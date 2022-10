Už Je_Seň (2). Dnes v Kunerádskej doline. A navštívime aj zámok, ktorého rekonštrukcia napreduje neskutočným spôsobom...

Ale samotný zámok ako (bývalý) Černobyľ rozoberieme v nasledujúcom článku. Teraz sa venujeme najmä jesennej atmosfére.

Kuriózne predbehneme iný článok v čase. Totižto seriál Cykloleto je len v polovici (a budem rád, keď ho stihnem dokončiť pred zimou :-). Takže do Kuneradu zavítame na bicykli v predposlednej, deviatej časti. To ale nie je nijako fatálny problém, články sa navzájom doplnia.

Než vyrazíme za druhým jesenným výletom, stručne k súvisiacim článkom.

Prvý sa vracia k Je-Seni 1. Ak ste nečítali, je v ňom vysvetlivka k niektorým čudným slovíčkam aj v tomto článku. Napríklad hneď v názve.

Druhý je zatiaľ poslednou uverejnenou časťou Cykloleta. Zhodou okolnosti do Rajeckých Teplíc. Takže kompletizuje cestu do Kuneradu (aj keď v letnej atmosfére), ktorú sme teraz absolvovali autom. Bicyklami sme šli až z Poluvsia, keďže Cyklojeseň už so mnou absolvuje aj manželka a pre ňu sú optimálne trasy okolo 20 km. Len pre upresnenie, šliapeme bez motorčekov :-).

No a ešte k erbu Kuneradu (neviem, či ho v titulke bude vidieť celý, tak ešte raz "v plnom znení").

Je popisovaný ako líška pri olistenom pni so 4 haluzami. Ešte o ňom v článku bude reč.

Erb v plnej kráse. Na ceste to tak celkom nebude... (zdroj: web)

Vyrážame.

Počasie sa nezdalo najideálnejšie . Z Poluvsia vyrážame do hmlistého počasia...

Bicykle idú najprv na strechu. (zdroj: -mg-)

Z Poluvsia už ideme bez motora. (zdroj: -mg-)

Mostom cez Rajčianku (zdroj: -mg-)

Kuk aj na druhú stranu (zdroj: -mg-)

Pokračujeme uličkami Rajeckých Teplíc. Už sa zameriavam na jesenné fragmenty. Prvým je tento fešák. (zdroj: -mg-)

Prechádzame aj okolo kúpeľných domov či maľovaného penziónu, záujemcovia ich nájdu v druhom súvisiacom článku. Aj keď kvetena tam je v nádhernom letnom šate.

Opúšťame Rajecké Teplice. Ešte ma upúta tabuľa na kameni pri ceste.

Na moje prekvapene tabuľa ťažko čitateľným písmom informuje o projekte na odvod povrchovej vody, financovanom EU. (zdroj: -mg-)

Srtomovou alejou do hmly... (zdroj: -mg-)

Na Kunerad!

Na ceste, kde je pomerne riedka premávka, budem sledovať znamenia jesene.

Krásavec v jesennom šate (či skôr bez) nesie značky cykotrás. Pri tomto kríži doľava ide cesta na Stránske (odtiaľ som, ešte plný síl, prišiel v lete. Na blogovisku ešte len prídem :-) (zdroj: -mg-)

Odetý v žltej sukničke (zdroj: -mg-)

Pri ceste boli aj dary prírody.

Hloh a šípky sme obišli, ale na trnkách sme si pochutnali. Zrejme ich už "švihol" prvý mrázik, boli úžasne sladko trpké. V každom prípade osviežilo...

Šálku čaj šípkový... (zdroj: -mg-)

Mňam! (zdroj: -mg-)

Kuričné pole. Nechali pás cestných miľnkov :-) (zdroj: -mg-)

Kunerad pred nami.

Prvé domy a tabuľa. (zdroj: -mg-)

Tabuľa s erbom. Líška OK, olistený peň zjavne vublednutý... (zdroj: -mg-)

Ale ešte nie sme v cieli. Na zámok ešte cca 3 kilometre.

Kunerádskou dolinou.

V lete som mal obavy, že to bude strašný stupák. Už som mal ale niečo najazdené, takže nebol...

Dominantou je Kunerádsky potok, ktorého stuha lemuje cestu raz zľava, raz sprava. Na jednom mieste sa v nej kúpali tri ženy, jedna hlásila čas 4 a pol minúty. Nezvečnil som ich. Oficiálne GPRT (či jako to je :-), medzi nami hnal som jak víchor a bolo mi trápne sa vracať a cvakať...

voda priteká aj priečnou rúrkou :-) (zdroj: -mg-)

Manželka nechce byť blogo - medializovaná. Ale spoznáte ju na pár obrázkoch podľa žltej vetrovky :-) (zdroj: -mg-)

Hmla už ustúpila. Okrem jesenných farieb dokresľujú scenériu aj slnečné svetelné kolority.

Lúče a tiene. (zdroj: -mg-)

Schátrané budovy konča lúky. (zdroj: -mg-)

Vľavo vidno časť zámku s kostrou novej strechy, vpravo je pamätník SNP. (zdroj: -mg-)

V zámku a podzámčí.

Sme na mieste. Pri tabuli z čias, keď zámok patril kúpeľom, parkujeme bicykle a ďalej ideme po svojich.

Cyklo-rázcestník z označením ZÁMOK KUNERAD (inšpirácia na budúce leto). Na zámok je to ale ešte kúsok po ceste. (zdroj: -mg--)

parkovisko (zdroj: -mg-)

Po žlto lemovanej cestičke prichádzeme k znovuzrodenému zámku. (zdroj: -mg-)

Samotný zámok bude objekt budúceho článku. Dnes sa sústredíme na jesennú atmnosféru.

Lampy pri ceste ešte len čakajú na svoju rekonštrukciu. Farebne zapadajú do jesennej scény. (zdroj: -mg-)

Tabuľa na plote informuje o projekte "Konečné zastrešenie". Je to jasne vidieť, ale o tom nabudúce. (zdroj: -mg-)

Pohľad na zámok cez haluzie. (zdroj: -mg-)

A ešte jeden krásavec... (zdroj: -mg-)

Návrat.

Po obhliadke zámku a návrate na naše "cykloparkovisko" ma ešte zaujali scenérie pri pamätníku.

(zdroj: -mg-)

Ešte pred našim parkoviskom sú oceľové tátoše pod žltými mrakdrapmi.

V doline bolo dnes hodne návštevníkov. (zdroj: -mg-)

No a bodka (erb) na záver.

Ostala len čierna líška ... (zdroj: -mg-)

Nabudúce:

Najprv mikroblog Slovenské Černobyle XXVIII. Zámok Kunerad po štvrté. (Už sem síce nepatrí, ale v rámci genézy a časozberu ho tu symbolicky ponechám).

Vzadu hotový skelet strechy. Vpredu časť už pokrytá šindľom, vpredu viditeľné manzardy. Úžas! (zdroj: -mg-)

No a v krátkom čase Je-Seň (3). Jadrom bude Nezbudský Lom.

Prírodné zrkadlo. (zdroj: -mg-)

A to je na dnes všetko.

Lebo nebyť návratu k časovému normálu, bolo by už letné zajtra. Čiže 10 minút polnoci.