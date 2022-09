Takto sa vyhovárame pri chudnutí

Nikdy nezačínajte chudnúť preto, že to od vás niekto vyžaduje. Jediná a pravá motivácia musí vychádzať od vás – aby ste sa páčili sami sebe, nebáli sa pohľadu do zrkadla, zdvihli si sebavedomie či vyzreli na zdravotné problémy. Aké sú najčastejšie výhovorky ľudí, ktorí sa do chudnutia nechcú pustiť?



Nadbytočné kilogramy trápia pätinu dospelej populácie Slovenskej republiky. Väčšina z nás chce nadváhu riešiť. Od rozhodnutia k akcii však vedie strastiplná cesta. Najväčšou prekážkou, ktorá im bráni pustiť sa do redukcie hmotnosti, je podľa odborníkov sťažnosť na nedostatok času. To je najfrekventovanejšia odpoveď, možno ospravedlnenie pre ľudí, prečo to nejde, keď odporučím viac sa hýbať, pripravovať si jedlo a trochu o ňom premýšľať, plánovať.

ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

Nemám čas





“Nemám čas” v skutočnosti znamená: „Aktuálne to v mojom živote nie je také dôležité, nie som tak motivovaná/ý chudnúť a dávam prednosť iným činnostiam.“ Tými skutočnými prekážkami, keď už optimálne sami sebe nastavíme motiváciu, potom býva, že vlastne nevieme, ako začať, čo bude fungovať práve na mňa. Môže totiž ísť o úplne iný postup, než funguje na kamarátku. Tým upozorňujem na nebezpečenstvo „skupinového chudnutia“.





Som len trochu nabratejšia





Ďalšia z výhovoriek je, že človek je len trochu oplácaný, pribratý len zľahka. Prečo by som sa mal hneď zbavovať špekov? Ide o to, aké sú veľké. V neskoršom veku je dokonca pre zdravotnú prognózu výhodnejšie, ak máte trochu kilogramov navyše, hovoríme tomu „paradox obezity“, teda kto sa v zdraví dožije vyššieho veku, potom stoná miernejšie. Ako by telo malo kde brať energiu na zvládnutie choroby. Problém je, že keď máte viac kilogramov navyše, väčšinou sa v zdraví vyššieho veku nedožijete, prípadne vás dostihnú oveľa skôr civilizačné choroby, ako sú cukrovka, vyšší krvný tlak, ochorenia srdca, artróza veľkých kĺbov.

Skonzultujte teda s lekárom, či nemáte tukov viac, než je potrebné. Začať môžete navýšením pohybovej aktivity. Je to oveľa výhodnejšie pre ďalšie zdravotné vyhliadky ako starostlivo poskladaný jedálniček. Ten však tiež preverte a zistite, či jete dostatok zeleniny, ovocia, kvalitných bielkovín a vhodných tukov. Zmeny zaraďujte zľahka, aby myseľ a telo mali dostatok času nový životný štýl vziať za svoj a nemali tendenciu sa mu stále brániť.





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

Po pôrode kilá nejdú dole





Ďalší z výhovoriek alebo ospravedlnení je u žien po pôrode. Starostlivosť o dieťa vyčerpáva, ženy potrebujú rýchlu energiu a siahajú po sladkom. Ak ženy cítia, že chcú zmenu, je fajn začať dobrým plánom. Už večer by ste mali vedieť, čo približne budete jesť na druhý deň. Rovnako ako pripravujete jedlo pre dieťa, pripravte si ich aj pre seba. A ich obsah sa nemusí toľko líšiť. Ovocie, zelenina a tvarohová nátierka urobia dobre vám aj dieťaťu a vy nebude musieť vyčerpaná na poslednú chvíľu siahať po čokoláde. Od rána si dávajte pozor, aby ste zaradili dostatok bielkovín (syry, jogurty, chudé mäso), vylaďte glykemický index – večer by vás potom nemal prepadávať hlad.

Som obézny, mám problémy so srdcom a nemôžem cvičiť

Hýbať sa môže každý. Rozhodne odporúčam: chodiť, chodiť, chodiť. Vieme to každý a je najmenšie riziko zranenia, nepotrebujeme zložité vybavenie, stačia topánky, a môžeme ísť. V jedálničku sa zamerajte hlavne na dostatok vlákniny, minimum je aspoň 20 g denne, s tým ide ruka v ruke aspoň 300 g zeleniny a 200 g ovocia denne. Obmedzte príjem soli, vynechajte alkohol a prepaľované tuky. Celkovo väčšina cvičencov potrebuje znížiť energetický príjem. Tieto zmeny môžu významne zmeniť vaše zdravotné vyhliadky!



Najlepšou motiváciou býva chvíľa, kedy redukciu hmotnosti odporučí lekár. Potom máme hmatateľný dôkaz, že by sme naozaj mali schudnúť. Naopak najslabšou motiváciou býva, ak chudneme za účelom vyriešenia nejakého problému, čím narážam na úmysly typu chudnem kvôli tebe, chudnem, aby ma neopustil manžel, chudnem, aby som dohnala atraktívnejšiu kolegyňu, musím rýchlo schudnúť do plaviek…





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

Osobný plán





Rozumná redukcia hmotnosti je polovica úspechu, následné udržanie zhodených kilogramov potom polovica druhá. Šancu na úspech veľmi dobre zvyšuje nastavenie osobného plánu prvého kroku. Treba si povedať, prečo to bude úžasné, až budete o niekoľko kilogramov ľahší, ale najmä si zdôrazníte a konkrétne pomenujte možné prekážky, ktoré na ceste k štíhlosti môžu stáť. Dôležité je pomenovať si prekážky a hneď si vytvoriť aj plán B pre prípad, keby prekážka nastala.

Situácia: čo má napríklad matka malých detí vymyslieť, keď budú deti choré a ona nemôže ísť cvičiť, ako bude jesť na dovolenke, kde bude zložitejšie si racionálne poskladať jedálniček. Tým sa skvele rozplynú obavy a žena si začne viac veriť, že to zvládne, že jej cesta má pevné opory. Je potrebné sa pripraviť najmä na to, že to nie je “diéta na obmedzenú dobu”, je to celková zmena životného štýlu najlepšie na stálo.