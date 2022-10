S pribúdajúcim vekom pribúdajú aj kilá. Prečo je to tak?

Prečo je s pribúdajúcim vekom také ťažké schudnúť?

S pribúdajúcim vekom môže začať dochádzať k tomu, že naše telo začne priberať až pol kila za rok. Zdá sa to ako zanedbateľných pár stoviek gramov, ale keď sa na ručičku pozriete po desiatich či dvadsiatich rokoch, môže sa vaša postava zmeniť z ladných kriviek až takmer k obezite. Samozrejme, nie každý bude mať s pribúdajúcim vekom problém s váhou, pretože telesná hmotnosť a ukladanie tukov sú v nemalej miere ovplyvnené genetikou, fyzickou aktivitou a prijímanými potravinami. Aj tak je ale s rastúcim vekom z roka na rok ťažšie si svoju váhu udržať na rovnakej úrovni.



A prečo k priberaniu na váhe vôbec dochádza?





Čo sa mení, že naša doterajšia fyzická aktivita a voľba jedálnička prestáva na udržanie rovnakej telesnej hmotnosti stačiť? Je to kvôli tomu, že naše svaly, hormóny, metabolizmus a mnoho ďalších funkcií nášho organizmu sa s vekom menia, kvôli čomu začne často ručička na váhe stúpať.

Nižšie množstvo svalovej hmoty

K strate svalovej hmoty začína dochádzať už po 30. roku veku, a to v priemere o 3 až 8 percent za desať rokov. Môže to byť vplyvom sedavého zamestnania a nižšej dobe strávenej športom či inou fyzickou aktivitou, ale k ochabovaniu svalstva môže dochádzať aj kvôli zdravotným komplikáciám, ako je artritída, zranenie či zotavovanie po operáciách. Jednotlivo tieto faktory nemajú na stratu svalovej hmoty významný vplyv, avšak pri kombinácii niekoľkých stavov už sú zmeny viditeľné. Aby ste si udržali rovnakú postavu, možno budete musieť zahrnúť do vášho harmonogramu viac fyzickej aktivity alebo skonzumovať o niečo menej kalórií ako ste boli zvyknutí.





Hormonálne zmeny spojené s vekom





K hormonálnym zmenám spojeným s vekom dochádza u mužov aj žien a môže to byť dôvod, prečo časom začnú priberať na váhe. U žien je to jednoznačne menopauza, ktorá sa u žien objavuje medzi 45. a 55. rokom veku a pri ktorej telo zaznamenáva výrazný pokles estrogénu – hormónu, ktorého znížené množstvo vedie časom k ukladaniu tukových zásob do oblasti brucha. Výkyvy nálady pri menopauze môžu tiež viesť k ťažšiemu dodržiavaniu zdravej životosprávy a nižšiemu času strávenému fyzickou aktivitou. Aj kvôli tomu ženy pri menopauze väčšinou priberú okolo 2 až 3 kilogramov. U mužov má obdobnú funkciu pokles testosterónu, ktorého produkcia postupne klesá od 40. roku veku.





Znížený metabolizmus





A potom už sa to nabaľuje. Nižšie množstvo svalovej hmoty vedie nutne k zníženiu metabolizmu a naberaniu na váhe. Začarovaný kruh ešte pomáha roztáčať fakt, že čím viac tukov a menej svalov máte, tým sa ďalej znižuje schopnosť tela spaľovať kalórie a váha ďalej narastá.





Nedostatok času na cvičenie





Medzi tridsiatym a päťdesiatym rokom veku bývame kariérne najúspešnejší, čo nám prináša množstvo benefitov. Avšak práca je často na prvom mieste a starostlivosť o telo, pravidelný šport a premýšľanie nad jedálničkom môže byť na vedľajšej koľaji, čo môže znamenať začiatok celého problému s priberaním váhy. Začíname sa menej pohybovať, viac sedíme a svoje jedlo do seba hodíme čo najrýchlejšie, aby sme stihli meeting o pol druhej. To sa dá urobiť raz, avšak nie pravidelne niekoľko po sebe nasledujúcich rokov.

Zmeny životného štýlu





Niekedy ale tiež prinesie veľkú zmenu rodičovstvo a život s ním spojený. Predtým ste hodinu po práci strávili v posilňovni alebo ste došli na bicykli z práce domov, dnes sedíte s batoľaťom v náručí a snažíte sa urobiť čokoľvek pre to, aby prestalo plakať. V ďalších rokoch venujete všetok svoj voľný čas učeniu s dieťaťom, schôdzkam a ďalším aktivitám, ktoré sú so školskými rokmi vášho dieťaťa spojené. A na seba nemáte čas. Vaše plány ohľadom cvičenia a dodržiavania zdravej životosprávy naraz nie sú to, na čo myslíte, čo môže skĺznuť k tomu, že sa ručička na váhe posunie o pár čísel ďalej.