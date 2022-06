Zmeniť tuk na svaly. Ako sa to dá?

Možno máte celkom jasnú predstavu, ako by malo vaše telo ideálne vyzerať: samozrejme štíhle, zároveň však pevné a pekne vyformované. A úplne najlepšie by bolo, keby sa prebytočný tuk na rukách či stehnách premenil na svaly. Je to možné?





Zatiaľ máte síce figúru skôr ako vrece zemiakov, ale ste odhodlaní s tým začať niečo robiť. Veď už toľkým ľuďom (a to na tom boli ešte oveľa horšie!) sa podarilo schudnúť a svoje telo krásne sformovať.

Možno vás, rovnako ako mnoho iných dietárov s plánom radikálne zmeniť postavu, ako prvých napadá táto otázka: „Bude možné ten prebytočný tuk, čo mám na zadku, premeniť na pevnú svalovú hmotu?“ To by bol samozrejme perfektný variant. S tým musím súhlasiť. Teraz vám však vysvetlím, ako je to v skutočnosti.

Odpoveď znie: Nie. Napriek tomu nezúfajte

Bohužiaľ – premeniť tuk na svaly možné nie je. Ide o dve úplne odlišné tkanivá, ktoré majú iné zloženie aj funkciu a jedno na druhé skrátka nemožno pretvoriť.

To ale samozrejme neznamená, že nemôžete získať krásnu postavu bez nadbytočného tuku a zároveň so solídnou zásobou svalovej hmoty. Len musíte ísť na vec trochu inak a vedieť, ako organizmus v tomto ohľade funguje.









Svaly verzus tuky

Spaľovanie tukov je katabolický stav alebo tiež rozklad látok. Priberanie svalovej hmoty je anabolický stav čiže naopak stavba látok. Svalové tkanivo je aktívna hmota, čo znamená, že sa hýbe a vytvára teplo. Tukové tkanivo je pasívna hmota, ktorá len visí a obaľuje telo. Tuk predstavuje pre telo záťaž. Ako z hľadiska kardiovaskulárneho – viac sa zadýchavate, tak z hľadiska mechanického – ste ťažší a opotrebovávajú sa vám kĺby, a v neposlednom rade aj z hľadiska psychického.

Treba však podotknúť, že tuk sám o sebe nie je iba škodcom. Podporuje v organizme množstvo potrebných procesov, ako je zdravá termoregulácia alebo vstrebávanie živín, je tiež dôležitý pre hormonálnu rovnováhu a chráni orgány. Na tieto funkcie ale ženám postačí zhruba 18 až 25 percent tuku v tele a mužom ešte menej - 10 až 25 percent. Výrazný nadbytok tuku potom nemá žiadne pozitíva a skutočne je len na obtiaž.





Najprv spaľujte, potom budujte

Trápi vás nadbytok tuku, ale zároveň chcete svaly? Budete musieť byť trpezliví. Najistejšou variantou je totiž pracovať najskôr na jednom a potom na druhom. Doporučujem sa teda najprv zamerať na spaľovanie prebytočného podkožného tuku a potom sa venovať budovaniu svalovej hmoty.

V období, keď sa snažíte odbúrať tuky, ste v kalorickom deficite - svojimi aktivitami a denným režimom vydáte viac energie, než prijmete z jedla a pitia. Zato budovanie svalov obvykle vyžaduje pravý opak, teda musíte prijať viac ako vydať. Preto sa odporúča najprv spaľovať, potom naberať. Avšak, v istej miere, je možné toto pravidlá obísť. Prezradím vám ako.









Páliť a naberať zároveň? Ide to

Nemôžete sa zmieriť s tým, že vo fáze spaľovania tuku žiadne svaly nevybudujete? Tentokrát pre vás mám dobrú správu: spaľovať tukové tkanivo a naberať svalovú hmotu súčasne za istých okolností je možné.

Ak sa niekto chce zbaviť tuku a vybudovať si zároveň svalovú hmotu, mal by sa zamerať ako na posilňovací, tak aj na aeróbny tréning. Zatiaľ čo aeróbny tréning ako beh alebo jazda na bicykli pomôže s odstraňovaním prebytočného tuku, silový tréning podporí rast svalov. A čím viac svalov človek získa, tým viac sa mu navýši bazálny metabolizmus, vďaka ktorému potom bude spaľovať viac energie, a teda aj tukov, aj keď bude v kľudovom režime.