Sushi nie je vždy diétne jedlo

Sushi reštaurácií je u nás už neúrekom a každú chvíľu sa niekde nájde nová. Ľudia sa zúčastňujú kurzov na výrobu tohto pokrmu a nejedna rodina si sushi pravidelne pripravuje doma. Je ale pre vás zdravé? A patrí medzi diétne potraviny, alebo vôbec nie?

Sushi sa u nás teší veľkej popularite a asi automaticky by ste povedali, že je aj zdravé. Nie je to ale len optický klam? Nie je tento farebný pokrm len skrytou kalorickou bombou?





Domáce je zdravšie

Sushi rozhodne patrí k zdravým jedlám. Vďaka kvalitným a tučným rybám obsahuje potrebné omega-3 mastné kyseliny, morskú riasu s množstvom minerálov a ľahko stráviteľné sacharidy v lepkavej ryži.

Pokiaľ si sushi pripravíte doma, opatrne s použitím surovej ryby. Tiež ak sushi zjete vo veľkom množstve v reštaurácii, tak zjete aj extrémne množstvo slanej sójovej omáčky a nakladaný zázvor s glutamátom a éčkami, potom jeho prospešnosť ľahko stráca na lesku.





Pre domáce sushi dajte prednosť radšej variante maki sushi so zeleninou, avokádom, údeným lososom či kaviárom. Zázvor si môžete doma jednoducho naložiť sami. Jeden hrnček plátkov zázvorového koreňa necháte marinovať v náleve, ktorý pripravíte zvarením jedného hrnčeka ryžového octu a tretiny hrnčeka cukru s dvoma lyžicami soli.

Je potrebné vedieť, že sushi je hlavný chod a nemali by ste ho jesť vo veľkom množstve. Porcia zložená zo šiestich až deviatich kúskov zodpovedá hlavnému jedlu. Niekomu by tiež nemuselo veľké množstvo morskej riasy urobiť dobre. Náš črevný mikróbiom obsahuje skrátka iné baktérie ako japonský.





Pozor na množstvo

Sushi je rozhodne zdravá vec, čo sa týka zloženia. Morská riasa má mnoho blahodarných účinkov, obsahuje totiž veľké množstvo jódu, vitamínov A, K aj B a železo. Je zložená z vody, proteínu a obsahuje veľké množstvo vlákniny.

Na druhej strane býva problém s množstvom, nie so sushi ako takým. Ak si sadnete k pojazdnému stolíku a neviete, kedy prestať, množstvo sacharidov, ktoré zjete, vášmu zdraviu ani figúre v dobrom nepridajú. K tomu nadbytok soli zo sójovej omáčky…

Striedme množstvo sushi, kde si doprajete čerstvé ryby, zeleninu, avokádo, riasu aj ryžu, môžem však jednoznačne odporučiť.





Nie každému zdravotne vyhovuje

Tradičná čínska medicína sleduje pri potravinách ich teplotnú charakteristiku, teda aký tepelný efekt bude mať daná potravina na organizmus. Základom sushi sú potraviny chladného typu ako morské riasy, uhorka, biela reďkev. Ochladzujúcu povahu potom pomáha vyrovnávať neutrálna ryža či štipľavý zázvor a chren wasabi.

Napriek tomu, že je teda pokrm termodynamicky vyvážený, neodporúčam ho ľuďom, ktorí sú zimomraví. Ďalej je potrebné si dať pozor pri zníženej funkcii štítnej žľazy, ekzémoch a alergiách. Druhy obsahujúce surové mäso neodporúčam ľuďom s oslabeným trávením, deťom a tehotným ženám. Pokiaľ nemáte vyššie uvedené problémy, kvalitné sushi môžete občas zaradiť do jedálnička ako zdroj mnohých cenných a výživných látok.

Či je sushi diétne, samozrejme záleží na množstve, ktoré zjete, a tiež na jeho kvalite. Sushi reštaurácie typu „all you can eat“ ponúkajú aj mnoho vyprážaných verzií, ktoré so skutočným sushi nemajú veľa spoločného, to sú kalorické bomby. Klasické sushi sa však v malom množstve dá považovať za diétnu potravinu.





Radšej na obed ako na večeru

Sushi obsahuje zaujímavé a prospešné suroviny. Sú nimi morské riasy, ryby a iné morské plody, nakladaný zázvor a zelenina. Tehotné ženy by sa mali tomuto pokrmu vyhnúť, ale ostatní si pochutnajú a obohatia telo o vitamíny A, B, D a napríklad C.

Minerálne látky obsiahnuté v sushi sú najmä vápnik, horčík, železo a jód. Neoddeliteľnou súčasťou tohto jedla sú omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú obsiahnuté v rybách a chránia pred kardiovaskulárnym ochorením.

Pri znižovaní váhy si dajte pozor na to, koľko a akých kúskov zjete. Obmedzte množstvo na osem až desať kusov. Snažte sa vyberať tie, ktoré sú nevyprážané a bez majonézy. Sushi patrí skôr na obed, pretože ryža je vysoko energetická a navečer môže kilogramom uškodiť.