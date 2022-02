Takto schudnete tehotenské bruško

Niekto porodí štyri deti a má postavu skoro rovnakú ako pred prvým tehotenstvom bez toho, aby pre to niečo výrazne robil. Niektoré ženy majú podobnú figúru, ale už sa musia dosť snažiť. A potom je tu veľká skupina žien, ktoré majú povolené brucho, takzvane „po deťoch“, rady by to zmenili, ale zatiaľ sa im to veľmi nedarí.









Pokiaľ sa vaše telo nechystá vrátiť k mieram pred tehotenstvom samo od seba – a to už býva zhruba rok po pôrode zjavné – musíte mu pomôcť. A tiež mu to zbytočne nekomplikovať. Odporúčam začať tým, že si uvedomíte, prečo vlastne máte väčšie brucho ako by ste radi, hoci inak ste zase tak veľmi, pokiaľ vôbec, nepribrali.

Zväčšená maternica, zásoby na dojčenie alebo oddelené brušné svaly?

Niekedy môže ísť o dôsledok toho, že po pôrode sa maternica nevrátila do svojej pôvodnej veľkosti. To samozrejme nejaký čas trvá, ale niekedy už zostane zväčšená – to vám najskôr povie váš gynekológ na základe bežného vyšetrenia. Bohužiaľ sa s tým nedá nič robiť.

Ženám po pôrode často zostáva tuk okolo brucha, boku a zadku, ktorý sa nedá pripísať prostému zväčšeniu brucha počas tehotenstva. Spomínané tukové zásoby sa obvykle začínajú ukladať v treťom trimestri, kde sa človek menej hýbe, ale nie je to len tým – telo si tak ukladá energiu na budúce dojčenie. Netýka sa to úplne všetkých žien, je to veľmi individuálne. Spomínané tukové zásoby často miznú počas dojčenia, ale môžu zostávať aj nejaký čas po ňom – problém nastáva, pokiaľ dojčiaca žena konzumuje takzvane za dvoch s tým, že to „vykojí“. To sa totiž najskôr nestane.





Pomerne častým problémom sú oddelené brušné svaly alebo diastáza – kvôli nim často zostáva vypuklé brucho aj ženám, ktoré by inak zhodili na svoju pôvodnú váhu alebo dokonca vážia menej ako pred počatím. Zájdite si k chirurgovi, aby posúdil, či sa vás tento problém týka a aký závažný je – niečo sa dá upraviť cvičením, ktoré však musí pozostávať z vhodných cvikov. Niektoré sú pri diastáze zásadne nevhodné. Ťažšie prípady diastázy sa riešia operatívne.

Niekedy tukové zásoby zmiznú, brušné svaly sú v kondícii, v akom majú byť, ale na bruchu zostáva voľná koža. Vinníkom sú popraskané kolagénové vlákna, ktoré nezvládli nápor deviatich mesiacov tehotenstva – niekedy pomôže čas spolu s cvičením, niekedy je riešením chirurgický zákrok.





Chudnúť áno, ale pomaly

Skôr pomalé tempo chudnutia je na mieste vždy a po pôrode dvojnásobne, hoci nám celebrity občas predvádzajú dokonalé postavy už na konci šestonedelia. V dobe dojčenia si dajte pozor na výraznejšie váhové úbytky. Tie by mali byť maximálne pol kila týždenne. Rýchlejšie chudnutie má za následok uvoľňovanie niektorých škodlivých látok z odbúraného tukového tkaniva a tieto škodlivé látky sa môžu dostávať do materského mlieka. Navyše príliš striktné obmedzenie v jedálničku môže utlmiť produkciu materského mlieka či znížiť jeho kvalitu.

Upozorňujem tiež na to, že s koncom dojčenia sa znižuje energetický výdaj, čomu by žena mala prispôsobiť príjem energie a veľkosť porcií. Po skončení dojčenia je možné začať chudnúť klasickým spôsobom, kedy je optimálny úbytok okolo dvoch až štyroch kíl mesačne.





A jedno varovanie na záver. Jednou z najväčších diétnych chýb na materskej je dojedanie sa po deťoch. Snažte sa tomuto zlozvyku vyhnúť. Pravidelné dopíjanie sunaru alebo dojedanie detskej stravy, ktorá je mnohokrát nutrične veľmi výživná, môže mať za následok nabratie nechcených kilogramov. Neľutujte zvyšné lyžičky výživy. Radšej dieťaťu dajte na tanier menej, aby nebolo potrebné dojedať.