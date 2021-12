Strata menštruácie kvôli diéte? Aj to vám hrozí

... a ďalších zdravotných problémov, ktoré by ste inak vôbec nemuseli mať.



Ženy často dávajú ideálnu postavu na prvé miesto a často sú pre to ochotné urobiť čokoľvek. Bohužiaľ, diéta u nežného pohlavia má celý rad skrytých rizík, ktoré je potrebné brať do úvahy. Jedným z nich je strata menštruácie, ktorá môže byť dokonca aj dlhodobejšieho charakteru. V mojom dnešnom článku sa teda pozriem na to, prečo k tomu dochádza aj ako sa stravovať, aby ste strate periódy zabránili.





Prečo dochádza k strate menštruácie?

Laici môžu mať pocit, že za stratou menštruácie môže byť intenzívne cvičenie a zdvíhanie ťažkých váh. Oveľa častejšie je ale na vine zle nastavený diétny režim. Akonáhle telu nedodáte dostatok kalórií, ale napriek tomu ho nútite tvrdo trénovať, musí obmedziť všetky, na prvý pohľad nepotrebné, procesy. A medzi ne patrí i menštruácia. To je logické aj z evolučného hľadiska - ak matka nemala dostatok potravy ani pre seba, nemalo by najmenší zmysel priviesť na svet ešte dieťa. Okrem straty menštruácie ale môže tiež dôjsť k oslabeniu imunitného systému alebo problémom s pohybovým aparátom a správnym vývojom kostí.









Kto je stratou menštruácie ohrozený najviac?

Na túto otázku bohužiaľ neexistuje ľahká odpoveď, ale všeobecne hrozí primárne mladším ženám do 30 rokov veku v náročných diétach s nedostatočným počtom kalórií a sacharidov. Do zhruba tohto veku nie je ustálená produkcia luteinizačného hormónu a čím staršie ženy sú, tým stabilnejšia ich menštruácia je. Každopádne, ak nemáte energiu, hypotalamus obmedzí alebo dokonca úplne zastaví produkciu hormónov zodpovedných za ovuláciu. Dostupné výskumy ukazujú, že u mladých žien sa zníženie kalórií o 470 až 810 prejaví už do troch mesiacov. Všeobecne povedané je však nutné počítať s tým, že neexistuje žiadny univerzálny jedálniček, ani žiadne bezpečné zníženie kalórií a čo je dobré pre jedného, nemusí vyhovovať niekomu inému. Mali by ste vždy byť v ľahkom kalorickom deficite, ale zároveň pokrývať bazálny metabolizmus a časť aktivitou vydanej energie.





Ako chudnúť zdravo? Ktoré živiny jesť?

Strata menštruácie sa môže objaviť ako dôsledok hormonálnej nerovnováhy. Najskôr klesne hladina GnRH (gonadotropín uvoľňujúci hormón), neskôr potom podľa dostupných informácií aj luteinizačného hormónu, folitropín, estrogénu, progesterónu aj testosterónu. A štúdie v tomto prípade ukazujú, že za stratou cyklu môže okrem kalorického deficitu stáť napríklad aj nedostatočný príjem sacharidov, ktorý je spojený s nižšou hladinou leptínu, ktorý ďalej ovplyvňuje hladinu niektorých z vyššie uvedených hormónov. Hoci množstvo dostupných výskumov nie je príliš vysoké, podľa väčšiny rešerší to vyzerá, že dlhodobá keto diéta bez dostatočného množstva sacharidov môže skutočne spôsobiť stratu menštruácie. Vo všeobecnosti by teda sacharidy mali tvoriť aspoň 15-20% celkového príjmu kalórií, ale môže to byť aj viac.









Je strata menštruácie zlé znamenie?

Samozrejme. Hoci niektoré ženy sú v dnešnej absurdnej dobe rady, že majú pokoj, v skutočnosti je to dôvod na obavy. Štúdie ukazujú okrem iného aj to, že strata menštruácie ovplyvňuje kvalitu kostí, čo môže viesť k celému radu nepríjemných úrazov a ochorení vrátane predčasne diagnostikovanej osteoporózy. Rozsah komplikácií však do značnej miery súvisí s tým, v ako hlbokom kalorickom deficite sa nachádzate, aj ako dlho ste v diéte. Napriek tomu ale nie je dobré brať stratu menštruácie na ľahkú váhu a mali by ste to riešiť okamžite po objavení tohto problému.





Dá sa s tým niečo robiť?

Našťastie áno. A v zásade to nie je nič tak zložité, stačí si dať na nejaký čas pauzu od náročných tréningov, viac jesť a sústrediť sa na odpočinok. Aj keď to samozrejme celá rada atlétiek pred súťažou nechce ani počuť a telo ženú úplne iracionálne do extrémnych situácií.