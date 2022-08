Tieto potraviny vám predĺžia opálenie

A to jedálničkom obsahujúcim potraviny, ktoré to dokážu.



Voda a všetko, čo ju vo veľkom obsahuje

Aby opálená pokožka vyzerala dobre a nebola vráskavá, potrebuje hydratovať. Nezabudnite do jedálnička zahrnúť potraviny s vysokým obsahom vody. Medzi potraviny nadupané vodou patrí melón, uhorky, ľadový šalát, zelené papriky, reďkovky, paradajky, ananás, grep, jahody, maliny alebo čučoriedky. Samozrejmosťou je aj dostatočný pitný režim. Strážte si aj teplotu nápojov. Príliš studené nápoje s ľadom váš organizmus neochladia, ideálna teplota nápojov by mala byť okolo 16 – 18 °C. Základom pitného režimu je čistá voda doplnená citrónom a mätou. Vitamín C obsiahnutý v citrónoch navyše zvýši antioxidačné účinky a zmierni následky začervenanej pokožky od slniečka. Vhodný je aj zelený čaj – opäť zástupca s antioxidačnými účinkami – 100% zeleninovej a ovocnej šťavy riedenej vodou, ale aj minerálky. Veľmi významnú hydratáciu zastane kokosové mlieko, ktoré eliminuje vďaka svojmu zloženiu tvorbu vrások, navyše vám zrýchli aj metabolizmus.

Ovocie a zelenina so žlto-červeným spektrom

V žlto až červeno sfarbenom ovocí a zelenine nájdeme beta-karotén najčastejšie, tým ľahko odhalíte zdroj beta-karoténu na prvý pohľad. Do jedálnička zaraďte teda okrem obligátnej mrkvy napríklad kaki, batáty, physalis, rakytník, marhule, jahody, mango, papayu, paradajky alebo farebné papriky. Beta-karotén premieňa organizmus na vitamín A, ktorý je rozpustný v tukoch, tzn. že aby ho telo zužitkovalo čo najlepšie, musíme túto kategóriu potravín jesť v kombinácii s tukmi. Preto sa napríklad talianska bruschetta s paradajkami alebo plnené papriky na grile zakvapkávajú olivovým olejom. Násobenie využitia beta-karoténu tukom je skutočne vysoké, a preto ho nepodceňujme. Napríklad, ak skonzumujete špenát bez tuku, využije organizmus iba 6 %, ak pridáte tuk, zvýši sa obsah vstrebaného beta-karoténu na 60 %. Práve beta-karotén stojí za zhnednutím pokožky.





Avokádo a lesné plody

Antioxidanty sú ďalším nevyhnutným pomocníkom na opálenie. Antioxidanty chránia pokožku pred voľnými radikálmi. Čo si ale vlastne pod touto hrozbou predstaviť? Voľné radikály sú molekuly kyslíka, ktoré boli poškodené stresom, fajčením alebo napríklad slnečným žiarením a stratili jeden elektrón. Ten pre opravu uberajú iným molekulám v našom tele a tým ho poškodzujú. V spojitosti s pokožkou sa to môže prejaviť drobnými vráskami, vznikom pigmentácie, ubúdaním kolagénu, a teda stratou elasticity pokožky. Zahrnutím potravín s antioxidantnými účinkami môžete nežiaduce poškodenie zastaviť. V strave nájdete antioxidanty napríklad v jahodách, lesných plodoch, kivi, brokolici, paradajkách, avokáde, repe, fazuľach alebo v špenáte. Posledný spomínaný špenát je najmenej kalorický a naopak najviac nutrične výživný. Obsiahnuté antioxidanty, vitamíny a minerály sú dokonca schopné chrániť zrak pred škodlivým UV žiarením.





Čokoláda a oriešky

Nie, nejde o preklep. Skutočne pokiaľ chceme prispieť ku krásnemu opáleniu, môžeme si dopriať kúsok čokolády a hrsť orieškov denne. Nepražené kakao v raw vysokopercentnej čokoláde je plné flavonoidov, ktoré pomáhajú s obranyschopnosťou pokožky. Koža je vďaka kakau hydratovaná, prekrvená a lepšie okysličená, čo je, ako som už spomínal, žiaduce. Nezabúdajte ani na orechy a semienka, ako sú slnečnicové alebo tekvicové, pretože sú plné vitamínu E. Ten napomáha regenerácii buniek, spomaľuje starnutie pokožky, znižuje poškodenie kože vystavené slnečnému žiareniu a potláča tvorbu karcinogénnych buniek.

Teraz už viete, ako na dlhotrvajúce a kompaktné opálenie prostredníctvom potravín, tak už stačí doplniť ošetrujúcou kozmetikou a nič nebráni tomu, aby ste si výsledok opaľovania užívali v priebehu celého roka.