnné. Nie každá šunka obsahuje dosť mäsa a málo soli. Čítajte etikety!

Dávajte pozor na produkty bez tuku a bez cukru – nie všetko, čo má označenie light, môžete rovno považovať za diétne. Napr. v jogurtoch typu 0% tuku je tuk často nahradzovaný cukrom a škrobom. Je teda lepšie zvoliť biely jogurt so strednou tučnosťou, teda s obsahom 1–3 % tuku, a v prípade, že máte chuť na jogurt sladký, radšej si doň pridajte čerstvé ovocie. Jogurt si môžete dosladiť napríklad medom, sirupom z agáve či stéviou.

Vyberajte častejšie zdroje bohaté na tryptofán – tryptofán je látka (aminokyselina), ktorá nám pomáha k navodeniu pocitu pohody a vnútorného pokoja v období, keď sa nám ho nedostáva. Najviac je obsiahnutá v kuracom a morčacom mäse, vajciach, krevetách a ďalších plodoch mora, hnedej ryži, sójových výrobkoch, mandliach, slnečnicových semienkach a iné.



ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)



Jedzte v malých porciách – ale pravidelne. V prípade hladu sa dojedzte zeleninou.

Varte v pare – pečte alebo duste. Jednak nebudete pokrmy okrádať o živiny a potom sa tiež vyvarujete zbytočného tuku.

Bielkoviny sú vhodné na obedy aj na večeru – či už vo forme chudého mäsa, ryby, tofu, omelety, alebo strukovín.

Pomáhajte si produktami špeciálnej výživy – nie je na tom nič zlé, ale konzultujte ich s poradcom. Neordinujte si nič sami. Keď nemáte čas variť si obed, obedujte špeciálnu polievku alebo puding, poradia vám v každej výživovej poradni.