Vysoký krvný tlak a šport: Ako cvičiť bez rizika?

Vysokým krvným tlakom, ktorý sa vyznačuje hodnotami vyššími ako 140/90, trpí podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 10 až 30 percent dospelých v takmer každej krajine. S hypertenziou je však možné bojovať aj cvičiť.

Hypertenzia významne prispieva ku kardiovaskulárnym ochoreniam, ktoré si každý rok vyžiadajú asi 12 miliónov obetí po celom svete. Vysoký krvný tlak často sprevádza napríklad cukrovku. Na liečbu existujú medikamenty. Cielené zmeny vo vašom životnom štýle však môžu byť oveľa lepším liekom.

Aké cvičenia zvoliť pri hypertenzii?

Pre ľudí so sedavým zamestnaním je optimálne cvičiť 30 minút denne každý deň v týždni. Aeróbne cvičenie môže znížiť systolický krvný tlak (horné číslo) o tri až päť bodov a diastolický (dolné číslo) o dva až tri body. Dôležité je, aby ste zvolili taký typ cvičenia, ktorý vám bude vyhovovať a bude vás baviť. Vhodná je chôdza, beh, plávanie či jazda na bicykli.





ilustračný obrázok (zdroj: picturama.com)

Veľmi vhodným cvičením pri hypertenzii je jóga

Jóga ako terapia zasahujúca zároveň telo aj myseľ má výrazne pozitívny vplyv na krvný tlak. Podľa mnohých štúdií dokáže systolický aj diastolický tlak znížiť na normálnu hodnotu. Podobné účinky môžu mať aj meditácia a riadená tvorba predstáv. Účinky jógy na stav pacienta trpiaceho vysokým krvným tlakom boli preukázané aj v niekoľkých vedeckých štúdiách.





A výsledky?

Pravidelná jógová prax dokáže v priemere znížiť systolický krvný tlak o 11,52 milimetrov ortuti tlakomeru a diastolický tlak o 6,83 milimetrov ortuti na tlakomere.

Typov jógy je celý rad. Pokiaľ máte vysoký krvný tlak, zvoľte jógu, ktorá slúži skôr na pretiahnutie a uvoľnenie tela i mysle. Vhodná by mohla byť napríklad vinyasa joga, ktorá sa vyznačuje cvičením pozícií jogy v plynutí s dychom.





Úprava jedálnička je jednoduchá vec

Pokiaľ trpíte hypertenziou a chcete sa cítiť lepšie, cvičenie je výborným prostriedkom. Malo by ísť však ruka v ruke so zmenou či úpravou vášho jedálnička. Vhodné je obmedziť solenie. Zníženie príjmu soli v potrave môže krvný tlak značne znížiť. To, čo môžete jesť dosýta, sú naopak banány. Dostatočný príjem draslíka, ktorý obsahujú, môže trochu vyvážiť nezdravý účinok sodíka. Konzumácia alkoholu a fajčenie tiež k liečbe vysokého krvného tlaku neprispieva, preto ich treba obmedziť. V neposlednom rade je tiež nutné obmedziť pitie kávy a príjem kofeínu. Ak máte vysoký krvný tlak, je vhodné znížiť príjem kofeínu na dve šálky kávy denne.





Na čo si dať s hypertenziou pozor

Pre pacientov s vysokým krvným tlakom nie sú vhodné žiadne silové športy, ako napr. zápasenie, vzpieranie či posilňovanie s väčšími záťažami. Pri týchto činnostiach sa totiž zapájajú veľké svalové skupiny a pri ich sťahu dochádza k prudkému zvýšeniu odporu v krvnom riečisku, a tým aj k veľkému vzostupu krvného tlaku, čo môže byť obzvlášť pre ľudí stredného a vyššieho veku veľmi rizikové.

Existuje však celý rad aktivít, ktoré môžete robiť práve vy, tak nezúfajte. Iste si vyberiete tú, ktorá vám bude vyhovovať a bude pre vás liekom aj povzbudením!