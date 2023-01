Svadba jej bola motiváciou k schudnutiu: 86 kíl, deti na krku.. a takto schudla

Pamätám si, ako som prvýkrát stretol túto úžasnú ženu. Hovorme jej Katarína. Hľadala trénera, ktorý by jej pomohol schudnúť a zlepšiť svoje zdravie, pripraviť sa na svadbu. Keď som sa s ňou zoznámil, hneď som vedel, že má obrovský potenciál. Bolo vidieť, že má veľkú vôľu a odhodlanie dosiahnuť svoj cieľ. Výchova detí a kariéra si ale zobrali svoje. Po rozvode jej tiež pribudli kilá. Chcela sa dať poriadne dokopy, svadba s jej druhým manželom jej bola motivácia.

39 rokov, 2 deti a 86 kíl. Také boli naše úvodné hodnoty.

Spoločne sme vypracovali plán tréningov a stravovania, ktorý bol prispôsobený jej cieľom a možnostiam. Na začiatku to nebolo ľahké, pretože bola zvyknutá na iný štýl stravovania a tréningu, ale postupne sa začala adaptovať na nové návyky a začala vidieť prvé výsledky. Predtým si myslela, že konzumuje zdravo, išla po informáciách z rôznych pochybných zdrojov, skúšala nezdravé diéty, skúšala nevhodne typy cvičení. Všetko sme zmenili.

Keď sa jej telo začalo meniť, začala sa cítiť lepšie a plná energie. Jej sebavedomie rástlo a bolo vidieť, že sa stáva silnejšou a sebavedomejšou osobou. Cvičenie sa stalo pre ňu formou relaxácie a spôsobom, ako sa uvoľniť po náročnom dni v práci. A tak sa približovala k jej cieľu: na svadbe byť v najlepšej forme jej života.

S postupom času sme pridávali na intenzite tréningov a začali sme sa venovať aj kardiu a športu. Teda nielen klasickému cvičeniu vo fitnesscentre, ale sme zaradili aj prirodzené druhy športového pohybu. Začala chodiť plávať, s tým mala veľký problém, keďže sa hanbila za seba. Nakoniec som ju prehovorili a endorfíny po plávaní ju vždy presvedčili, že to stojí za to.

Tiež sme začali viac dbať na stravu a zaradili sme do nej viac zdravých a vyvážených jedál. Zamerali sme sa na všeobecný príjem jedál: primerane rozdelenie sacharidov, bielkovín a tukov. Paradaxne som jej zvýšil príjem. Keďže predtým sa nestravovala dobre a hlavne málo. Vďaka tomu ukladala viac tuku. Tzv. skrytá obezita s nižším príjmom kalórií. Najprv síce o niečo pribrala do tukov v podkoží, ale aj tak len na určitý krátky čas. Telo totiž nebolo zvyknuté príjmať toľko energie a začala ukladať tuk. Po čase ale telo naštartovalo metabolizmus a začala postupne chudnúť, naberať ženské tvary do svalov a zároveň cítila prílev energie.

Výsledky sa nedali prehliadnuť a po pár mesiacoch sme boli obaja nadšení, keď sme zaznamenali výrazné zníženie hmotnosti a zlepšenie fyzickej kondície.

Aj keď to bol dlhý proces, stálo to za to. Bolo úžasné vidieť, ako sa táto žena zmenila na fyzicky aj mentálne silnejšiu osobu. Na svadbe zažiarila. A keďže som ju celú dobu viedol k tomu, že fitness je životný štýl, nie jednorazová záležitosť, tak sa udržala a cvičí dodnes. S manželom sa striedajú v starostlivosti o deti, všetko sa dá, keď sú priority správne nastavené. Dnes je teda fit a zdravá, a hoci už nie je mojím klientom, stále sa pravidelne vidíme na tréningoch a udržiavame kontakt. Je to pre mňa obrovská. motivácia a radosť vidieť, ako som jej zlepšil život.