Proteínová zmrzlina: vďaka nej si viete dopriať letné osvieženie a naďalej chudnúť

Proteínová zmrzlina: Skutočne zdravá sladkosť?

Studené osvieženie v podobe točenej zmrzliny alebo obľúbeného nanuku príde v letných mesiacoch rozhodne vhod. Škoda len tých kalórií, ktoré sa skôr či neskôr prejavia na váhe. Našťastie v súčasnosti nájdete na trhu aj zdravšiu, ale rovnako chutnú alternatívu, akou je proteínová zmrzlina. Ako už určite tušíte, na rozdiel od tej klasickej obsahuje menej kalórií a väčšie množstvo bielkovín. Navyše má aj niekoľko zdravotných výhod.

Aká je to proteínová zmrzlina?

Už zo samotného názvu je zrejmé, že ide o ľadové osvieženie s vysokým podielom bielkovín. V prospech mnohých proteínových zmrzlín však hrá aj nižší obsah sacharidov, vďaka čomu sa stali obľúbenou maškrtou nielen medzi športovcami, ale aj ľuďmi, ktorí chcú schudnúť alebo si udržať štíhlu líniu. Namiesto klasických sladidiel výrobcovia používajú zdravšie, často nízkokalorické alternatívy, stéviu a erytritol.

POZOR: Nie každá proteínová zmrzlina je automaticky aj nízkosacharidová. V prípade teda, že držíte ketónovú diétu, pred kúpou si pozorne prečítajte jej zloženie s dôrazom na podiel sacharidov.





Zdravotné benefity

Proteínové zmrzliny nielenže potešia vaše chuťové poháriky, ale tiež podporia rast svalovej hmoty a činnosť tráviacej sústavy.





Pozitívne ovplyvňuje rast svalovej hmoty

Bielkoviny plnia v ľudskom organizme niekoľko životne dôležitých funkcií. Podieľajú sa na transporte hemoglobínu, posilňujú imunitný systém a tiež urýchľujú regeneráciu tkanív. Vzhľadom na to, že sú jednou z hlavných zložiek svalov, zaisťujú koordináciu pohybu a zároveň podporujú rast svalovej hmoty. Na výrobu proteínovej zmrzliny sa najčastejšie používa mliečny alebo srvátkový proteín, ktorý podľa štúdie kolektívu vedcov z Top Institute Food and Nutrition (TIFN) Netherlands, urýchľuje ako regeneráciu svalstva, tak aj rast svalovej hmoty a úbytok hmotnosti. Z tohto dôvodu je proteínová zmrzlina skvelou voľbou pre športovcov – či už pred alebo po tréningu.

POZOR: Nie každá proteínová zmrzlina má rovnaký podiel bielkovín. Zatiaľ čo v 100 g bežne dostupnej proteínovej tvarohovej zmrzliny sa nachádza 8,5 gramov bielkovín, v prípade špecializovanej zmrzliny je to niekoľkokrát viac - 58 gramov. Dajte si teda pozor na to, akú zmrzlinu kupujete.





Podporuje úbytok hmotnosti

Samozrejme, neplatí to pre všetky druhy proteínových zmrzlín, avšak väčšina z nich sa môže pochváliť nízkym podielom sacharidov. Jej konzumácia teda nezvyšuje hladinu cukru v krvi ako klasická zmrzlina. Uspokojí tak chuťové poháriky aj ľudí s cukrovkou, ktorí si na nej môžu bez obáv pochutnať. Rovnako spestrí jedálniček a vykúzli úsmev na tvári jednotlivcom s túžbou schudnúť pár kilogramov.

Niektoré druhy proteínovej zmrzliny majú vysoký podiel vlákniny, ktorá podporuje činnosť tráviacej sústavy, navodzuje pocit sýtosti a tiež zabraňuje zvýšeniu hladiny cukru v krvi.

S úbytkom hmotnosti úzko súvisí aj množstvo kalórií v jednej porcii. Opäť sa odvíja od konkrétnej značky, ale v mnohých prípadoch to môže byť až o polovicu menej ako pri klasickej zmrzline. Pár lyžičiek proteínovej zmrzliny každý deň vám teda na váhe rozhodne nepridá.





Udržuje podiel nasýtených tukov pod kontrolou

Tuky rozhodne patria do jedálnička, ale nesmie sa to s nimi preháňať. Obzvlášť pokiaľ ide o potraviny bohaté na nasýtené tuky. Tie zvyšujú riziko vzniku niekoľkých kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny prsníka či pľúc.

Odporúčaný denný príjem nasýtených tukov je max. 20 gramov, avšak iba v jednej porcii klasickej vanilkovej zmrzliny ich je 4,8 g. Aj v tomto smere je teda proteínová zmrzlina vo výhode, pretože jedna porcia spravidla obsahuje 1 až 3 gramy, v závislosti od značke.





Nevýhody proteínovej zmrzliny

Ako sa hovorí, každá minca má dve strany. Platí to aj v prípade proteínovej zmrzliny, ktorá má okrem vyššie spomínaných benefitov aj malé nevýhody.

Tu sú:





Vyšší obsah sacharidov (v niektorých druhoch)

Ako som už v úvode naznačil, prívlastok „proteínová“ zmrzlina nie je to isté ako low carb alebo nízkosacharidová zmrzlina. Niektoré druhy teda môžu obsahovať pokojne aj 15 – 20 gramov cukrov na porciu. Je to síce o niečo menej ako bežná čokoládová alebo vanilková zmrzlina, ale aj také množstvo môže negatívne ovplyvniť fungovanie niektorých častí organizmu. Nielenže dochádza k zvýšeniu hladiny cukru v krvi, ale narastá aj riziko vzniku cukrovky, srdcových chorôb či problémov s pečeňou.





Nízka výživová hodnota

Aj keď sa v každej porcii proteínovej zmrzliny nachádza značné množstvo bielkovín, obvykle jej chýbajú ďalšie rovnako dôležité látky pre ľudské telo ako vitamíny a minerálne látky. Ak ich získavate z iných potravín, nie je to žiadny problém. Ale v prípade, že ovocie a zelenina sa vo vašom jedálničku nenachádzajú, môže sa nedostatok spomínaných živín prejaviť vážnymi zdravotnými komplikáciami.





Možné tráviace problémy

Niektoré typy proteínovej zmrzliny obsahujú prebiotiká. Látky, ktoré sú na jednej strane zdraviu prospešné (zlepšujú trávenie, podporujú rast črevných baktérií), avšak na druhej predstavujú jednu z častých príčin plynatosti či nadúvania.





Podporuje prejedanie

Proteínová zmrzlina má povesť nízkokalorickej alternatívy tradičnej zmrzliny. Práve na to sa snažia poukázať aj samotní výrobcovia zmrzliny. Bežný človek je tak v presvedčení, že si kupuje naozaj zdravý produkt s minimom kalórií, vzhľadom na to mu nerobí problém zjesť aj celé balenie. To však v skutočnosti zahŕňa často aj 4 porcie, ktoré si treba rozdeliť na viac dní.





Recepty na prípravu domácej proteínovej zmrzliny

Vrátane vyššie spomínaných benefitov tiež považujem za veľkú výhodu jej ľahkú prípravu. Proteínovú zmrzlinu si ľahko urobíte aj v domácich podmienkach, pričom nepotrebujete žiadne špeciálne kulinárske zručnosti. Navyše si jednotlivé suroviny zostavíte presne podľa seba. Inšpirovať sa môžete napríklad niektorým z nasledujúcich receptov, ktoré sa mi najviac osvedčili.





Proteínová zmrzlina pre vegánov

Ingrediencie:

½ šálky sójového alebo mandľového mlieka

½ šálky drveného ľadu

½ šálky vegánskeho proteínového prášku (vanilkového, čokoládového…)

1 ČL instantnej kávy

topping alebo kešu oriešky





Postup:

Ako prvé dáme do mixéra sójové mlieko, následne pridáme proteínový prášok, instantnú kávu a na záver kúsky ľadu. Všetko dôkladne rozmixujeme a hneď tiež podávame. Navrch môžeme pridať nízkosacharidový karamelový topping alebo kešu oriešky na dochutenie.









Proteínová zmrzlina s ovocím

Ingrediencie:

½ hrnčeka kokosového mlieka

150 g gréckeho jogurtu s nízkym obsahom tuku

½ banánu

3 PL proteínu

3 PL malín

3 PL černíc





Postup:

Do mixéra dáme najskôr grécky jogurt, proteínový prášok, banán, maliny, černice a na záver kokosové mlieko. Všetko dôkladne rozmixujeme, ochutnáme, a pokiaľ sa nám zdá zmes málo sladká, dochutíme pár kvapkami čakankového sirupu, ktorý má minimum sacharidov a kalórií. Ešte raz premiešame a dáme aspoň na 3 hodiny zmraziť.