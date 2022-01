Takto ma vyzerať ideálna postava žien a mužov

V každej epoche ľudstva bol ideál krásy odlišný, v závislosti od kultúrnych i sociálnych podmienok. Každý človek je inak vybavený geneticky a každý má právo na svoje vlastné estetické normy. To, ako vnímame ideál dnes, je nám vštepované už od narodenia médiami, ako je televízia a internet – žena by mala mať dlhé nohy, okrúhly zadok, osí pás a veľké, pevné prsia. Muž by mal mať malý, pevný zadok, ploché brucho a široké ramená. To, že sme napríklad práve také proporcie do vienka nedostali, nás zo sveta krásnych nadobro vyčleňuje.

Aj keď máte nejaké kilo navyše alebo nespĺňate tabuľkové parametre krásy, skúste svoje telo začať vnímať pozitívne. Prestaňte sa nenávidieť za strie na bruchu alebo široké boky a majte ho radi také, aké je. Dokonalé vo svojej funkcii, vaše, to jediné, ktoré máte.





Tuk, svaly a voda





Aj keď sú ideály pominuteľné a často nedosiahnuteľné, zistilo sa, že ľudské telo funguje najlepšie pri určitom zložení telesných tkanív – to znamená pri určitom pomere tuku, svaloviny a vody. U jednotlivých rás sa tieto pomery môžu líšiť, avšak v strednej Európe vyzerá situácia nasledovne:



TUK





Muži:

do 30 rokov sa odporúča 9–15 % telesného tuku

medzi 30 a 50 rokmi 11 – 17 % tuku

nad 50 rokov 12 – 19 % tuku

Ženy:

do 30 rokov sa ako optimálna hodnota uvádza 14–21 %

nad 30 rokov 15 – 23 %

nad 50 rokov 16 – 25 %





Moderný trend viditeľných brušných svalov u žien teda príliš zdravý nie je, pretože nerešpektuje prirodzený obsah tuku v tele. Pri nižšom percente tuku, než aké je odporúčané, organizmus nefunguje správne, je narušená hormonálna rovnováha, ale aj termoregulácia tela. Nesnažte sa preto byť „vysekaní“ na kosť – to sa cení na kulturistických súťažiach, ale nie je to prirodzené.





VODA

Muži majú v tele viac vody ako ženy a s pribúdajúcim vekom celkový podiel klesá. Jej obsah v tele je ovplyvnený mnohými faktormi, takže je ťažké udať konkrétne čísla. Percento nameranej vody v organizme je dané napríklad presnosťou merania telesného tuku. Pokiaľ majú ľudia opuchy, vychádza im v meraní nižší podiel tuku, než aký v skutočnosti majú, a ak je človek dehydrovaný, prístroje ukazujú, že má tuku viac ako v skutočnosti. Všetky merania sú teda zaťažené určitou chybou.





SVALY

Pre bežnú ženu sa uvádza ako optimum 25 – 35 %, pre mužov potom 33 – 43 % svalovej hmoty z celkovej hmotnosti tela.

Muži majú svaloviny samozrejme viac ako ženy. Je vhodné snažiť sa budovať svalovú hmotu športom, pretože vďaka nemu sú potom kosti pevnejšie a metabolizmus pracuje efektívnejšie. Pokiaľ je podiel svalov v tele v rámci normy, je všetko v poriadku, ak klesne, sú zdravie aj fyzická kondícia v ohrození a v opačnom prípade, keď je svalov nadbytok, záleží na tom, či sa nám svalnaté postavy páčia alebo nie.

Či už sa so svojimi rozmermi a percentami vojdete do tabuliek, alebo nie, jedzte zdravo, pravidelne sa hýbte, odpočívajte a snažte sa neporovnávať s nikým iným len samy so sebou.